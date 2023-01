”Zilnic se roagă de mine!” Asta le întrece pe toate! N-a văzut-o niciodată, dar i-a propus vedetei să-i facă un copil 07.01.2023

07.01.2023 ”Zilnic se roagă de mine!” Asta le întrece pe toate! N-a văzut-o niciodată, dar i-a propus vedetei să-i facă un copil Simona Trașcă și-a găsit admirator insistent. Și cu o dorință majoră, care a surprins-o și chiar a speriat-o pe vedetă: vrea să facă un copil cu ea! Apoi, s-a calmat. Vorbește cu fanul ei pe […] The post ”Zilnic se roagă de mine!”



”Zilnic se roagă de mine!” Asta le întrece pe toate! N-a văzut-o niciodată, dar i-a propus vedetei să-i facă un copil

Simona Trașcă și-a găsit admirator insistent. Și cu o dorință majoră, care a surprins-o și chiar a speriat-o pe vedetă: vrea să facă un copil cu ea! Apoi, s-a calmat. Vorbește cu fanul ei pe […] The post ”Zilnic se roagă de mine!” Asta le întrece pe toate! N-a văzut-o niciodată, dar i-a propus vedetei să-i facă un copil appeared first on Cancan.

”Zilnic se roagă de mine!” Asta le întrece pe toate! N-a văzut-o niciodată, dar i-a propus vedetei să-i facă un copil

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Argentina a reușit să o învingă pe Columbia, scor 1-0, în preliminariile Cupei Mondiale din Qatar. Naționala „albicelestă” a ajuns astfel la 29 de meciuri consecutive fără înfrângere. Ultimul meci pierdut de naționala lui Messi este

Revenit de la Dinamo în această iarnă, Cătălin Itu (22 de ani) a jucat doar un minut contra celor de la FCSB, iar cu FC Botoșani nu a fost în lot. Mijlocașul central a acuzat probleme medicale, iar în perioada următoare va fi nevoit să

O femeie a devenit virală pe rețelele de socializare după ce a împărtășit descoperirea misterioasă pe care a făcut-o în noua ei casă, în timp ce aspira covorul, după ce s-a mutat recent în locul […] The post O femeie a găsit un

Horoscopul zilei de 3 februarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur se bucură de aprecieri și popularitate. Ne aflăm sub auspiciile unui remarcabil sextil pe

Grupul Operativ al Trupelor Ruse din Transnistria a efectuat, marţi, noi exerciţii militare privind antrenarea în camuflarea deplasărilor de trupe şi tiruri cu lansatoare de rachete. În cadrul manevrelor au fost folosite lansatoare de

Nu mai este un secret faptul că Gina Pistol și Smiley formează unul din cele mai solide cupluri din showbiz, însă celebritatea vine și cu mici inconveniente. Mai exact, internauții sunt cu ochii pe ei […] The post Cum se comportă Gina

Municipiul Bacău este miercuri în a treia zi consecutivă fără apă potabilă după ce luni seara s-a produs o avarie la magistrala de aducţiune de la Valea Uzului. Primarul Lucian Daniel Stanciu Viziteu a declarat că municipalitatea a

DJ 714, a doua variantă de acces în Staţiunea Padina - Peştera, din Dâmboviţa, va fi reabilitat de CJ Dâmboviţa, după ce tronsonul a intrat în patrimoniul public al comunei

Preşedintele Klaus Iohannis l-a primit joi, la Palatul Cotroceni, pe ministrul pentru Europa şi Afaceri Externe al Franţei, Jean-Yves Le Drian, aflat în vizită la Bucureşti. Şeful statului a apreciat prezenţa oficialului francez la Bucureşti şi

Liderii din partidele parlamentare şi-au negociat, atât în interior, cât şi prin tratative cu celelalte formaţiuni, modul de împărţire a funcţiilor de conducere din Camera Deputaţilor şi Senat, astfel încât să fie recompensaţi

Cea mai importantă cifră din bilanţul pentru primii doi ani de activitate ai platformei online de investiţii SeedBlink este cea referitoare la ponderea finanţărilor pre-serie B realizate prin intermediul platformei, spune Carmen Sebe, CEO al

Doliu în România! A murit controversatul profesor care a fost implicat în scandalul plagiatului tezei de masterat a lui George

Alege cursul care ți se potrivește și pornește către o carieră de

Curs scurt despre transpirația din vestiarele occidentale. În general, nu este bine să vorbești tu despre tine. Lasă-i pe alții! Dacă totuși o faci, e preferabil să nu vorbești la persoana a 3-a singular. Dincolo de integritatea spirituală,

Lanţul de farmacii Tei, unul dintre cele mai dinamice businessuri de pe piaţa locală, controlat de antreprenoarea Roxana Maftei, a finalizat anul tre­cut cu afa­ceri de 872 de mi­lioane de lei, în creştere cu 16% faţă de anul ante­rior,

Grupul de Comunicare Strategică (GCS) a anunțat, sâmbătă, că s-au înregistrat 28.921 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Raportul detaliat va fi făcut public la ora 13:00. Potrivit raportului prezentat […] The

Accidentul s-a produs sâmbătă după-masă, pe Autostrada Vestului A1, la km 462, pe sensul de mers Timişoara - Lugoj, în dreptul localităţii

Zoi Sadowski Synnott a cucerit, sâmbătă, prima medalie de aur din istorie la Jocurile Olimpice de iarnă pentru Noua Zeelandă, în proba de slopestyle de la Beijing, informează

Zece modificări din Codul Rutier te lasă pieton în cazul în care eşti surprins că ai comis faptele nou incriminate de legislaţie. Poliţistul Daniel Zontea le-a prezentat, pe

Astăzi intră în vigoare vaccinarea obligatorie în Austria. Amenzile sunt cuprinse între 600 și 3.600 de