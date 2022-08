Zile de vis pentru sportul românesc. N-aduce anul ce-aduce săptămâna 16.08.2022

16.08.2022 Zile de vis pentru sportul românesc. N-aduce anul ce-aduce săptămâna Balul a fost deschis de canoistul Cătălin Chirilă, care s-a întors de la Mondiale cu medalia de aur la canoe 1.000 de metri și argint la canoe 500 de metri. Au urmat performanțe la natație, canotaj, gimnastică, tenis și



Zile de vis pentru sportul românesc. N-aduce anul ce-aduce săptămâna

Balul a fost deschis de canoistul Cătălin Chirilă, care s-a întors de la Mondiale cu medalia de aur la canoe 1.000 de metri și argint la canoe 500 de metri. Au urmat performanțe la natație, canotaj, gimnastică, tenis și fotbal.

Zile de vis pentru sportul românesc. N-aduce anul ce-aduce săptămâna

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Cea mai în vârstă persoană din comuna Sâncel, o femeie de aproape 102 ani, s-a vindecat de COVID-19, la fel ca şi fiica sa, de 80 de ani. Ambele femei erau vaccinate și au fost internate timp de 9 zile în spitalul din Blaj, la Secţia

UPDATE: Consiliul General al Municipiului Bucureşti a aprobat, în şedinţa de vineri, un proiect de rectificare bugetară, potrivit căruia subvenţiile pentru transportul în comun cresc cu 200 de milioane de lei,

Situaţia este dezastruoasă pe insula spaniolă La Palma. Lava continuă să avanseze, iar peste 300 de case au fost distruse. Între timp, aproximativ 10.000 de persoane au fost evacuate. Vulcanul a început să erupă duminică, după 50 de

Următorul antrenor al Barcelonei va fi aproape sigur Xavi, după ce Koeman va fi concediat. Președintele Laporta l-a numit și pe Guardiola, în 2008, deși nu l-a vrut inițial. Nici Xavi nu era favoritul lui, dar a fost convins de cei din jur că

Deputatul PNL Ionel Dancă şi susţinător al lui Orban în cursa pentru şefia partidului a declarat la Congresul PNL, organizat cu 5000 de delegaţi, fiind întrebat dacă nu crede că românii se simt sfidaţi de organizarea evenimentului în

Timp de opt ani, Ramona Gabor, sora Monicăi Gabor, l-ar fi ținut ”ascuns” de văzul tuturor pe iubitul său. Acesta ar duce o viață de lux în Dubai, acolo unde și Ramona se află. În […] The post Ramona Gabor s-ar iubi cu un bărbat din

Mihaela Buzărnescu, 33 de ani, locul 175 mondial, a învins-o sâmbătă, scor 6-4, 6-2, pe Aliona Bolsova Zadoinov, 23 de ani, numărul 187 WTA, în semifinalele turneului ITF W80 de la Valencia, Spania. În finală, disputată duminică de la ora

Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu`

La 12 ani și aproape patru luni de la ultimul meci jucat din primul minut de Paolo Maldini, băiatul fostului căpitan al lui AC Milan, Daniel Maldini (19 ani) duce mai departe steagul celebrei familii. Din tată în fiu, dinastia Maldini continuă

Monica Anghel se află în izolare, după ce a fost testată pozitiv la coronavirus. Artista a primit, sâmbătă dimineață, medicamente de la Gigi Becali, cu care speră să treacă mai ușor peste boală. Este conștientă […] The post Monica

Filmul de debut al regizoarei Alina Grigore, „Crai Nou” (Blue Moon) a obţinut marele premiu – Scoica de Aur – la unul dintre cele mai prestigioase festivaluri de film din Europa, cel din San Sebastian (Spania). Același film

Peste 16.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. România are 5.457.784 de persoane vaccinate, din care

Claudiu Keșeru (34 de ani, atacant) e căpitanul FCSB-ului în meciul cu Academica Clinceni. Premieră în actuala stagiune. FCSB joacă acasă cu Academica Clinceni, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport

Liberalul Virgil Guran a făcut apel la unitatea partidului, spunând că a văzut, sâmbătă, la Congres, prieteni care nu mai sunt prieteni, oameni care nu se mai salută: „Așa ceva nu trebuie să se

Anul 279 înainte de Hristos. Regele Pirus al Epirului (azi provincie a Greciei, la frontiera cu Albania) îi învinge pe romani în bătălia de la Ausculum. Însă pierderile armatei sale sunt atât de grele, încât regele Epirului ar fi spus,

Europarlamentarul Corina Crețu a anunțat pe Facebook că Banca Națională a României va lansa, în această toamnă, prima bancnotă pe care apare chipul unei femei. Chipul eroinei Ecaterina Teodoroiu va apărea pe noua bancnotă de 20 de lei.

Florin Cîţu şi-a anunţat, la Consiliul Naţional al PNL de duminică echipa de prim-vicepreşedinţi şi vicepreşedinţi pentru

Comitetul Național pentru Coordonarea Activităților privind Vaccinarea anti-COVID (CNCAV) a anunțat duminică, 26 septembrie, că 11.013 de persoane au fost imunizate în ultimele 24 de ore. Numărul este în scădere față de ziua precedentă când

Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, în localitatea Beliș, județul Cluj, în urma căruia au fost distruse trei gospodării, printre care și o casă de vacanță. Pompierii clujeni au trimis la

Probabil că dacă lui Guardiola i s-ar propune acum să renunțe la victoria de sâmbătă de pe "Stamford Bridge" ca s-o primească în schimb pe cea de la Porto, din mai, ar accepta în următoarea secundă. Dar asta nu se poate, fotbalul nu e film,