Zi de pariuri în liga 1 »Trei partide, 12 variante de profit! 14.02.2021

14.02.2021 Zi de pariuri în liga 1 »Trei partide, 12 variante de profit! Ziua de fotbal în Liga 1 va fi deschisă la ora 12:15 în Copou, de duelul care va avea loc înttre Poli Iași – Astra Giurgiu. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți […] The post Zi de pariuri în liga 1 »Trei partide, 12



Zi de pariuri în liga 1 »Trei partide, 12 variante de profit!

Ziua de fotbal în Liga 1 va fi deschisă la ora 12:15 în Copou, de duelul care va avea loc înttre Poli Iași – Astra Giurgiu. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți […] The post Zi de pariuri în liga 1 »Trei partide, 12 variante de profit! appeared first on Cancan.ro.

Zi de pariuri în liga 1 »Trei partide, 12 variante de profit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Joseph Marie Minala (23 de ani) a fost împrumutat de Lazio la Qingdao Huanghai, în prima ligă chineză. Lazio are un sezon senzațional în Serie A, dar nu toți fotbaliștii sunt mulțumiți. Simone Inzaghi i-a transmis lui Minala, fosta

Atenție! Report la Loto 6/49 la categoria I de 1,58 milioane de euro! Report este și la Joker la categoria I, de peste 1,25 milioane de euro. Duminica, 1 martie, vor avea loc primele trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super

Comisia Europeană (CE) şi statele membre UE vor aborda modalităţile de acţiune coordonată în eventualitatea unor măsuri la frontierele din interiorul Uniunii Europene din cauza coronavirusului COVID-19, dar orice decizie de acest fel a unui stat

"El Clasico" are o favorită, cel puțin pe hârtie! Barcelona, de 8 ori campioană a Spaniei în ultimele 11 sezoane, s-a impus în fiecare dintre ultimele 4 partide jucate pe terenul Realului. De asemenea, are 6 victorii și 3 egaluri în ultimele 10

Cursa Bologna-Craiova de aseară a fost anulată, după ce autoritățile au stabilit că avionul este cel cu care a călătorit, sâmbătă, italianul infectat cu coronavirus, care a fost în vizită la familia sa în

De teama epidemiei de coronavrius Societatea de Transport București va decontamina absolut toate cele 1.600 de tramvaie, autobuze și troleibuze pe care le are în exploatare. STB SA începe, în noaptea de sâmbătă spre duminică (29.02/ 01.03.2020),

Dezvoltatorul imobiliar impact Bucureşti a raportat pentru 2019 un profit net de 164,694 milioane de lei, faţă de 20,8 milioane de lei în

Ziua de duminică, 1 martie, vine cu temperaturi mai ridicate decât ar fi normal, astfel că termometrele vor indica valori maxime de până la 15 grade Celsius. Pe 1 martie, de Mărţisor, bucureştenii se bucură de vreme caldă, în jur de 14 grade

România va fi mai bogată cu 2.500 de păduri. Acesta este planul ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru acest an. Invitat la Realitatea PLUS, ministrul a mai spus că încearcă să rezolve și problema celor peste 200.000 de hectare de pădure

Conducerea Camerei deputaţilor a decis, luni, că audierile miniştrilor din Cabinetul Cîţu vor avea loc în trei zile, adică marţi, miercuri şi

Persoanele care nu respectă măsurile privind carantina vor fi amendate sau pot face închisoarea până la doi ani, transmite Antena 3. - Nerespectarea măsurilor privitoare la prevenirea sau combaterea

Andreea Bălan a încercat să ascundă problemele din mariajul cu George Burcea și a sperat că, împreună, ei vor reuși să depășească perioada delicată pe care o traversează. În timp ce era pe platourile de filmare, cântăreața s-a dat

Grupul francez Carrefour, al doilea cel mai mare jucător din comerţul local după cifra de afaceri, este prezent pe piaţa locală cu peste 370 de magazine sub mai multe formate, cele mai multe mici, respectiv supermarketuri sau

Viitorul a remizat cu FC Voluntari, 0-0, în prima etapă din play-out. Viitorul suferă în Liga 1, iar acest lucru e strâns legat de Gabi Iancu, zece goluri, două pase decisive și două penalty-uri scoase până acum, s-a accidentat și nu se știe

Poluarea cu particule de praf în Bucureşti a atins un nou record. Rețeaua națională și rețelele independente de monitorizare a calității aerului au înregistrat depășiri record ale poluării cu PM 2,5 și PM10 duminică noapte și luni

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au crescut în februarie cu 1,37 miliarde de euro, până la 35,83 miliarde de euro, a anunțat, luni, BNR. Creșterea rezervelor BNR a rezultat

Mirela Zamfirescu, preşedintele Colegiul Farmaciștilor Brașov, a vorbit la Adriana Nedelea LA FIX despre ce probleme întâmpină farmaciştii din Braşov când vor să se aprovizioneze cu măşti şi alte produse pentru coronavirus. Mirele Zamfirescu

Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, că PLUS nu a cerut ruperea alianţei cu USR, dimpotrivă a cerut funcţionarea acesteia. Voiculescu afirmă că a cerut ca orice negociere să se facă în numele Alianţei USR PLUS, nu doar de către un partid,

La jumătatea lunii aprilie, românii care lucrează la stat sau la privat vor avea parte de o minivacanaţă de patru zile, ca urmare a faptului că urmează sărbătorirea

Valeriu Nicolae este jurnalist, scriitor și activist pentru drepturile omului. Are un masterat în diplomație, a lucrat pentru ONU, Comisia Europeană și Consiliul Europei, dar și pentru IBM și Microsoft, în SUA. A fost secretar de stat la