Zi de fotbal în Liga 1: Două partide, opt varinte de profit »» 15.03.2021

15.03.2021 Zi de fotbal în Liga 1: Două partide, opt varinte de profit »» Astăzi sunt programate ultimele două partide din cadrul rundei 27 din Liga 1. De la ora 17:30, va avea loc FC Botoșani – Sepsi OSK. Duelul marilor orgolii din Moldova este unul care mai mult […] The post Zi de fotbal în Liga 1: Două partide,



Zi de fotbal în Liga 1: Două partide, opt varinte de profit »»

Astăzi sunt programate ultimele două partide din cadrul rundei 27 din Liga 1. De la ora 17:30, va avea loc FC Botoșani – Sepsi OSK. Duelul marilor orgolii din Moldova este unul care mai mult […] The post Zi de fotbal în Liga 1: Două partide, opt varinte de profit »» appeared first on Cancan.

Zi de fotbal în Liga 1: Două partide, opt varinte de profit »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Spitalul de Pneumoftiziologie din Brașov are 18 pacienţi confirmaţi cu noul Covid-19, iar conducerea spitalului a fost anunţată că trebuie să îl transforme pentru primirea pacienţilor cu noul

Un raport al celor de la Europol a arătat de pandemia de coronavirus a fost considerată de tot felul de infractori drept o oportunitate nouă de “afaceri”. S-a constatat că, printre activitățile ilegale noi, se află multe îndeletniciri

Un pacient de 50 de ani din Mehedinţi a stârnit panică în rândul a 26 de cadre medicale de la Spitalul Judeţean din Drobeta Turnu Severin şi Serviciul de Ambulanţă. A fost ţinut două zile aici fără ca aceştia să ştie vreo secundă că

Custodele Coroanei, Majestatea Sa Margareta, adresează românilor un mesaj de încurajare în această perioadă de restricții impuse de epidemia de noul coronavirus: „viitorul nostru stă numai şi numai în mâna noastră, în voinţa

Dolores Aveiro (65 de ani), mama lui Cristiano Ronaldo, a fost externată din spital în urmă cu câteva zile, iar acum s-a revăzut cu fiul său și se recuperează după ce a suferit un atac cerebral. Pe 3 martie, Dolores Aveiro, mama lui Cristiano

Marea Britanie a anunţat că numărul persoanelor care au murit din cauza infectării cu coronavirus a depăşit 1.000. Potrivit datelor oficiale, la acest moment, în Marea Britanie, sunt 1.019 morţi din cauza coronavirusului. Totodată, sunt şi

Azdren Llullaku, 32 de ani, cinci petrecuți în România, la Gaz Metan, Iași și Astra Giurgiu, le-a transmis un mesaj italienilor, cei mai afectați de pandemia de coronavirus. Belarus şochează întreaga planetă » S-a reluat campionatul, cu

Un bebeluș de până într-un an din Chicago, depistat pozitiv cu coronavirus, a decedat, au anunțat sâmbătă autoritățile din Illinois, potrivit CNN. „Nu a mai existat niciun deces asociat cu COVID-19 la un copil sub un an. A fost

Sophie Gregoire Trudeau, soţia premierului Canadei, Justin Trudeau, s-a vindecat de coronavirus. Aceasta a făcut anunțul pe Facebook. „Mă simt mult mai bine şi am primit avizul medicului meu şi al Centrului de Sănătate Public din

Academia de Studii Economice din Bucureşti se implică social în lupta împotriva COVID 19. Consiliul de Administraţie a adoptat şi transpus deja în practică un prim pachet de decizii în acest demers de solidaritate

Pe măsură ce numărul deceselor cauzate de noul coronavirus (COVID – 19) creşte în Iran, liderul suprem Ayatollah Ali Khamenei a respins ofertele americane de ajutor umanitar, citând o falsă teorie a conspiraţiei conform căreia virusul a fost

CRAIOVA. Juveții și-au unit forțele ca să strângă bani cât mai mulți pentru Spitalul de Boli Infecțioase și-au reușit să adune o sumă importantă: 60.540 de lei din vânzarea a 4.687 de bilete. A fost un meci de FIFA 20 între cei de

Lumea sportului românesc este în doliu. Antrenorul de judo Ilie Gheorghe a murit. Acesta avea 73 de ani. „Clubul Steaua București anunță, cu profundă tristețe, trecerea în neființă a antrenorului de judo Ilie Gheorghe, la vârsta de 73 de

Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a transmis către președinte, premier și președinții celor două camere ale Parlamentului o propunere pentru modificarea Codului administrativ pentru prelungirea mandatelor actualilor aleși locali, în

Gina Pistol, moderatoarea emisiunii ”Asia Express” a dat cărțile pe față în ceea ce privește următoarele ediții din competiția momentului difuzată la Antena 1. Iubita lui Smiley a mărturisit la emisiunea lui Dan Capatos că cel de-al

Creşterea cererii pentru ouă în SUA a dus la explozia preţurilor în ultimele săptămâni, pe măsură ce consumatorii se grăbesc să îşi facă stocuri înainte de a fi izolaţi din cauza

Asistentul medical de la secția ATI a Spitalului din Sibiu, testat pozitiv pentru coronavirus, nu a respectat protocoalele, iar conducerea unității medicale anunță că este posbil ca, după finalizarea

În “Apocalipsa” lui Stephen King, 99,4% din populația globului e ucisă de un virus eliberat din greșeală dintr-un laborator militar. “Slavă Domnului că virusul ăsta nu e la fel de agresiv”, a declarat autorul pentru CNN,

Ministerul Muncii anunţă că numărul contractelor de muncă suspendate şi încetate se ridică la peste 600.000, majoritatea fiind în industria prelucrătoare, hoteluri şi restaurante sau comerţ cu

Banca Națională a României a oferit informații în timp real cu privire la starea monedelor de astăzi, 31 martie. Euro se menține pe pantă crescătoare și la fel se întâmplă și cu dolarul american. Pe de altă parte, lira sterlină scade azi