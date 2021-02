Zi de fotbal în Liga 1 » Două partide, opt variante de profit! 19.02.2021

19.02.2021 Zi de fotbal în Liga 1 » Două partide, opt variante de profit! Astăzi se va da startul în cea de-a 24-a rundă a Ligii 1. Meciul care va decshide etapa se va disputa „Anghel Iordănescu” de la ora 17:30 între FC Voluntari și FC Argeș. La începutul […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » Două



Zi de fotbal în Liga 1 » Două partide, opt variante de profit!

Astăzi se va da startul în cea de-a 24-a rundă a Ligii 1. Meciul care va decshide etapa se va disputa „Anghel Iordănescu” de la ora 17:30 între FC Voluntari și FC Argeș. La începutul […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » Două partide, opt variante de profit! appeared first on Cancan.ro.

Zi de fotbal în Liga 1 » Două partide, opt variante de profit!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile din Africa de Sud au anunţat identificarea primului caz de infectare cu noul tip de coronavirus pe teritoriul acestei ţări. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 38 de ani care

Daniela Ţîţaru, directorul auto-suspendat al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Bacău, a deţinut timp de mai mulţi ani o locuinţă ANL, deşi avea în proprietate două apartamente şi un teren. Pentru

Omul de afaceri care i-a plătit fostului premier al Moldovei peste două milioane de euro pentru a cumpăra o râvnită proprietate din centrul Iașului, situată la câțiva metri de Palatul Culturii, este Cristin Zămoșteanu. Prolific dezvoltator

Arnold Schwarzenegger a devenit, fără voie, robot rusesc! Compania Promobot a construit un robot care are chipul și vocea actorului de la Hollywood, iar “Terminatorul” vrea să fie despăgubit cu 10 milioane de dolari. Promobot nu ar fi

Persoană din județul Alba care nu a respectat măsurile de izolare la domiciliu sancționată de DSP Alba, după ce s-a întors din

Un accident înfiorător a avut loc în zorii acestei dimineţi pe o şosea din judeţul Sibiu. Şoferul unui TIR s+a ciocnit de un microbuz, iar în urma impactului violent, doi oameni au murit. Bărbatul aflat la volanul mastodontului a supravieţuit

Călin Popescu-Tăriceanu a postat, vineri, pe Facebook un banc despre coronavirus, președintele ALDE afirmând că singura soluţie pentru a trece de coronavirus este simţul umorului. După ce a cerut

Retras de aproape trei ani din box, Floyd Mayweather, 43 de ani, nu ar spune ”nu” revenirii în ring pentru un meci revanșă cu Conor McGregor. Cu o singură condiție: să primească 600 de milioane de dolari. Neînvins de-a lungul carierei

Oleh Voloşin, deputat al parlamentului ucrainean, a declarat că va rămâne acasă, în izolare, după ce a avut o întâlnire cu un parlamentar francez despre care a aflat că avea coronavirus. El spune că nu are niciun fel de simptome, dar a ales

Anna Roman i-a pus inima pe jar noului iubit. Frumoasa brunetă este una dintre cele mai răsfățate femei! Inelul cu diamante a fost doar o palidă „primă de instalare”. Ana manechina a primit cheile unui Range Rover de la ”iubi cheltuitorul”,

Spania a anunţat marţi un prim deces cauzat de epidemia provocată de noul coronavirus, un bărbat care a murit în februarie şi a cărui autopsie a arătat că era purtător al virusului, au anunţat autorităţile din regiunea

O deputată din Iran, Fatemeh Rahbar, a murit din cauza coronavirusului, potrivit agenţiei de ştiri AFP, doar ultimul dintre oficialii de la Teheran uciși de pneumonia virală care face ravagii în țară. Fatemeh Rahbar, în vârstă de 55 de ani,

Gheorghe Dincă a fost bătut cu sălbăticie în celulă de colegii săi. Bătrânul a căzut la pământ și a fost lăsat inconștient minute în șir. Potrivit surselor, criminalul din Caracal a fost desfigurat complet de ceilalți deținuți. Totul

Autorităţile de la Sofia au anunţat, duminică, primele două cazuri de coronavirus înregistrate pe teritoriul Bulgariei. Cele două persoane nu au călătorit în ţări afectate de epidemie,

Două noi cazuri de infectare cu coronavirus au fost confirmate duminică. Este vorba de o bucureşteancă de 42 de ani şi o femeie de 70 de ani din Mureş. Numărul pacienţilor cu diagnostic de COVID-19 ajunge astfel la

Cerul va fi mai mult noros luni, exceptând sud-estul teritoriului, unde înnorãrile vor fi temporare. Va ploua şi sub formã de aversã, în Oltenia, Transilvania, în cea mai mare parte a Banatului şi Moldovei,

Italia a luat, în noaptea de sâmbătă spre duminică, măsuri extaordinare pentru a opri răspândirea noului coronavirus. Nordul țării, respectiv regiunea Lombardia și alte 14 provincii, a fost plasat în carantină, până pe 3 aprilie. Italia

Business Capital for Romania, un fond de investiţii al Erste şi al lui Forin Pogonaru, dar şi Allianz-Ţiriac Pensii Private cer completarea ordinii de zi a acţionarilor SIF Oltenia din 25 martie 2020 cu un punct referitor la derularea unui program

FCSB - CRAIOVA 4-1 // FCSB a preluat conducerea în disputa cu CS Universitatea Craiova în minutul 57, când Răzvan Oaidă a reușit „dubla”. Imediat, oltenii au fost la un pas de egalare. Alb-albaștrii au încercat să se replieze rapid

Un copil de un an şi două luni din Galaţi a fost internat în Spitalul de Boli Infecţioase, fiind suspect de infectare cu coronavirus. Copilul era în izolare la domiciliu, după ce tatăl s-a întors din Italia în 23