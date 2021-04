Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de la meciurile programate astăzi în play-out »» 27.04.2021

27.04.2021 Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de la meciurile programate astăzi în play-out »» Astăzi se va da startul în cea de-a 4-a rundă a play-out-ului Ligii 1. De la ora 16:30, la Mediaș va avea loc FC Hermannstadt – Gaz Metan, duelul urmând a conta pentru runda a […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de



Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de la meciurile programate astăzi în play-out »»

Astăzi se va da startul în cea de-a 4-a rundă a play-out-ului Ligii 1. De la ora 16:30, la Mediaș va avea loc FC Hermannstadt – Gaz Metan, duelul urmând a conta pentru runda a […] The post Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de la meciurile programate astăzi în play-out »» appeared first on Cancan.

Zi de fotbal în Liga 1 » 8 variante de profit de la meciurile programate astăzi în play-out »»

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rata contagiunii în pieţele din America Latină a atins cote alarmante în condiţiile în care sunt principalele surse de hrană şi stâlpii economiei locale, relatează The

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a staţionat ieri la 2,44%, potrivit datelor

Încă două cazuri de COVID-19 au fost confirmate în Spitalul Judeţean Buzău, la secţiile ORL şi Medicină Internă. Este vorba despre un medic şi despre o asistentă medicală. Cei doi au fost trimişi la un spital din

Injecțiile cu Cabotegravir s-au dovedit eficiente pentru prevenirea infectărilor cu HIV, virus care provoacă SIDA, dacă sunt administrate la fiecate 8 săptămâni. Acestea sunt mai eficiente

Pentru a respecta promisiunea din articolul meu anterior de pe acest blog, revin cu argumente suplimentare pentru a fi cât mai clar pentru cititori de ce replicarea pachetelor de sprijin economic din SUA nu poate fi făcută de multe alte ţări, nu

Iniţiatorii campaniei „România celor o mie de lumi”, care are ca scop promovarea turismului românesc, recomandă pentru „Adevărul” care sunt destinaţiile autohtone care pot înlocui, anul acesta, plajele greceşti, turceşti şi chiar cele

Construcţiile resimt efectele pandemiei de Covid-19 la nivelul întregii Europe, iar prognozele făcute până în acest moment arată că circa trei milioane de locuri de muncă se vor pierde în acest sector, a spus Laurenţiu Plosceanu, preşedintele

Pandemia de COVID-19 a afectat o mare parte din industria alimentară din întreaga Europă. Belgienii sunt rugaţi să mănânce mai mulţi cartofi prăjiţi, după ce stocurile fermierilor au ajuns 750.000 de tone de cartofi. De asemenea, 150.000 de

Eu nu ştiu unde au învăţat carte parlamentarii jurişti, dar dacă pun în legi aberaţii sesizabile şi de nejuristi înseamnă că nu ştiu carte. Cum să pui în Legea 55/2020, care reglementează Starea de Alertă, că parlamentul aprobă şi

Au trecut 3 luni de când Daniela Crudu ținea prima pagină a tabloidelor în alertă, din cauza bătăii pe care a încasat-o de la iubitul croat. Acum, vedeta și-a pus pe gânduri fanii, după ce a publicat o fotografie din cabinetul medical.

Bărbatul de 71 de ani este cercetat pentru tentativă de omor în condiţii de violenţă în familie, fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila pentru o perioadă de 30 de

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Anna Lesko este una dintre cele mai dezinhibate vedete de la noi. Mereu gata să-și pună în valoare toate atuurile, artista nu ratează nicio ocazie să le arate fanilor săi cât este de sexy. Anna

Drumul spre prima scenă a fotbalului german e lung și anevoios. Prima etapă de după reluarea campionatului a fost una complicată pentru candidatele la promovare, niciuna dintre primele 5 clasate nereușind să câștige. La retrogradare s-au aprins

Probleme pentru doi bărbaţi din comuna Jupâneşti, județul Gorj. Aceștia sunt cercetaţi pentru braconaj, după ce ar fi hăituit un urs în lunca râului Gilort, conform Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean Gorj, în urma

Orice șofer știe ce presupune schimbarea permisului auto, de la timpul pierdut, până la sumedenia de acte necesare. Așadar, dacă sunteți în această situație, iată ce documente trebuie să aveți la dumneavoastră, înainte de a merge la

Deficitul de fier este una dintre cele mai frecvente cauze ale căderii părului la femei, după dezechilibrele hormonale. Deficitul de fier duce la scăderea densităţii părului, apărând frecvent mai ales după o scădere bruscă în greutate, o

Liviu Dragnea, Ludovic Orban, Rareş Bogdan au fost doar câţiva dintre politicienii aflaţi pe lista de sesizări la CNCD. Cei trei au scăpat de amendă, dar fostul preşedinte social-democrat a

Sunteți pregătiți pentru o nouă atmosferă ? Dispoziția voastră depinde de obicei de conducătorul planetar al zodiacului, adică de Soare. Pe lângă faptul că Soarele

Sfinții Constantin și Elena, „cei întocmai cu Apostolii”, sunt pomeniți în Biserica Ortodoxă pe 21 mai. Sărbătoarea Sfinților Constantin și Elena este strâns legată de taina și puterea Sfintei Cruci – semnul central al religiei

Sika România, subsidiara locală a grupului elveţian Sika, a încheiat anul 2019 cu o cifră de afaceri de 183 de milioane de lei, potrivit datelor de pe site-ul Ministerului de Finanţe, ceea ce înseamnă o creştere de 18% comparativ cu anul