Zi de fotbal în Liga 1: 4 meciuri, 16 variante de profit »» 02.05.2021

02.05.2021 Zi de fotbal în Liga 1: 4 meciuri, 16 variante de profit »» Astăzi în Liga 1 în cadrul rundei cu numărul cinci, este programat un meci în play-off și trei în play-out. Academica – Universitatea va avea loc de la ora 21:00, fiind singurul meci programat astăzi […] The post Zi de fotbal în Liga



Astăzi în Liga 1 în cadrul rundei cu numărul cinci, este programat un meci în play-off și trei în play-out. Academica – Universitatea va avea loc de la ora 21:00, fiind singurul meci programat astăzi

Românii sunt sfătuiţi să îşi aleagă singuri un furnizor de gaze până la data de 1 iulie, moment la care va avea loc liberalizarea pieţei, iar preţurile nu vor mai fi reglementate de stat. Asociaţia Energia Inteligentă a realizat un ghid

Autorităţile din Harghita au emis, sâmbătă dimineața, un mesaj Ro-Alert, prin care populaţia a fost avertizată despre prezenţa unor urşi în staţiunea Băile Tuşnad. Potrivit reprezentanţilor

Vlad Chiricheş s-ar putea întoarce la FCSB. Fostul fundaş al echipei FCSB a menționat, pentru MEDIAFAX, în ce condiţii ar îmbrăca din nou tricoul roş-albastru. Vlad Chiricheş a scăpat de izolarea

Potrivit unei informări a Instituţiei Prefectului, astăzi, în judeţul Buzău au mai fost confirmate cinci cazuri de infectare cu COVID-19, numărul total de cazuri pozitive la nivelul judeţului ajungând astfel la 158. Au fost declarate vindecate

Un jurnalist din Myanmar a fost condamnat la doi ani de închisoare după ce a publicat o ştire incorectă despre un presupus deces cauzat de coronavirus, a anunţat avocatul său, potrivit agenţiei DPA, citată de

Saltanat Akbari, o femeie din Iran, s-a vindecat de coronavirus la vârsta de 107 ani. Bătrâna a învins virusul cu ajutorul medicilor și asistentelor din spital, care au îngrijit-o ca la carte. VEZI AICI: CEL MAI TÂNĂR BOLNAV DE COVID-19 S-A

Ministrul de Finanţe, Florin Cîţu, a declarat într-o postare pe Facebook că revenirea în V a economiei este scenariul de bază din punctul lui de vedere în ceea ce priveşte evoluţia României în urma crizei produsă de pandemia de COVID19, iar

Abia acum s-a aflat! Selly le-a făcut fanilor dezvăluiri, într-un vlog, despre boala de care suferă și pe care a depistat-o în urmă cu 10 zile. Selly, unul dintre cei mai apreciați vloggeri, a dezvăluit că suferă de o boală. Totul s-a

Donarea de sânge a scăzut semnificativ în ultima perioadă, la Centrul de Transfuzii din Buzău. Media celor care donează sânge în această perioadă este de 30 de persoane pe zi, foarte puţini în comparaţie anii trecuţi, când numărul

În ultima jumătate de veac, Profesorul Gabriel Liiceanu a scris cărţi importante pentru prestigiul literaturii române. „Jurnalul de la Păltiniş“ rămâne o capodoperă a genului diaristic, iar eseul „Despre limită“ (sau teza doctorală

Thierry Henry (42 ani) ar fi vrut să se transfere la Man. United în 1999, dar managerul Sir Alex Ferguson (78 de ani) a spus: „Nici vorbă! E mereu al naibii de accidentat”. În vara lui 1999, când nu se adapta la Juventus și voia să

Economia zonei euro ar putea scădea între 8% şi 12% în acest an, din cauza impactului pandemiei de coronavirus, a declarat preşedintele Băncii Centrale Europeană (BCE), Christine

Cel mai vizitat monument turistic din Italia, celebrul Colosseum din Roma, se redeschide din 1 iunie, scrie Agerpres. Celebrul Colosseum din Roma, cel mai vizitat monument turistic din Italia, se va redeschide pe 1 iunie, după mai bine de două luni de

Într-o ţară în care, chiar şi înainte de răspândirea noului coronavirus, preocuparea Guvernului pentru sport era ca şi inexistentă, acum această situaţie devine şi mai

Bugetul UE care îl va anunța astăzi șefa Comisiei Europene SE RIDICĂ LA 1,1 TRILIOANE EURO. La această sumă se va adăuga un pachet de 750 miliarde euro pentru

Lascăr Duiliu Zamfirescu a fost ultimul coleg de Clasă Palatină a Regelui Mihai, iar Principesa Margareta, Custodele Coroanei Regale a României deplânge această pierdere. Principesa Margareta spune că Lascăr Duiliu Zamfirescu a fost ”un tezaur

Un grup de voluntari din Târgu Mureş a organizat două puncte pentru colectarea de alimente, bunuri de larg consum şi medicamente pentru ajutorarea schiturilor şi sihăstriilor româneşti de pe Muntele Athos, rămase izolate în urma alunecărilor

Emily Ratajkowski (26 de ani), actriță și fotomodel american, și-a înnebunit fanii de pe Instagram cu ultimul filmuleț postat. Acesta a strâns peste 7 milioane de vizualizări, modelul dansând supersexy pe marginea piscinei, încercând să-i

Guvernul analizează posibilitatea deschiderii creşelor, grădiniţelor şi a after school-urilor private, în anumite condiţii stricte, după data de 15 iunie, dacă evoluţia epidemiei de coronavirus va permite acest lucru. Ministrul educaţiei,

De la 1 iunie, în România se redeschid terasele şi se va putea merge şi la plajă, cu condiţia păstrării unei distanţe de cel puţin doi metri între şezlonguri. Măsurile de relaxare au fost anunţate, joi, de preşedintele României Klaus