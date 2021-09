ZF/First Bank Lecţii de business. Corneliu Bodea, Adrem: Vrem să ajungem la 100 mil. euro. Energia verde, eficienţa şi economia circulară vor fi starurile următorilor zeci de ani 03.09.2021

03.09.2021 ZF/First Bank Lecţii de business. Corneliu Bodea, Adrem: Vrem să ajungem la 100 mil. euro. Energia verde, eficienţa şi economia circulară vor fi starurile următorilor zeci de ani Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi



ZF/First Bank Lecţii de business. Corneliu Bodea, Adrem: Vrem să ajungem la 100 mil. euro. Energia verde, eficienţa şi economia circulară vor fi starurile următorilor zeci de ani

Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi China.

ZF/First Bank Lecţii de business. Corneliu Bodea, Adrem: Vrem să ajungem la 100 mil. euro. Energia verde, eficienţa şi economia circulară vor fi starurile următorilor zeci de ani

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Majoritatea dependenţilor de jocuri video se pierd în vastele lumi paralele ale jocurilor de rol fanteziste sau pe câmpurile de luptă care simulează intens războiul, în shootere recunoscute în întreaga lume. Cercetarea care susţine ideea

Medicul Virgil Musta, șeful secției de Boli Infecțioase de la Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara, a anunţat la Adriana Nedelea LA FIX că o medicaţie asemănătoare cu cea folosită de preşedintele Donald Trump va intra într-un

Preşedintele Klaus Iohannis se arată împotriva unei amânări a alegerilor parlamentare, explicând că, potrivit Constituţiei, acestea nu pot fi amânate cu mai mult de trei luni şi că în această perioadă Parlamentul nu ar avea puteri depline.

Alberto Boțoghină vorbește despre 4 momente inedite în care ”naționala” s-a confruntat cu probleme mari la nivelul

Un bărbat în vârstă de 39 de ani din judeţul Dolj a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce şi-a ţinut fetele, în vârstă de 3 ani, 4 ani şi 6 ani, închise în casă şi

Dormitorul unui copil trebuie să fie un loc în care el să adore să-și petreacă timpul și în care să se simtă în siguranță. Fiecare dintre noi are nevoie de intimitate, iar cei mici nu fac excepție. Drept urmare, au nevoie de un loc în care

Americanca Danielle Rose Collins (57 WTA) a fost eliminată în sferturile Roland Garros 2020 de compatrioata sa Sofia Kenin (6 WTA), scor 4-6, 6-4, 0-6. Partida dintre Collins și Kenin nu a fost una dintre cele mai reușite de la actuala ediție

Magistraţii buzoieni au fost solicitaţi să reanalizeze cazul uciderii de către o familie de romi din Ziduri a unui cioban de 38 de ani, din judeţul Alba, al cărui cadavru l-au ţinut şase ani ascuns. Patru fraţi, doi bărbaţi şi două femei, au

Ministerul Afacerilor Externe îi atenționează pe românii care se află, tranzitează sau doresc să călătorească în SUA, în statele Texas, Louisiana, Mississippi și Alabama, că autoritățile americane

Semifinalele play-off-ului pentru Euro 2020 se dispută astăzi. România a ratat calificarea, înfrântă 1-2 de Islanda. Nordicii vor juca în finală cu Ungaria. FINAL » Bulgaria - Ungaria 1-3 Au marcat: Yomov 89 / W.

Cu un procent de 15,7% în 2019, în condiţiile în care media UE era anul trecut de 8,9%, România se află pe primul loc în Uniunea Europeană la ponderea angajaților aflaţi în risc de sărăcie, potrivit unui infografic Monitorul Social, proiect

Finalele barajelor pentru ultimele patru locuri la EURO 2020, al cărui turneu final a fost amânat pentru anul viitor din cauza pandemiei de coronavirus, sunt programate pe 12 noiembrie. Irlanda de Nord, adversara României în Liga Naţiunilor, a

Un român este prima persoană testată pozitiv cu COVID-19 pe insula italiană Pantelleria, aflată în apropiere de Sicilia. Până acum, în ciuda situației din Italia, autoritățile din Pantelleria nu raportaseră niciun caz de coronavirus,

Edward Sanda și Cleopatra Stratan au recunoscut, recent, că formează un cuplu, iar de curând s-au și logodit. Familiile celor doi sunt în culmea fericirii și abia așteaptă marele eveniment. Cleopatra, fiica lui Pavel Stratan, […] The post

Holcim România, cel mai mare pro­ducător de materiale de construcţii din România după cifra de afaceri, activ în fa­bricarea cimentului, şi-a continuat activi­tatea în ultimele luni, în ciuda pandemiei, în ritm cu evoluţia pieţei de

Sportivii amatori au ocazia să bifeze Maratonul de la București și în acest an bulversat de pandemie, organizatorii oferindu-le o săptămână în care să adune kilometri. Participanții la competiția "#RunRomania Virtual Run Week" au

Ion Crăciunescu, 70 de ani, s-a pronunțat în privința penalty-ului care a decis meciul Ucraina U21 - România U21 1-0 din preliminariile Euro 2021. CONTEXT: Naționala de tineret a pierdut cu Ucraina U21, scor 0-1, în urma unui penalty transformat

Preşedintele interimar al Senatului, Robert Cazanciuc, consideră că premierul Ludovic Orban „trebuie să îşi asume prin demisie numirea în fruntea Oficiului de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor a unui falsificator care să controleze

Din păcate, România a atins un nou record negativ. Potrivit informaților comunicate de Grupul de Comunicare Strategică, coronavirusul a răpus primul copil din România. Coronavirusul a făcut prima victimă din rândul copiilor în țara noastră.

Pandemia de coronavirus și-a spus cuvântul în ceea ce-l privește pe Smiley. Artistul a pus câteva kilograme în plus de când are la dispoziție mai mult timp liber. Stare de urgență, izolare la domiciliu, lipsa […] The post Pandemia, bat-o