ZF/EY Reframe the Future. Directorul financiar într-un business modern: de la Chief Financial Officer la Chief Value Officer 01.04.2022

01.04.2022 ZF/EY Reframe the Future. Directorul financiar într-un business modern: de la Chief Financial Officer la Chief Value Officer Odată cu evoluţia businessului şi rolul directorului financiar într-un business evoluează. Tradiţional, di­rectorul financiar, sau CFO, se concentrează pe protejarea valorii în companie, însă acum rolul CFO-ului merge din ce în ce mai mult



ZF/EY Reframe the Future. Directorul financiar într-un business modern: de la Chief Financial Officer la Chief Value Officer

Odată cu evoluţia businessului şi rolul directorului financiar într-un business evoluează. Tradiţional, di­rectorul financiar, sau CFO, se concentrează pe protejarea valorii în companie, însă acum rolul CFO-ului merge din ce în ce mai mult în zona de plani­ficare strategică pentru creare de valoare în companie pentru viitor.

ZF/EY Reframe the Future. Directorul financiar într-un business modern: de la Chief Financial Officer la Chief Value Officer

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Garda de Mediu Argeş a amendat joi 20 mai cu 100.000 de lei abatorul din comuna argeşeană Bascov de unde s-au scurs în râul Argeş sute de litri de sânge. Imaginile cu poluarea au fost făcute publice de către un consilier local din comună, cel

Cererea pentru maşini este la un nivel tot mai ridicat, explică Alin Tapalagă, directorul general al Porsche Inter Auto, în condiţiile în care multe firme au amânat reî­nnoirea flotelor în

Institutul Naţional de Sănătate Publică a anunțat, joi, că până în prezent au fost confirmate 12 cazuri cu tulpina indiană de COVID pe teritoriul României, însă nu se poate vorbi de transmitere comunitară. Până la data de 16 mai 2021 au

Un exemplu revoltător de risipă a banului public a fost scos la iveală pe un grup de pe Facebook. Mai multe aspersoare din Piteşti au fost imortalizate în timp ce udau florile de pe domeniul public, în condiţiile în care afară ploua

Kylian Mbappe (22 de ani), atacantul lui PSG, și-a revenit, cu gol și assist lui Icardi, pentru a șasea cupă din 2015 încoace. „O oază în deșert, într-un meci foarte sărac în ocazii”, a scris L'Equipe. PSG și-a asigurat măcar consolarea

1.452 kilograme de heroină au fost capturate de DIICOT, în portul Constanța, în luna mai, a anunțat instituția, joi, într-o conferință de presă. Drogurile au fost ascunse în containere cu materiale de construcție și veneau din Iran, au

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare de Cod galben si portocaliu de vreme rea. Vor fi ploi însemnate cantitativ, dar si abundente. COD GALBEN, Interval de valabilitate: 20 mai, ora 20:00 – 21 […] The post Avertizare

Valoarea despăgubirilor plătite de asigurători în baza poliţelor RCA a crescut cu 26%, ajungând la peste 1 mld. lei la finalul primelor trei luni din 2021, în timp ce România se află în continuare pe primul loc în ceea ce priveşte numărul

Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Energie (ANRE), Zoltan Nagy-Bege Furnizorii, a transmis, joi, că furnizorii de energie sunt liberi să aibă orice strategie doresc şi nicio instituţie a statului nu are dreptul să

UiPath (PATH), producător de roboţi software fondat în Bucureşti, care acum are sediul central în New York şi a ajuns liderul noii industrii de automatizare a sarcinilor repe­ti­tive din companii, intra la tranzac­ţio­na­re pe 21 aprilie 2021

Sezonul cald a sosit și abia așteptăm weekend-urile pentru a evada în natură și pentru a scăpa de agitația orașului. Fie că îți programezi o excursie de o zi, la iarbă verde, sau un weekend […] The post 3 sfaturi pentru un grătar la

În Sectorul 4 s-a deschis primul centru de vaccinare DRIVE THRU. Începând de astăzi, 6.000 de persoane se pot imuniza împotriva COVID-19, în fiecare lună, direct din mașină, în parcarea de la Metro

O femeie însărcinată a fost înjunghiată de concubin. Incidentul a avut loc în Vaslui iar femeia ajuns de urgență la

O serie de modificări ale prevederilor Codurilor Penal şi de Procedură Penală devin aplicabile, de vineri, odată cu intrarea în vigoare a Legii privind monitorizarea electronică în cadrul unor

Tehnologia trebuie să joace un rol tot mai important în turism în general şi în cel de business în special, iar companiile trebuie să se arate mai flexibile când vine vorba de condiţiile de călătorie, au spus câţiva dintre speakerii care au

Cântăreaţa şi actriţa Lady Gaga a mărturisit că a suferit o cădere psihică după ce a fost agresată sexual şi a rămas însărcinată, potrivit

Un studiu efectuat pe patru milioane de francezi cu vârsta de peste 75 e ani a arătat că riscul formelor grave de COVID scade cu 87%, la şapte zile după injectarea celei de-a doua doze, potrivit primului studiu realizat în Franţa pe această temă

Comisia Europeană a semnat, astăzi, cel de-al treilea contract cu societăţile farmaceutice BioNTech şi Pfizer, prin intermediul căruia îşi rezervă alte 1,8 miliarde de doze de vaccin în beneficiul tuturor statelor membre ale UE, în perioada

Danezii de la Lego au raportat afaceri de 117 mil. lei în 2020, în creştere cu 13% faţă de anul anterior, şi un profit de 3,1 mil. lei, potrivit datelor publice de la Ministerul de

TVR 3 marchează, în acest sfârşit de săptămână, Ziua Naţională a Aromânilor, programând sâmbătă, 22 mai şi duminică, 23 mai, două producţii semnate de Toma Enache Duminică, 23 mai,