ZF vă prezintă cine conduce România. Cine conduce Ministerul Cercetării: un ministru, trei secretari de stat şi doi subsecretari de stat 19.01.2023

19.01.2023 ZF vă prezintă cine conduce România. Cine conduce Ministerul Cercetării: un ministru, trei secretari de stat şi doi subsecretari de stat Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitali­zării, instituţia care coordonează sistemul de cercetare ştiinţifică, al dezvoltării experi­mentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării, este condus de un ministru, trei



ZF vă prezintă cine conduce România. Cine conduce Ministerul Cercetării: un ministru, trei secretari de stat şi doi subsecretari de stat

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitali­zării, instituţia care coordonează sistemul de cercetare ştiinţifică, al dezvoltării experi­mentale şi tehnologice, inovării, comunicaţiilor şi digitalizării, este condus de un ministru, trei secretari de stat şi doi subsecretari de stat.

ZF vă prezintă cine conduce România. Cine conduce Ministerul Cercetării: un ministru, trei secretari de stat şi doi subsecretari de stat

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Rusia şi China n-au fost niciodată prietene, dar acum sunt aliate până într-acolo încât liderul de la Beijing susţine pretenţia lui Vladimir Putin ca Ucraina să nu se alăture NATO, alianţa militară a Occidentului, scrie Business

Marea Britanie susţine că FSB, serviciile ruse de informaţii externe, au primit ordin să organizeze lovituri de stat pentru preluarea puterii în oraşele ucrainene mari imediat ce ar începe o eventuală invazie, relatează The

Haideți să pornim din nou de la împăratul roman Vespasian, care a construit la Roma latrine publice (vespasiene) pentru care a perceput taxe de folosire, și de la succesorul său Titus, care, când și-a întrebat tatăl cum poate să strângă taxe

Trei pensionari din Suceava încasează pensii record. Cu banii pe care îi obţin de la stat ar putea să-şi cumpere câte o garsonieră în municipiul Suceava la fiecare şase luni. La polul opus, aproape 45.000 de suceveni încasează pensia minimă

CS Universitatea Craiova - FCU Craiova 1948, derby-ul Craiovei, se joacă în această seară, de la ora 19:55. Partida va fi live pe GSP.ro și în direct la TV pe DigiSport 1, Telekom Sport 1 și Look

Ministerul Mediului a propus mai multe modificări la Programul Rabla pentru electrocasnice, iar una din cele mai importante schimbări este că sunt eliminate televizoarele. De asemenea, perioada de utilizare a voucherelor a fost redusă de la 15 zile

Dominaţia Marii Britanii asupra arhipelagului Chagos a fost contestată oficial, luni, după ce ambasadorul Mauritian la ONU, Jagdish Koonjul, a ridicat drapelul ţării sale, pe una din insulele şi a cântat imnul nţional, în cadrul unei

Patinatoarea rusă Kamila Valieva va putea concura în proba de individual feminin la patinaj artistic la Jocurile Olimpice de la Beijing, în urma unei decizii luate luni de instanța supremă a sportului,

Piaţa muncii îşi revine, uşor, la nor­malitatea de dinainte de pandemie, iar fluctua­ţia de per­sonal se va apropia din nou de procentul de 20%, arată estimările compa­niilor care realizea­ză stu­dii

Oradea se află pe al şaselea loc în clasamentul celor mai bune destinaţii din acest an, conform unui top realizat de către European Best Destinations, cel mai vizitat site dedicat turismului din Europa care se ocupă cu promovarea culturii şi

Simona Gherghe nu va prezenta în această săptămână emisiunea ”Mireasa” din motive de COVID-19. Prezentatoarea a fost testată pozitiv și deocamdată are o formă ușoară, pare-se. Aceasta s-a testat luni dimineață, iar seara a aflat

Infecţiile asociate asistenţei medicale sunt încă subraportate în România, a declarat, marţi, ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila. Potrivit ministrului, este important să fie cunoscută realitatea din spitale deoarece acestea

Prima etapă a lucrărilor de reabilitare a Podului de la Cernavodă se va desfășura în perioada 15 februarie - 21 aprilie 2022, transmite Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Viața lui Călin Nicorici, cunoscut sub numele de Pacha Man, pare să fi intrat într-o zonă liniștită, cu aspirații un pic diferite față de cele pe care le expunea cu ceva vreme în urmă. „Izvorul” […] The post Pacha Man are un

Doi reprezentanţi ai Ambasadei Marii Britanii în România au venit la Spitalul Judeţean Suceava şi au cerut informaţii despre resursele unităţii medicale pentru tratarea urgenţelor. Vizita neobişnuită alimentează zvonurile potrivit cărora,

Horoscopul zilei de 16 februarie 2022, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Leu au parte de o Lună Plină care se formează chiar în zodia lor. Astăzi […] The post

Producătorul american de armament Remington Arms a acceptat, în cadrul unui acord de despăgubire, să plătească 73 de milioane de dolari familiilor persoanelor ucise în masacrul de la școala primară Sandy Hook din statul Connecticut, petrecut în

Un proces în care Prinţul Andrew al Marii Britanii era acuzat că a agresat sexual o fată minoră în timp ce aceasta era sub controlul criminalului sexual Jeffrey Epstein şi a lui Ghislaine Maxwell a fost soluţionat în afara instanţei, potrivit

Inter - Liverpool, meci din „optimile” Champions League (manșa tur), se joacă miercuri seară de la 22:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Programul complet din „optimile” Ligii

Salvamontiştii au primit în ultimele 24 de ore 37 de apeluri de urgenţă. Cele mai multe au fost pentru Salvamont Brașov. 37 de persoane au fost salvate, iar 25 dintre acestea au fost transportate la