ZF TECH DAY. Orange susţine un program de preaccelerare pentru start-up-uri cu soluţii bazate pe inteligenţă artificială 15.09.2020

15.09.2020 ZF TECH DAY. Orange susţine un program de preaccelerare pentru start-up-uri cu soluţii bazate pe inteligenţă artificială Orange România, liderul pieţei locale de telecomunicaţii, va susţine un program de pre-accelerare pentru start-up-urile locale şi din regiune care au idei şi soluţii bazate pe tehnologia inteligenţei artificiale, acesta fiind în linie cu



ZF TECH DAY. Orange susţine un program de preaccelerare pentru start-up-uri cu soluţii bazate pe inteligenţă artificială

Orange România, liderul pieţei locale de telecomunicaţii, va susţine un program de pre-accelerare pentru start-up-urile locale şi din regiune care au idei şi soluţii bazate pe tehnologia inteligenţei artificiale, acesta fiind în linie cu direcţia sa strategică la nivel de grup pe zona de data & AI. Programul, organizat de Bucharest AI (BeAI), va începe pe 1 octombrie şi va dura opt săptămâni.

ZF TECH DAY. Orange susţine un program de preaccelerare pentru start-up-uri cu soluţii bazate pe inteligenţă artificială

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Clădirea Palatului Parlamentului, denumită anterior Casa Poporului, este evaluată la 5,58 miliarde lei (circa 1,2 mld.euro), iar terenul aferent la 4,2 miliarde lei (907 mil.euro) într-o hotărâre de guvern care actualizează valoarea de inventar a

International Football Association Board (IFAB), forul mondial care stabilește regulamentele din fotbal, va încerca pe 23 octombrie să introducă o nouă regulă. Potrivit Bleacherreport, IFAB vrea să introducă schimbările temporare în

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat vineri, la Constanţa, că formaţiunea politică pe care o reprezintă va vota moţiunea de cenzură, neschimbându-se nimic în acest sens, menţionând totodată

Cu o avere estimată la 1.1 milarde de dolari, miliardarul Ion Ţiriac conduce detaşat în clasamentul celor mai bogati tenismeni din

Săptămâna Modei de la Londra a debutat sub semnul Brexitului, care ar putea contabiliza pierderi de peste un miliard de lire sterline pentru industria modei, în lipsa unui acord de ieşire din UE a Marii Britanii, şi a continuat cu demonstraţiile

Portarul Riccardo Piscitelli putea fi eliminat în minutul 14, atunci când a prins mingea la limita careului de 16 metri. Astra - Dinamo e liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look Sport. Vezi AICI clasamentul din

Biroul Electoral Central (BEC) a respins candidatura lui Miron Cozma la alegerile prezidenţiale, susţin surse politice pentru Adevarul. Motivul: o mare parte dintre semnăturile depuse erau false. Miron Cozma e al doilea candidat respins de BEC la

Din cauza conflictului comercial de lungă durată pe care China îl poartă împotriva SUA, economia naţiunii asiatice a avut de suferit. Pentru a rezolva această problemă Guvernul de la Beijing încurajează bussinessurile şi districtele locale să

Antwerp, echipa lui Ladislau Boloni, a câștigat meciul cu Cercle Bruges, 3-1. Lamkel Zé a fost decisiv în a cincea victorie în şapte etape pentru Antwerp, camerunezul capricios reuşind „dubla”, Gazdele au ratat şi un penalty şi echipa lui

Asociaţia Şoapta Florilor lansează pe 23 septembrie campania “La coafor cu psihologul”, având drept scop informarea a peste 600 de femei din trei judeţe, printre care şi Ialomiţa, despre violenţa domestică, sănătate psihică şi fizică,

Colesterolul este o grăsime. Una specială pentru noi, oamenii. Din această cauză, natura a creat mecanisme să o producem, în cazul în care nu o găsim în alimentație. Colesterolul intră în

Falimentul Thomas Cook, cea mai veche companie de turism din Europa, a afectat circa 600.000 de turişti din înreaga lume, majoritatea britanici. Oficialii de la Bucureşti încearcă să afle dacă printre ei se află şi români, cerându-le să

Consiliul Concurenţei analizează tranzacţia prin care compania olandeză Ingka Group, partener strategic al sistemului de franciză IKEA, a preluat 80% din şapte parcuri eoliene din sud-estul României aparţinând grupului Vestas Wind Systems,

Immobile, atacantul care a deschis scorul în meciul dintre Lazio și Parma, 2-0, s-a revoltat pentru schimbarea cu Caicedo: „E absurd!", a strigat furios în drum către bancă. Antrenorul a Simone Inzaghi ripostat şi a ieşit mare scandal, în

Decizia companiei imobiliare WeWork de a renunţa la listare ar putea anunţa sfârşitul unei „perioade de glorie“ pentru companiile private bine finanţare cu valorizări foarte mari în condiţiile în care investitorii le analizează situaţiile

Pe 24 septembrie 1957, se inaugura unul dintre stadioanele monumentale ale planetei, Camp Nou. Un „câmp” care a fost frământat, de-a lungul vremii, de crampoanele lui Cruyff şi Neeskens, de cele ale lui Maradona, Romario şi Stoicikov, dar şi de

Cerul va fi noros în toată țara și va ploua în vest, centru, nord și sud-vest și cu totul izolat în restul zonelor. Vântul va sufla slab până la moderat în Moldova și în Dobrogea și mai mult slab în

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Adrian Tănase, directorul general al Bursei de Valori Bucureşti, operatorul pie­ţei de capital locale, spune că a fost re­zolvată partea de finanţare pentru reali­zarea Contrapărţii Centrale (CCP), o investiţie de minimum 16 milioane de euro

Monica Niculescu (30 de ani, 106 WTA) a părăsit azi turneul de la Tashkent (Uzbekistan), fiind eliminată în optimi de belgianca Alison Van Uytvanck (25 de ani, 61 WTA), scor 2-6, 1-6. A fost o înfrângere fără drept de apel pentru