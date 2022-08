ZF Private Health. Care sunt planurile pentru noi spitale şi clinici sub umbrela operatorilor cu prezenţă de zeci de ani în piaţa medicală? 26.08.2022

26.08.2022 ZF Private Health. Care sunt planurile pentru noi spitale şi clinici sub umbrela operatorilor cu prezenţă de zeci de ani în piaţa medicală? Antreprenorii din domeniul medical trebuie să se adapteze permanent şi să inves­tească de la an la an, iar anul 2022 înseamnă pentru multe businessuri medicale încă un pas spre extindere, prin demararea proiectelor de noi spitale sau



ZF Private Health. Care sunt planurile pentru noi spitale şi clinici sub umbrela operatorilor cu prezenţă de zeci de ani în piaţa medicală?

Antreprenorii din domeniul medical trebuie să se adapteze permanent şi să inves­tească de la an la an, iar anul 2022 înseamnă pentru multe businessuri medicale încă un pas spre extindere, prin demararea proiectelor de noi spitale sau clinici.

ZF Private Health. Care sunt planurile pentru noi spitale şi clinici sub umbrela operatorilor cu prezenţă de zeci de ani în piaţa medicală?

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Un român din Tirano, Italia, a murit la scurt timp după ce ajunsese în această țară pentru a lucra la cules de mere. Motivul decesului este infectarea cu

Numărul de paturi de la secţia de terapie intensivă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă unde sunt trataţi pacienţii cu COVID-19 a fost suplimentat de astăzi ca urmare a numărului în creştere de pacienţi care manifestă simptome

O persoană a fost arestată, joi, după ce a fost prinsă de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) - Serviciul Teritorial Cluj în timp ce ridica un colet cu 11,4 kg de substanţe cu

În plin val patru al pandemiei, şcolarii din oraşul Ştefăneşti, judeţul Argeş, sunt duşi şi aduşi de la şcoală cu singurul microbuz pus în funcţiune, deşi Primăria Ştefăneşti a achiziţionat de anul trecut două maşini nou-nouţe.

Regele moare Un spectacol cu mari actori, o piesă de referinţă a literaturii contemporane, adusă în scenă de Andrei şi Andreea Grosu, fondatorii Unteatru. Mariana Mihuţ şi Victor Rebengiuc, alături de

În vara anului 2022, Erling Haaland (21 de ani) va fi una dintre principalele ținte ale perioadei de transferuri. Printre granzii interesați de semnătura atacantului norvegian se numără și PSG. Transferat la începutul anului 2020 de la RB

Britney Spears se bucură de o vacanță alături de logodnicul Sam Asghari, după ce a scăpat de tutela tatălui după 13 ani. Cântăreața în vârstă de 39 de ani a surprins însă cu cele mai recente imagini postate pe Instagram. Apare complet

Autorităţile trag un semnal de alarmă! Doar 11 paturi mai sunt libere în secţia ATI pentru pacienţii bolnavi de Covid în toată ţară. În Bucureşti nu sunt locuri libere. La nivel naţional există o rezervă operaţională […] The post

Pasajul de la Domneşti, cel despre care s-a spus că ar putea fi deschis circulaţiei după cel de la Mogoşoaia, începe să prindă contur după ce lucrările au reînceput anul

Premierul Florin Cîţu a declarat că este important în acest moment ca Ministerul Sănătăţii "să se uite exact care sunt soluţiile" pe termen scurt, imediat, astfel ca tragedii precum cea petrecută vineri

Rapidul merge în deplasare la Sfântu Gheorghe în cea de-a 11-a etapa din Liga

Un tânăr de 28 de ani a ameninţat, sâmbătă, că va detona o bombă în fața unei case de schimb valutar din municipiul Arad. În urma verificărilor făcute de polițiști s-a descoperit că în pachetul pe care îl avea asupra lui se afla însă

Medicul Sorin Bivolaru, pneumolog la Spitalul Militar din Galaţi, susţine că în localităţile aflate în scenariul roşu nu doar clienţii restaurantelor ar trebui să prezinte certificatul verde, ci şi personalul localului, de la ospătar până

Numărul cazurilor de COVID-19 confirmate zilnic a crescut de la 2.520 în 10 septembrie la 12.590, în 2 octombrie, arată o analiză a autorităţilor. Faţă de aceeaşi dată, numărul pacienţilor aflaţi la ATI aproape s-a triplat, de la 543 la

Vineri seara a fost semnat ordinul comun Educație - Sănătate pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de

Andra, o tânără în vârstă de 14 ani, s-a imunizat anti-COVID şi a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook a Comitetului Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare în care speră ca exemplul său cât mai mulţi colegi şi

Cinci trenuri au avut întârzieri între 100 și 300 de minute din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrică pe raza Regionalei CF Timișoara. Sâmbătă sunt posibile alte întârzieri. CFR

Ana Baniciu trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste. Blondina a fost cerută în urmă cu câteva luni de partenerul său şi cum era de aşteptat l-a prezentat şi familiei sale înainte de a […] The post Ana Baniciu, dezvăluiri

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a declarat, vineri, că studenții vaccinaţi anti-COVID vor avea prioritate la cazare în cămine. Această prevedere a fost solicitată de universităţi şi că va fi inclusă în ordinul comun al miniştrilor

Un pui de urs curios din Predeal a vrut să vadă ce este într-un butoi de lângă un hotel, dar nu a mai putut scoate capul din butoi. Pompierii au intervenit şi l-au ajutat pe