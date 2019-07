ZF Live. Tudorel Andrei, preşedinte INS: În timpul mandatului României la preşedinţia Consiliului UE s-au negociat trei dosare foarte importante pentru statistica europeană - regulamentul pe statistică socială, regulamentul pe statistica întrepri 11.07.2019

11.07.2019 ZF Live. Tudorel Andrei, preşedinte INS: În timpul mandatului României la preşedinţia Consiliului UE s-au negociat trei dosare foarte importante pentru statistica europeană - regulamentul pe statistică socială, regulamentul pe statistica întrepri La statistică socială, delegaţia României a reuşit să încheie un dosar care acoperă mare parte din statistica socială la nivel



ZF Live. Tudorel Andrei, preşedinte INS: În timpul mandatului României la preşedinţia Consiliului UE s-au negociat trei dosare foarte importante pentru statistica europeană - regulamentul pe statistică socială, regulamentul pe statistica întrepri

La statistică socială, delegaţia României a reuşit să încheie un dosar care acoperă mare parte din statistica socială la nivel european.

ZF Live. Tudorel Andrei, preşedinte INS: În timpul mandatului României la preşedinţia Consiliului UE s-au negociat trei dosare foarte importante pentru statistica europeană - regulamentul pe statistică socială, regulamentul pe statistica întreprinderilor şi regulamentul pe migraţie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

PSD se pregăteşte pentru o nouă remaniere guvernamentală. Pentru că pe lista pentru alegerile europarlamentare ar urma să se afle şi miniştri din Cabinetul Viorica Dăncilă, după alegeri, aceştia vor fi schimbaţi, iar cu acest prilej,

Cluburi spaniole de primă divizie nu-şi lasă fotbaliştii să se alăture selecţionatei Cataloniei pentru meciul amical pe care această echipă, nerecunoscută de FIFA şi UEFA, îl va juca luni contra Venezuelei, unde dictatorul Maduro face

Milioane de români suferă şi acum, când văd imaginile de la loviturile de departajare din meciul cu Suedia, când tricolorii au ratat o calificare în semifinalele turneului final şi un duel cu

Deputatul PSD, Florin Iordache, a declarat că „luni sau marţea viitoare” va avea loc şedinţa Comitetului Executiv al PSD în urma căreia partidul va valida lista cu candidaţii la alegerile europarlamentare din luna

11 persoane sunt cercetate pentru constituire a unui grup infracţional organizat şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, după ce procurorii antimafia au descoperit că acestea au indus în eroare, prin intermediul a două societăţi

Justiţia internaţională a înăsprit în apel decizia în primă instanţă dată în cazul fostului lider politic al sârbilor din Bosnia, găsit vinovat pentru genocid şi crime de

Operatorii economici din Spaţiul Economic European (SEE) pun la dispoziţia lucrătorilor români, prin intermediul reţelei Eures România, 395 locuri de muncă vacante, cu preponderenţă în Marea Britanie, arată

Este "posibilă" o scurtă amânare a Brexit-ului, însă doar dacă parlamentul britanic va aproba acordul ieşirii Regatului Unit din UE, a declarat miercuri preşedintele Consiliului European, Donald Tusk,

Horoscop 21 martie Berbec Astăzi este o zi potrivită pentru administrarea finanţelor, pentru planificare dar şi pentru bilanţ. Deşi ai la dispoziţie câteva idei originale, stai încă să

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri

Mijlocaşul francez al echipei Manchester United, Paul Pogba, nu exclude o posibilă plecare în viitor la Real Madrid, ''un club de vis'' aşa cum îl numeşte, unde antrenor a revenit conaţionalul său,

Primăria Beclean, judeţul Bistriţa-Năsăud, a accesat un proiect european de 22,8 mil. lei (4,8 mil. euro) pentru modernizarea infrastructurii rutiere în municipiu, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară

Dragoș Albu (18 ani) a plecat de la Craiova la Utrecht și se afirmă la echipa Under 23, așteptând să facă pasul la prima echipă. Îi calcă pe urme lui Cristiano ca stil de pregătire fizică. A plecat de copil de acasă, iar acum e un

Cristina Pârv, fostă voleibalistă, va veni joi la GSP LIVE. Emisiunea va începe la ora 09:01. Cristina Pârv va vorbi cu moderatorul Costin Ștucan despre cariera ei, dar și despre situațai voleiului românesc. Cristina

Premierul Viorica Dăncilă s-a întâlnit, miercuri, la Bruxelles, cu prim-vicepreşedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans. Cei doi au decis, recent, constituirea unui grup de experți români și europeni, care trebuie să găsească soluții de

Un bărbat de 44 de ani a fost reținuț de poliție după ce a distribuit imaginile video pe care atacatorul care a ucis cel puțin 49 de persoane la două moschei din Christchurch le-a filmat şi difuzat în direct pe Facebook. Philip Arps, 44 de

Deputaţii PNL Lucian Bode şi Marius Bodea au anunţat, în Parlament, fupă votarea comisiei de anchetă privind situaţia de la TAROM, că, începând de vineri, toate aeronavele operatorului statului pot rămâne la sol, în condiţiile în care nu

Antrenorul german cu origini rusești, Sascha Bajin ar putea fi noul antrenor al Simonei Halep. Sportiva româncă a rămas fără antrenor din luna octombrie 2018, iar în prezent lucrează cu Daniel Dobre, care va merge să o ajute în această

Guvernul Dăncilă ar putea suferi noi schimbări în condiţiile în care mai mulţi miniştri vor să candideze la alegerile europarlamentare, potrivit unor surse politice. Una dintre plecări este cea a Rovanei Plumb, cea care ar urma să deschidă

Bărbatul care a distrus cu picioarele uşile tranvaiului Armonia, doar pentru că acesta nu s-a deschis când dorea el, a fost reţinut de