ZF Live. Răzvan Voica, fondator al Şcolii Informale de IT: Ca să ajungă de la zero la un nivel de bază în IT, un cursant are nevoie de şapte luni şi 2.000 de euro 30.01.2018

Răzvan Voica, un tânăr din Cluj-Napoca, a pariat în urmă cu trei ani pe nevoia tot mai evidentă de pro­gramatori şi a lansat împreună cu Mihai Talpoş o şcoală de IT, ajungând la finele anului trecut la venituri de aproape un milion de euro



Răzvan Voica, un tânăr din Cluj-Napoca, a pariat în urmă cu trei ani pe nevoia tot mai evidentă de pro­gramatori şi a lansat împreună cu Mihai Talpoş o şcoală de IT, ajungând la finele anului trecut la venituri de aproape un milion de euro şi un total de 2.500 de cursanţi.

