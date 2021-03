ZF Live. Marian Alecsiu, fondator F64, magazin specializat în foto-video: Am terminat anul 2020 mai slab decât 2019, cu o scădere de 8% a cifrei de afaceri. În 2021 sperăm să depăşim nivelul înregistrat în 2019, dar asta depinde de mai mulţi fa 10.03.2021

10.03.2021 ZF Live. Marian Alecsiu, fondator F64, magazin specializat în foto-video: Am terminat anul 2020 mai slab decât 2019, cu o scădere de 8% a cifrei de afaceri. În 2021 sperăm să depăşim nivelul înregistrat în 2019, dar asta depinde de mai mulţi fa F64, magazin specializat în co­mercializarea de echipa­men­te foto-video, a înregistrat o scădere de peste 8% a cifrei de afaceri la finalul anului trecut, comparativ cu anul precedent, ajunând astfel la afaceri de circa 20,97 de milioane de euro,



ZF Live. Marian Alecsiu, fondator F64, magazin specializat în foto-video: Am terminat anul 2020 mai slab decât 2019, cu o scădere de 8% a cifrei de afaceri. În 2021 sperăm să depăşim nivelul înregistrat în 2019, dar asta depinde de mai mulţi fa

F64, magazin specializat în co­mercializarea de echipa­men­te foto-video, a înregistrat o scădere de peste 8% a cifrei de afaceri la finalul anului trecut, comparativ cu anul precedent, ajunând astfel la afaceri de circa 20,97 de milioane de euro, de la 22,79 mil. euro în 2019.

ZF Live. Marian Alecsiu, fondator F64, magazin specializat în foto-video: Am terminat anul 2020 mai slab decât 2019, cu o scădere de 8% a cifrei de afaceri. În 2021 sperăm să depăşim nivelul înregistrat în 2019, dar asta depinde de mai mulţi factori

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Ministra Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale, Viorica Dumbrăveanu, a anunţat marţi, 24 martie, că în R. Moldova au fost confirmate 109 cazuri de infectare cu COVID-19. În Chişinău - 40 de cazuri; Hînceşti - 17; Ştefan Vodă,

Sunt peste 6.661 de oameni infectați în Marea Britanie, în acest moment, conform datelor actualizate în timp real – la nivel mondial -, iar pandemia de coronavirus, așa cum a declarat chiar șeful Organizației Mondiale a Sănătății, se

Societatea de Transport București (STB) ia noi măsuri pentru protejarea atât a călătorilor, cât și a propriilor angajaților. Prin urmare, aceasta a decis ca dintr-un total de aproximativ 100 de centre de vânzare ale societății de transport,

Imagini incredibile în America Latină. Un hypermarket din Mexic a fost spart de localnici, iar fiecare a furat ce a putut. În Veracruz, oamenii au năvălit în magazin și au luat saltele de pat, scări, vopsea, televizoare, electrocasnice și multe

Horoscop 22 martie. Iată ce ne rezervă astrele într-o zi de primăvară

Sub genericul Retrospectiva 2008 - 2020 la “Tinerimea Română”, Centrul Național de Artă “Tinerimea Română” a început postarea unor înregistrări video și reportaje foto în premieră a unora dintre

Transportatorul naţional de gaze Transgaz anunţă că a luat toate măsurile pentru ca Sistemul Naţional de Transport gaze naturale să continue să funcţioneze în condiţii de siguranţă şi la parametri optimi şi în perioada pandemiei

Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) a decis scăderea cu 25% a tuturor contribuţiilor datorate de către entităţile reglementate, pe perioada instituirii stării de urgenţă generate de răspândirea

Managerul Spitalului Universitar din Capitală, Adriana Nica, a fost schimbat din funcție. Decizia a fost luată în urma propunerii Corpului de Control care a constatat mai multe deficiențe de

Asociaţia Farmaciilor Independente Ethica (AFIE), care cuprinde mai mult de 200 de membri din ţară şi din Bucureşti, solicită autorităţilor luarea unor măsuri urgente prin care să fie asigurată protecţia farmaciştilor, în contextul în care

Ancheta epidemiologică care are loc în acest moment la Spitalul Județean din Suceava aduce disperare și neputință în rândul sucevenilor și în special a cadrelor medicale implicate. Peste 100 de medici și asistenți au fost infectate cu noul

Guvernatorul statului New York, Andrew Cuomo, a avertizat că pandemia de coronavirus va lovi mai puternic şi mai rapid decât se credea. „Vârful este mai mare decât l-am estimat și se apropie mai curând decât credeam”, a mai declarat

Conducerea PSD s-a reunit, miercuri, într-o şedinţă online, în care discută despre proiectele de lege pe care PSD le va promova în Parlament, în contextul crizei noului coronavirus. Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, în deschierea

Nume: Researcher: More Than 15,000 Academic Journals Platformă soft: Google Play, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Researcher Ltd. Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor acces la peste 15.000 de reviste academice din diferite domenii

Igor Dodon infirmă declaraţiile Avocatului Poporului Mihail Cotorobai potrivit cărora mai mulţi medici din ţară ar dori să-şi prezinte demisiile pentru că nu ar beneficia de suficient echipament de protecţie în momentul acordării asistenţei

Bursa de la Bucureşti a deschis şi joi pe verde, dar indicii au trecut pe roşu după primele tranzacţii, cu o scădere de 0.2% la indicele principal, BET, şi de 0,4% la indicele energetic,

Poliţia Locală Târgovişte a acţionat, în ultimele 24 de ore, pe raza Municipiului, sub coordonarea Poliţiei Municipiului

Pentru a face față crizei de materiale sanitare în epidemia de Covid 19, SPANIA A FĂCUT O COMANDĂ DE 432 MILIOANE EURO ÎN CHINA. Contractul include livrarea de 550 milioane măști,5,5 milioane teste

Investiţiile în general şi cele în infrastructură în mod special sunt soluţiile pe care ar trebui să mizeze statul pentru a depăşi criza adusă de epidemia de coronavirus în România, este de părere omul de afaceri Cristian Erbaşu,

Grupul de Comunicare Strategică a anunțat, joi, decesul celui de-al 18-lea pacient cu noul coronavirus din România, o femeie în vârstă de 76 ani, din judetul Cluj, internată în data de 20 martie în Spitalul Huedin. Femeia de 76 de ani depistată