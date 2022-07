ZF Live. Dragoş Popescu, director comercial la Garanti BBVA Credite de Consum: Pe zona de credite green, suntem la 20 mil. lei pentru produse sustenabile. Avem un portofoliu total de aproximativ 450 mil. lei. Suntem pe un trend ascendent şi piaţa ne aj 29.07.2022

Piaţa creditelor verzi de consum este în creştere, iar clienţii care caută astfel de finanţări sunt din ce în ce mai conştienţi de importanţa sustenabilităţii. Dragoş Popescu, director comercial la Garanti BBVA Credite de Consum, divizia IFN a Garanti Bank, susţine că în momentul de faţă, pe zona de credite verzi, sunt circa 20 mil. lei pentru produse sustenabile.

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, o cooperativă românească formată din peste 80 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, cu o cifră de afaceri de peste 10 mil. euro anul trecut, învaţă lecţia capitalismului şi

Comerţul cu amănuntul şi vânzările de bunuri de larg consum (FMCG) din Europa va reveni pe creştere în 2021, după un an în care industria a fost zdruncinată din temelii de impactul Covid-19, arată raportul “Navigating the New Reality: Retail

Armand Domuţă, CEO al companiei Restart Energy, consideră că piaţa de energie se confruntă cu o situaţie nemaiîntâlnită în ceea ce priveşte creşterea preţurilor, întrucât există un cumul de factori care au dus la aceste niveluri de

Dragoş Damian, CEO al Terapia Cluj, scrie, într-o opinie transmisă ZF, că este nevoie de o creştere a salariului minim de cel puţin 15-20%, astfel încât tentaţia pentru munca la negru şi evaziune fiscală

Tribunalul Constanţa a decis că suspende articolul din Hotărârea votată de consilierii judeţeni prin care elevilor nu li se asigura transport judeţean gratuit dacă CJ Constanţa nu primea banii de la bugetul de

Compania Turism Covasna, care administrează trei hoteluri din staţiunea cu acelaşi nume, a raportat în primele şase luni alea acestui an venituri de aproape trei ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, conform raportului financiar

