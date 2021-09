ZF Live. Dragoş Pîslaru, europarlamentar: Uniunea Europeană vorbeşte despre reindustrializare, dar România nu are un nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric 19.09.2021

19.09.2021 ZF Live. Dragoş Pîslaru, europarlamentar: Uniunea Europeană vorbeşte despre reindustrializare, dar România nu are un nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric Uniunea Europeană vorbeşte despre o strategie pentru reindustrializare în perioada următoare, însă România nu are un Minister al Industriei, nu are nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric, a



ZF Live. Dragoş Pîslaru, europarlamentar: Uniunea Europeană vorbeşte despre reindustrializare, dar România nu are un nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric

Uniunea Europeană vorbeşte despre o strategie pentru reindustrializare în perioada următoare, însă România nu are un Minister al Industriei, nu are nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric, a recunoscut europarlamentarul Dragoş Pîslaru, prezent la emisiunea online de business ZF Live.

ZF Live. Dragoş Pîslaru, europarlamentar: Uniunea Europeană vorbeşte despre reindustrializare, dar România nu are un nicio direcţie industrială şi nici personal care să înţeleagă conceptul de lanţ valoric

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

În ultimii 2 ani, în care Becali a rulat doar antrenori de duzină, a căror principală calitate a fost să fie subordonați total imixtiunii patronului, FCSB a câștigat din participările în cupele europene doar 6% din cât a produs CFR Cluj în

Joan Hocquard, care era cea mai în vârstă femeie din lume și cea mai longevivă persoană din Marea Britanie, a încetat din viață sâmbătă, 24 octombrie, la 112 ani și 209 zile, acasă, la Dorset, a anunțat nepotul ei, Paul Reynolds, potrivit

România are în prezent 46.000 de localuri, fie ele restaurante, cafenele, baruri sau alte unităţi de profil. Din total, puţin mai mult de jumătate sunt restaurante, iar restul sunt unităţi pe celelalte formate, arată un studiu al platformei

Ronaldo de Assis Moreira, sportivul brazilian de 40 de ani a fost testat pozitiv cu COVID-19. Potrivit Diario AS, el s-a izolat în Belo Horizonte, după ce a făcut anunțul pe Instagram Stories. Ronaldinho a […] The post Ronaldinho a fost

Marea Britanie intenționează să lanseze un vaccin anti COVID-19 până la mijlocul anului 2021. Este vorba de cel dezvoltat de Universitatea Oxford și Astra Zeneca, transmite Reuters. "Sper

Piaţa asigurărilor de viaţă a înre­gis­trat la finalul primului semestru (S1) din 2020 un volum al subscrierilor de 1,07 mld. lei, din care asigurătorii au plă­tit despăgubiri de 499 mil.

Venezuela a descoperit un tratament extrem de eficient pentru a elimina complet noul coronavirus, fără efecte secundare, a declarat preşedintele ţării Nicolas Maduro, relatează dpa, potrivit Agerpres. Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro,

Într-un scenariu de risc, cu majorarea pensiilor cu 40% şi alte creşteri ale salariilor şi alocaţiilor, BNR fie va păstra dobânda la acelaşi nivel, fie, într-un scenariu extrem de negativ, va trebui să mărească dobânda pentru a apăra leul,

Directorul UNIFARM, Cornel Ionuţ Ionescu, a demisionat, luni, după ce în urmă cu două săptămâni jurnaliştii Antena 3 au dezvăluit că în depozitele principalului furnizor medical din

Producătorul de acoperişuri Bilka Steel din Braşov, deţinut de omul de afaceri Horaţiu Ţepeş, a investit anul acesta 5 mil. euro, parte dintr-un proiect investiţional mai amplu demarat anii

Agenția Națională pentru Protecția Mediului vine cu precizări după ce săptămâna trecută, în spațiul public au apărut informații potrivit cărora nivelul de poluare a aerului a fost depășit de câteva ori în Capitală, potrivit unor

O medie de circa 15% din toate decesele legate de COVID-19 la nivel mondial “ar putea fi atribuită expunerii pe termen lung la poluarea atmosferică”, arată un studiu internaţional, relatează dpa şi AFP, potrivit Agerpres. În cazul

Milionarul iranian trecut la ortodoxie din dragoste pentru românca fondatoare a platformei de recrutare medicală ”MEDIjobs” a „bifat” cea mai tare extravaganță din pandemie. Ariane Djafari, unul dintre prietenii celebrului Codin

Un bebeluş de doar 4 luni a fost ucis de noul coronavirus. Copilul prezenta mai multe comorbiditati accentuate, spun reprezentanţii Grupului de Comunicare Strategică

Primul model de bicicletă electrică va putea fi cumpărat începând cu primăvara anului următor, până atunci cei de la Harley-Davidson oferind doar imaginile

Oamenii de știință australieni au descoperit un recif uriaș, de peste 500 de metri înălțime, informează The Guardian. Reciful, care este mai înalt decât celebra clădire Empire State Building din New York, a fost descoperit la capătul nordic

Uniunea Europeană (UE) urmează să aloce 100 de milioane de euro în vederea cumpărării şi distribuirii de teste rapide (antigenice) de depistare a infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2, a anunţat miercuri preşedinta Comisiei Europene

„Am văzut că vreţi să faceţi exit-poll-uri duminică. Oameni buni, ce fel de exit-poll-uri la telefon? Ce-i cu aberaţiile astea. În toată lumea, exit-poll-urile se fac la biroul electoral”, susţine preşedintele Igor Dodon, care candidează

Nu doar fotbaliștii de la Astra au fost depistați pozitiv cu COVID-19. În aceeași situație se află și Dani Coman (41 de ani), președintele echipei. Jucătorii și persoanele din stafful Astrei s-au testat miercuri dimineața, la o clinică din

În România sunt 155.630 de oameni declaraţi vindecaţi de COVID. Doar 2.500 dintre ei au donat până acum plasmă convalescentă pentru bolnavii din spitale aflaţi în stare critică. Din totalul donatorilor, 600 au venit la Centrul de Transfuzie