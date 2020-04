ZF Live. Cristian Popescu, CEO al SAP România. Am văzut companii, am văzut procese, am văzut instituţii care s-au transformat digital în câteva săptămâni pentru că au fost nevoite 10.04.2020

10.04.2020 ZF Live. Cristian Popescu, CEO al SAP România. Am văzut companii, am văzut procese, am văzut instituţii care s-au transformat digital în câteva săptămâni pentru că au fost nevoite Companiile trebuie să-şi ajuste­ze strategia la noua realitate, în care incertitu­dinea a devenit parte din cotidian, şi să-şi adapteze oferta de produse şi servicii la ceea ce îşi doresc



ZF Live. Cristian Popescu, CEO al SAP România. Am văzut companii, am văzut procese, am văzut instituţii care s-au transformat digital în câteva săptămâni pentru că au fost nevoite

Companiile trebuie să-şi ajuste­ze strategia la noua realitate, în care incertitu­dinea a devenit parte din cotidian, şi să-şi adapteze oferta de produse şi servicii la ceea ce îşi doresc clienţii.

ZF Live. Cristian Popescu, CEO al SAP România. Am văzut companii, am văzut procese, am văzut instituţii care s-au transformat digital în câteva săptămâni pentru că au fost nevoite

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Dinamoviștii au petrecut, recent, la un eveniment de modă organizat de Ionel Dănciulescu. „Corbul” și jucătorii „câinilor” au impresionat cu încălțămintea scumpă pe care au afișat-o. Fotbaliștii sunt

Înainte ce Săptămâna Patimilor, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, care este cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele. Prin această sărbătoare se rememorează intrarea Mântuitorului Iisus în Ierusalim şi se

Vestea morții fulgerătoare a Alexandrei a șocat o țară întreagă. Iar acum un singur gând a încolțit în mintea tuturor celor care au cunoscut-o: pasiunea pentru fotografie i-a adus sfârșitul! Tragedie la Halta Pajura, în Chitila, vineri

Duminica Floriilor. FLORII tradiţii. Duminică, 21 aprilie, ortodocşii prăznuiesc Floriile sau Duminica Floriilor, cea mai importantă sărbătoare care vesteşte Paştele şi care este dedicată Intrării Mântuitorului Iisus în

În liga secundă franceză, echipele Valenciennes si AS Beziers au oferit, vineri seara, unul dintre cele mai spectaculoase meciuri de fotbal ale

Cunoscută publicului drept ”Mama Natură”, rol pe care l-a avut în defuncta emisiune ”Ciao Darwin”, Roxana Ionescu a rămas în interesul multor televiziuni, și știe că pentru asta aspectul fizic este foarte important. Așa că s-a decis să

Preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, susţine că pensionarea procurorului general Augustin Lazăr prin decretul semnat, vineri, de şeful statului, Klaus Iohannis, reprezintă un "final cu happy-end (...) pentru două personaje

Horoscop 14 aprilie 2019. Citește previziunile pentru toate zodiile: Horoscop 14 aprilie 2019 - Berbec: Ai șansa unor rezolvări neașteptat de bune, mai ales în familie, prin acceptarea unor gânduri bune care nu sunt noi, dar acum te atrag mai

Premierul Viorica Dăncilă a afirmat, sâmbătă, faptul că liderii PNL au adus lacrimi în rândul pensionarilor, făcându-i vinovaţi de tăierea pensiilor şi

Rică Răducanu, fostul portar de la Rapid, întâmpină probleme medicale și a avut nevoie să fie internat, pentru că durerile erau aproape de nesuportat. Fosta glorie a Rapidului trece prin momente nu tocmai plăcute din cauza unor probleme mai

Handbalistele de la SCM Rm. Vâlcea s-au calificat în ultimul act al Cupei României, după ce au învins-o pe Măgura Cisnădie, scor 21-31. SCM Rm. Vâlcea nu a dat nicio șansă echipei din Cisnădie, în

Zilele trecute s-a aflat că luptătorul de MMA Ion Surdu a câștigat sezonul 3 de la “Exatlon România”, iar prima reacție nu a întârziat prea mult. Astfel, în urmă cu câteva ore bune, pe pagina oficială de Facebook a sportivului a apărut

Real Madrid se va duela azi cu Athletic Bilbao de la ora 17:15, în runda cu numărul 33 din LaLiga. Meciul va putea fi urmărit la TV Digi Sport 2, TV Telekom Sport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Click AICI pentru LIVE+statistici Echipele

Un tânăr de 28 de ani, din Roșia, județul Sibiu, a ajuns la spital, după un conflict spontan izbucnit în sat, în urma căruia un localnic l-a lovit cu maceta peste față și brațe. Surse judiciare au declarat, duminică, pentru MEDIAFAX, că

Un muncitor în construcţii din New York a devenit vedetă peste noapte graţie unei filmări în care îl imită extraordinar de bine pe Donald Trump. Pe lângă talent, bărbatul este ajutat şi de faptul că seamănă izbitor de bine cu preşedintele

Harvey Sabinson a murit la vârsta de 94 de ani în locuinţa sa din Sarasota, Florida. Familia a cerut ajutorul unei echipe medicale care a venit de urgenţă la faţa locului, dar nu a mai putut face nimic pentru a-l readuce la

Gigantul sud-coreean a adus telefonul pliabil Samsung Galaxy Fold în România, acesta fiind expus în prezent în magazinul Samsung Brand Store din complexul comercial Băneasa. Smartphone-ul va fi disponibil pentru precomenzi în perioada 26 aprilie-2

Bucurie fără margini în numeroasa familie a Ancăi Serea – Adrian Sînă! Soția artistului este din nou gravidă… este cea de-a șasea sarcină a frumoasei vedete. Fosta prezentatoare este deja în al doilea trimestru și și-a dorit să

Indicele ROBOR la 3 luni a urcat la 3,40%, cel mai mare nivel din ultimele 8 luni, potrivit datelor publicate luni de BNR. Citește mai

♦ Ministerul Finanţelor a decis suplimentarea valorii programului de împrumuturi externe MTN de la 27 mld. euro la 31 mld. euro ♦ În aprilie, ministerul a împrumutat suma record de 3 mld. euro prin eurobonduri ♦ În 2019-2020 vor ajunge la