ZF Live. Cătălin Mihacea, preşedinte, Asociaţia Sibiu IT: Avem 24 de membri, iar zece dintre ei generează afaceri de circa 100 mil. euro doar în Sibiu. Vrem să ajungem la 30 de membri în 2023. Sibiul înregistrează peste 3.500 de IT-şti, plus 10 13.12.2022

Asociaţia Sibiu IT, un ecosistem care îşi propune să creeze un mediu favorabil creşterii şi dezvoltării companiilor din industria IT naţională, înfiinţată în ianuarie 2022, numără în prezent 24 de membri - de la companii cu afaceri de 150.000 euro până la companii care au afaceri de câteva zeci de milioane de euro - şi are ca obiectiv să îşi crească portofoliul până la 30 de membri pe parcursul anului 2023.

Cea mai mare organizaţie de părinţi din Scoţia, Connect, solicită guvernului să retragă recensământul privind sănătatea şi bunăstarea în şcoli, care a atras dezaprobări pentru că ar cere detalii prea intime despre viaţa sexuală şi

Reprezentantul comercial al SUA, Katherine Tai, şi-a exprimat vineri sprijinul pentru Lituania şi Uniunea Europeană în faţa „coerciţiei economice” din partea Chinei. Lituania se află sub presiunile Chinei după ce a susţinut autonomia

Numărul de reinfectări cu COVID raportat în Spania în ultimele două săptămâni a depășit numărul total de reinfectări înregistrate în cei aproape doi ani de pandemie, potrivit ultimelor date ale cercetătorilor spanioli, citate de The

Gina Pistol şi Smiley profită de câteva zile de vacanţa în care au plecat alături de micuţa Josephine Ana. Cu toate acestea nu au uitat de fanii lor pe care îi ţin la curent prin […] The post Gina Pistol şi Smiley au stârnit amuzamentul

Guvernul a analizat, luni, în cadrul unei şedinţe informale, oportunităţile de finanţare în valoare de peste 16 de miliarde de euro, fonduri de care ţara noastră va putea beneficia până în 2030, pentru a-şi dezvolta sectorul energetic în

Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirmă că la acest moment România nu este pregătită să treacă la încălzirea pe bază de energie electrică. Pentru folosirea unei asemenea surse pentru încălzire sunt necesare "investiţii uriaşe", care nu

FC Voluntari s-a impus lejer în primul meci amical desfășurat în Antalya. Reporterul GSP Vlad Nedelea și cameramanul Cristi Roșu se află în Turcia și transmit zilnic cele mai noi informații din cantonamentele echipelor

Veste bună pentru umanitate! Versiunea vaccinului Pfizer împotriva variantei Omicron va fi gata până în luna martie, a anunțat CEO-ul grupului american. Omologul său de la Moderna a evocat pregătirea unui vaccin similar pentru toamna

Diana Georgescu, fosta iubita a lui Connect-R, a fost părăsită de către artist înainte de nuntă. Au trecut mulți ani de la acel eveniment neplăcut. Cum arată fosta lui Connect-R acum? După ce a fost […] The post Ce se mai aude de fosta

Preţul petrolului Brent a ajuns marţi la peste 83 de dolari pe baril. Creşterea preţului este susţinută de oferta limitată, de aşteptările că creşterea numărului de cazuri de coronavirus şi răspândirea variantei Omicron nu vor deturna

Ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, spune că CEC Bank trece prin cea mai profitabilă perioadă din istorie. Banca a plătit dividente în valoare de peste 600 de milioane de lei statului român, susține

Încă un medic de alătură echipei de specialişti de la Spitalul Judeţean de Urgenţă din Călăraşi. Alexandra Chivu este medic specialist Chirurgie Plastică şi a câştigat concursul organizat pentru ocuparea

Raluca Strămăturaru (36 de ani), locul 7 în proba de sanie la Jocurile Olimpice de la PyeongChang, s-a calificat și la ediția din acest an, a 4-a din carieră Mai e mai puțin de o lună până la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Beijing, China,

În ultimele câteva luni, Ucraina şi partenerii săi occidentali au văzut Rusia construind metodic o forţă puternică de peste 100.000 de soldaţi la graniţa lor comună. Deşi susţine că nu intenţionează o invazie, preşedintele Vladimir Putin

Indicele ROBOR la trei luni, folosit pentru calcularea dobânzilor variabile la creditele în lei contractate înainte de luna mai 2019, a făcut un pas în spate ieri, după creşterea de marţi, evoluţia indicând o revenire a lichidităţii în

Primul raport de sustenabilitate este dificil pentru o companie, iar firmele care nu sunt încă obligate să realizeze acest raport ar trebui să înceapă dinainte de a fi forţate prin cadrul legislativ, a explicat Cristina Hanganu, director de

Oana Radu şi Cătălin Dobrescu şi-au oficializat relaţia în urmă cu un an şi jumătate. În cadrul unui interviu recent, artista a mărturisit faptul că între ea şi partenerul său iubirea a rămas la fel […] The post Oana Radu,

Ordinul pentru testarea în cabinetele medicilor de familie a fost publicat în Monitorul Oficial, informează, miercuri, Ministerul Sănătății. Medicii de familie pot opta pentru încheierea unui act adițional pentru activitatea de testare cu teste

60 tone de cărbune au ars în urma unui incendiu care a izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-o fabrică din județul

20.979 de persoane au primit vaccinul împotriva coronavirusului în ultimele 24 de ore, potrivit datelor anunțate joi, 13 ianuarie, de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea (CNCAV). Se înregistrează astfel o scădere