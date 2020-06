ZF Live. Alexandru Bîrsan, Filip & Company: Tranzacţii mari nu am semnat în perioada aceasta, dar sunt multe tranzacţii mari care au continuat şi ar putea fi semnate în iunie. În perioada următoare, jucătorii din piaţa de fuziuni şi achiziţii 05.06.2020

Alexandru Bîrsan, partener şi head of corporate and M&A în cadrul casei de avocatură Filip & Company, spune că în această perioadă marcată de pandemia de COVID-19 nu s-au semnat tranzacţii mari pe piaţa de fuziuni şi achiziţii, dar au continuat cele care erau deja în desfăşurare, putând fi semnate chiar în luna iunie.

Primăria Municipiului Bucureşti a făcut publică lista completă a restricţiilor de circulaţie, străzi, intervale orare, rute ocolitoare - impuse cu ocazia vizitei Papei Francis în

Indicele S&P 500 a deschis şedinţa de miercuri la minimul ultimelor două luni, respectiv 2.785,62 de

Secretarul general adjunct al PNL, Cristi Barbu, omul care a pus umărul substanțial în campania care a condus la câștigarea alegerilor europarlamentare, a transmis că un leadership coerent și consecvent, axat pe obiective și nu pe emoție și

Cel puţin şapte persoane au decedat, iar 16 sunt dispărute după ce o navă de agrement cu zeci de turişti la bord s-a scufundat miercuri noapte în Dunăre, la Budapesta, eforturile de salvare fiind în curs de desfășurare, informează agenţia de

O împuşcătură trasă accidental cu pistol de către o gardă de corp marţi seara, la Bruxelles, la bordul avionului premierului ceh Andrej Babis, nu s-a soldat cu niciun rănit, au relatat miercuri poliţia

Profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) la 1,8 mld. lei, iar activele au urcat la un vârf de 451,9 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu de 8%, după cum reiese din

Tendinţa companiilor de a organiza programe team building în zilele libere ale angajaţilor trebuie să înceteze, pentru că nu aduce beneficii de creştere a productivităţii şi chiar poate afecta negativ nivelul de devotament profesional al

Un bărbat de 64 de ani, medic veterinar într-o comună din judeţul Brăila, a fost găsit decedat joi, într-un canal de irigaţii de la marginea comunei Vişani, potrivit IPJ Brăila. Trupul bărbatului a

Guvernul a adoptat în şedinţa de vineri o hotărâre care prevede că pentru dobânda calculată creditelor acordate prin programele guvernamentale cu garanţia statului se va utiliza indicele de referinţă

Huawei are mai puțin de trei luni la dispoziție ca să taie dependența de tehnologiilor americanilor. Până atunci, a primit o veste bună din partea a trei entități importante din piața de tehnologie. Citește mai

eMAG participa la programul rabla pentru electrocasnice si ofera vouchere de pana la 400 de lei pentru electrocasnicele vechi. Citește mai

Puține dintre alegerile lui Mirel Rădoi pentru lotul de Euro au stârnit controverse, însă cu siguranță, una dintre cele mai discutate este absența lui Mihai Butean, fundașul de bandă de la Astra Giurgiu.

O femeie și 4 copii au fost surprinși de o viitură în localitatea Sângeru din Județul Prahova. Si casa familiei a fost luată de ape. Femeia a fost salvată de un cetățean aflat în zonă, iar copiii sunt căutați de către echipajele de

Un incendiu de proporţii a izbucnit la marginea Constanţei, fumul negru văzându-se de la distanţă. Este vorba despre 6 barăci de pe varianta

Guvernul României a adoptat joi Strategia de dezvoltare a ecoturismului, act normativ care urmărește promovarea destinațiilor ecoturistice și care creează cadrul legislativ necesar dezvoltării turismului în

Kevin Hynes în vârstă de 56 de ani, a murit în cortul său, la 7.000 de metri altitudine, la primele ore ale zilei de vineri. O operaţiune pentru recuperarea cadavrului este în curs de desfăşurare, notează Press Association. Tată a doi copii,

Serviciul de Protecție și Pază precizează că papamobilul românesc, conceput la uzina Dacia, va fi folosit sâmbătă, în cadrul vizitei Papei Francisc la Miercurea Ciuc. Papa Francisc a ajuns vineri în România, iar în Capitală a fost

Ana Maria Pantaze a transmis public un mesaj în această după-amiază, făcând referire la trofeul câștigat la “Românii au Talent”, sezonul #9suprem. Apropiații și fanii artistei au reacționat imediat și i-au lăsat nenumărate comentarii

Simona Halep (3 WTA) s-a calificat în „optimi” la Roland Garros după o victorie facilă în fața Lesiei Tsurenko (27 WTA), scor 6-2, 6-1. Simona Halep va juca în runda următoare cu învingătoarea meciului Monica

Un număr de 243 case, 100 curţi, nouă beciuri/subsoluri, două clădiri aparţinând unor instituţii publice, din 44 de localităţi din 18 judeţe au fost afectate de inundaţiile din ultimele ore, anunţă Ministerul Afacerilor Interne