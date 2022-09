ZF IT Generation. Start-up Update. Noul pariu al grupului Bobnet: restaurante complet automatizate. Mihail Gîrneţ, CEO Bobnet: După Bob Concierge, am intrat în faza a doua a proiectului şi am lansat Bob Bistro pentru industria HoReCA. Avem deja discu 30.09.2022

Grupul local Bobnet, cunoscut pentru proiectul Bob Concierge, prin care le pune la dispoziţie utilizatorilor produse alimentare şi servicii printr-un aparat complet automatizat, insta­lat în holurile scărilor de bloc, a inves­tit în dezvoltarea unui alt dispozitiv IoT (Internet of Things) care să func­ţioneze de data aceasta ca un restau­rant complet automatizat, numit Bob Bistro.

Mihail Gîrneţ, CEO Bobnet: După Bob Concierge, am intrat în faza a doua a proiectului şi am lansat Bob Bistro pentru industria HoReCA. Avem deja discuţii pentru implementări pe care le vom face până la finalul acestui an

