ZF IT Generation. Start-up Pitch. Alice Ionescu, fondator Doctorbusiness.ro: Vrem să ajungem la 10.000 de utilizatori până la finalul anului. Platforma lansată în decembrie 2021 a fost testată până în prezent de 120 de companii cu afaceri între 29.03.2022

Start-up-ul local The Doctor of Your Business, care a creat o platformă Doctorbusiness.ro prin intermediul căreia orice antreprenor poate afla în ce stare de sănătate se află businessul său, şi-a propus să ajungă la 10.000 de utilizatori până la finalul acestui an.

Platforma lansată în decembrie 2021 a fost testată până în prezent de 120 de companii cu afaceri între 55.000 de lei şi 50 mil. lei

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a promis, într-un discurs susţinut sâmbătă noapte, că armata ţării sale va lovi mişcarea Hamas, care a continuat atacurile cu rachete asupra Israelului în

Anul 2030. Mă trezesc din somn cu gândul că mi-e dor de un prost, de un needucat. Din fericire, de când România a încasat cele 30 de miliarde de euro de la UE, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, educația a fost prioritară și nu

Romulus Buia, interviu în exclusivitate pentru

O singură întrebare stă pe buzele tuturor fanilor Deliei. Când, oare, va deveni vedeta mămică pentru prima oară? Ei bine, așteptarea a luat sfârșit pentru că artista i-a făcut Andrei dezvăluiri-șoc despre copil. Invitată în […] The

Allianz Ţiriac Asigurări SA preia Gothaer Asigurări Reasigurări, tranzacţia fiind aprobată de Consiliul Concurenţei, a anunţat luni

S-a ridicat la Cer să le dăruiască şi îngerilor romane de talent şi sensibilitate, s-a dus spre Rai Ileana Vulpescu. O mare scriitoare, o iubitoare de Românie, o mare patriotă, cea care l-a însoţit

Rusia a îngheţat contul deţinut la o bancă din Moscova de postul Radio Europa Liberă/Libertatea, în urma repetatelor amenzi aplicate pentru încălcarea legii privind ''agenţii străini. Conform respectivei legi, mass-media susţinute financiar

Liderul Partidului Unităţi Naţionale, Octavian Ţîcu, susţine că, dacă intenţiile Alianţei pentru Unirea Românilor erau nobile, aceştia ar fi putut veni, înainte de lansarea în Moldova, să discute cu în vederea constituirii unui bloc

Compania franceză Sanofi anunță rezultate pozitive ale fazei 2 din studiul clinic pentru vaccinul său anti COVID-19, dezvoltat împreună cu grupul britanic GSK, scrie AFP La sfârșitul

Ministrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu, a calificat, luni, drept "absolut regretabil" incidentul de la Şcoala 206 din Bucureşti, unde un dulap a căzut peste un elev, subliniind că trebuie să fie făcută o

​Amalia Șerban, director adjunct al Direcției Generale de Asistență Medicală și Sănătate Publică, conduce Comitetul făcut responsabil de Ioana Mihăilă pentru scandalul deceselor COVID-19, scrie HotNews. Ea este funcționarul din minister

Când nu apare pe sticlă, la RTV, Victor Ciutacu îşi găseşte liniştea în mijlocul familiei. Soţia lui, Mana, şi fiul lor, Vlad, care acum studiază în străinătate, întregesc acest tablou. Într-o lume în care toată lumea etapează, cei doi

Potrivit a două surse informate cu privire la incidente, doi oficiali ai Casei Albe au avut simptome neurologice şi senzoriale de tipul aşa-numitului„sindrom Havana”, care a afectat personal diplomatic american din străinătate. Ambii le-au

Spitalul Sf. Constantin din Braşov, una dintre principalele unităţi medicale private din ţară, înfiinţată în 2011, a ajuns la afaceri de 88 mil. lei în 2020, după o creştere de 42% faţă de anul anterior, potrivit calculelor făcute de ZF pe

După ce a publicat un mesaj ”dubios” pe contul său de Instagram, în care le mărturisea fanilor că este în depresie, Marius Elisei a fost vizitat de fiica lui. După divorț, Marius Elisei și Oana […] The post Marius Elisei, vizitat de

Grupul de Comunicare Strategică a publicat ultimele date înregistrate în ultimele 24 de ore, în România: 681 de noi cazuri de infectare, 716 persoane internate la ATI şi 91 de decese. Până

Fabrica Betty Ice de la Suceava, deţinută de grupul anglo-olandez Unilever, a produs anul trecut 17 milioane de litri de în­gheţată, din care circa 4 milioane de litri - adică aproape un sfert din total - au luat drumul

CFR Cluj a câștigat, marți seară, partida disputată în deplasare cu FC Botoșani, scor 1-0 și a cucerit titlul de campioană, informează Gazeta Sporturilor. Meciul de la Botoșani a fost decis de autogolul lui Țigănașu, în minutul 53. Cu un

Patronul restaurantului ”Beirut” din Constanţa, unde au ars de vii trei tinere în anul 2014, a murit. El a fost găsit fără suflare în penitenciarul din Slobozia, unde era încarcerat, potrivit Realitatea

Gigantul american Amazon este în negocieri pentru a achiziţiona celebrul studio de cinema Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), a anunţat portalul de ştiri din domeniul tehnologiei The Information, citând surse care au dorit să-şi păstreze anonimatul,