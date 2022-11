ZF Investiţi în România! Un proiect ZF&CEC Bank. George Barbu, ABN Systems International: Clienţii doresc mai mult confort acasă şi investesc în sisteme smart home. Produsele smart home pot fi programate să regleze consumul pe baza unor scenarii 28.11.2022

28.11.2022 ZF Investiţi în România! Un proiect ZF&CEC Bank. George Barbu, ABN Systems International: Clienţii doresc mai mult confort acasă şi investesc în sisteme smart home. Produsele smart home pot fi programate să regleze consumul pe baza unor scenarii ABN Systems International, unul dintre jucătorii de pe piaţa de accesorii telecom din România, a înregistrat o creştere de 76% a vânzărilor pentru categoria de produse smart home, realizate sub brandul Tellur, în primele nouă luni din



ZF Investiţi în România! Un proiect ZF&CEC Bank. George Barbu, ABN Systems International: Clienţii doresc mai mult confort acasă şi investesc în sisteme smart home. Produsele smart home pot fi programate să regleze consumul pe baza unor scenarii

ABN Systems International, unul dintre jucătorii de pe piaţa de accesorii telecom din România, a înregistrat o creştere de 76% a vânzărilor pentru categoria de produse smart home, realizate sub brandul Tellur, în primele nouă luni din 2022.

ZF Investiţi în România! Un proiect ZF&CEC Bank. George Barbu, ABN Systems International: Clienţii doresc mai mult confort acasă şi investesc în sisteme smart home. Produsele smart home pot fi programate să regleze consumul pe baza unor scenarii

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Autorităţile anunţă 349 de noi cazuri de infectări cu SARS-CoV-2 în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate de Grupul de Comunicare Strategică. Numărul deceselor a scăzut, în ultimele 24 de ore înregistrându-se

349 de noi cazuri de Covid şi 15 decese au fost raportate în ultimele 24 de ore, a anunţat duminică Grupul de Comunicare Strategică

Tragedie în prima zi de Crăciun! O familie de români a fost spulberată de un TIR. Pompierii au fost nevoiţi să taie maşina în bucăţi pentru a scoate două dintre victime, soţ şi soţie. Accidentul […] The post Tragedie în prima zi de

Peste 700.000 de români îşi sărbătoresc onomastica sâmbătă, cu ocazia sărbătorii Naşterii Domnului de

După un an senzațional, în care a câștigat US Open venind din calificări, Emma Răducanu (19 ani, 19 WTA) este la mare căutare în rândul marilor companii. Jucătoare britanică, cu tată român și mamă din China, este una dintre noile

Marea Britanie, care se confruntă cu o răspândire fulgerătoare a variantei Omicron a noului coronavirus, a înregistrat vineri peste 122.000 de cazuri de COVID-19 într-un interval de 24 de ore, care reprezintă un nou record de la începutul

Un bărbat de 35 de ani a murit sâmbătă după-amiaza după ce a intrat cu motocicleta într-un gard în localitatea Alunu, județul

Crăciunul este perioada tradiţiilor, a superstiţiilor şi a obiceiurilor transmise din generaţie în generaţie. Colindul, scenetele cu motive religioase şi mesele bogate sunt nelipsite în toate colţurile ţării, în special la sat, acolo unde

Alex Maxim, 31 de ani, mijlocașul cu numărul 44 a transformat un penalty în minutul 44 și echipa lui a învins cu 1-0 în deplasarea de la Rize. Nu e pauză în Turcia și Alex Maxim și-a făcut un frumos cadou de Crăciun. Ieri, mijlocașul în

Soția americană a prințului Harry, Meghan Markle, este considerată cea mai inteligentă persoană din familia regală. Ducesa de Sussex are cea mai bună pregătire academică şi cele mai bune rezultate, conform The New York

Banca Mondială estimează că 97 de milioane de persoane din întreaga lume au ajuns în sărăcie din cauza pandemiei de COVID-19 în 2020, trăind cu mai puțin de 2 dolari pe zi, scrie

Florin Tănase (26 de ani) se pregătește să facă pasul de la FCSB spre Al-Nasr Dubai, acolo unde va câștiga un salariu regesc. FCSB va trebui să se descurce în partea a doua a sezonului fără fotbalistul cel mai bun. Florin Tănase va pleca la

Cântărețul de folk Victor Socaciu, unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști români, a încetat din viață astăzi, la vârsta de 68 de ani. Fiica și fosta soție a artistului au confirmat regretabila veste. Victor Socaciu, mare

Barcelona a anunțat că stoperul Clement Lenglet (26 de ani) și fundașul dreapta Dani Alves (38) au fost depistați pozitiv cu COVID-19. În această seară, presa din Spania a anunțat că testul COVID-19 al fundașului central Clement Lenglet a avut

Un laborator din Sydney a anunțat sute de oameni că nu au Covid când, de fapt, au fost testați pozitiv. Eroarea, care a avut loc de Crăciun în vârful unei perioade de noi infectări în regiune, s-a datorat unei „erori de prelucrare a

Invitată în cadrul unui podcast, Antonia a vorbit despre relația pe care o are cu Alex Velea. Cei doi artiști s-au logodit vara aceasta și au împreună doi băieți. Ce ”a dat din casă” frumoasa […] The post Ce spune Antonia despre

Preşedintele de onoare al Partidului Socialiştilor, Igor Dodon, s-a prezentat miercuri, 29 decembrie, în faţa procurorilor, unde a fost audiat în calitate de bănuit în dosarul „Energocom”, transmite

Administratorul special al World Trade Center Bucureşti a fost reţinut de procurori pentru 24 de ore, fiind acuzat de delapidare în formă continuată şi fals în înscrisuri sub semnătură privată, el fiind acuzat că şi-a însuşit bani şi

Titlurile de stat cu scadenţa la 10 ani au fost cotate miercuri la o rată de referinţă de 5,30% pe piaţa secundară, nivel la care a stagnat în ultimele şapte

Cindy Crawford şi familia au ales o destinaţie exotică, după sărbătoarea de Crăciun, pentru a închide anul cu stil şi relaxare sub blândul soare din