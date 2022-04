ZF Economia Verde. Cosmin Moldovan, Carmangeria Sânnicoară: Când am făcut conceptul de magazine cu bistro, am fost şi am vizitat mai multe concepte din Anglia, Germania, Italia. De acolo ne-am inspirat 05.04.2022

Moldovan-Carmangeria Sânnicoară, o companie cu activitate în industria cărnii, a dezvoltat un model de business pe verticală şi are în plan să continue această strategie, pentru a contribui la reducerea risipei



Moldovan-Carmangeria Sânnicoară, o companie cu activitate în industria cărnii, a dezvoltat un model de business pe verticală şi are în plan să continue această strategie, pentru a contribui la reducerea risipei alimentare.

Aproape 100.000 de euro, dar şi alte bunuri au fost descoperite, miercuri, în urma a şase percheziţii domicilare efectuate de poliţişti şi procurorii DIICOT în judeţele Dâmboviţa şi Ilfov. Acţiunea a vizat destructurarea unui grup

Parlamentarii PSD şi AUR au părăsit, marţi, şedinţa Comisiilor juridice ale Camerei Deputaţilor şi Senatului în care se discută rapoartele privind activitatea Avocatului Poporului pe anii 2019 şi 2020. Ulterior, comisiile juridice ale

Start-up-urile de agritech au intrat puternic pe radarul investitorilor, numeroase tranzacţii de finanţare pentru acest tip de companii fiind semnate în ultimii ani în Europa, conform unui raport realizat de de Impact Hub Bucharest şi

Pregătirile pentru iarnă nu înseamnă doar izolarea caselor sau protejarea culturilor din grădină, ci și pregătirea lemnelor pentru foc, pe care le vei utiliza pentru încălzire. Dacă vrei să afli cum să treci mai ușor de iarnă, având

Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, spune că nu a organizat o petrecere de ziua sa în Parlament, colegii fiind cei care au venit să-i ureze La mulți ani: „Dacă vin colegi să-ți spună

Pe măsură ce numărul bolnavilor cu COVID-19 a scăzut, tot mai multe unităţi sanitare au obţinut acceptul DSP-urilor pentru a putea interna şi pacienţi cu alte

Un prieten m-a întrebat, zilele trecute, de ce inflaţia a luat-o iar razna. I-am amintit că principala cauză e de ordin global. Lumea toată, din America până în Japonia, este sub influenţa unui superciclu de creştere a preţurilor materiilor

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de joi, 27 mai

Garry Kasparov, unul din cei mai mari sahişti ai lumii, vine la Bucureşti pe 4 iunie pentru a deschide prima etapă din cadrul circuitului mondial Grand Chess Tour 2021, la care participă unii dintre cei mai mari 10 şahişti ai lumii şi Constantin

69.477 de persoane au fost imunizate anti-COVID în ultimele 24 de ore, arată datele oficiale transmise vineri, 28 mai, de Comitetul Național pentru Coordonarea Campaniei de Vaccinare. Cu acest bilanț, România a ajuns la 4.257.316 de oameni care au

Pompierii din Bihor au intervenit la o explozie care a avut loc vineri, într-un bloc de garsoniere din localitatea Ştei, a informat news.ro. Peste 30 de persoane au fost evacuate, iar un cadavru a fost găsit de pompieri într-unul dintre apartamente,

Sute de muncitori sunt în grevă la Fabrica de Vagoane Caracal. Oamenii sunt nemulţumiţi că salariile sunt mai mici faţă de cele încasate de colegii lor de la Arad. Muncitorii ameninţă că nu se vor întoarce la lucru până când nu primesc

Asigurările de sănătate pri­va­te voluntare au rămas de prea mult timp în zona asigurărilor făcute anual sau la trei ani, iar o piaţă de genul acesta nu se poate dezvolta în felul acesta, a spus ieri Tiberiu Maier, pre­şe­dinte al

Georgiana Suciu, o tânără româncă, bate în lung şi-n lat mările şi oceanele lumii, la bordul unor gigantice tancuri petroliere şi a transatlanticelor. După ani de muncă, românca a devenit căpitan de vas şi nu şi-ar putea imagina viaţa

Reţeaua de falsificare a unor mărci cunoscute de ţigări vindea marfa de contrabandă pe tot teritoriul României, precum şi în ţările vecine din spaţiul

Iată ce vă rezervă astrele pentru ziua de vineri, 28 mai

Profitul net la nivelul sistemului bancar românesc a ajuns la sfârşitul primului trimestru (T1) din 2021 la aproximativ 1,89 mld. lei, în creştere cu 15% faţă de câştigul raportat pentru T1/2020, în ciuda pandemiei de COVID-19, iar activele au

Ederson (27 de ani), goalkeeperul brazilian al lui Manchester City, a marcat 10 goluri din 11 încercări la antrenamentul dinaintea finalei Ligii Campionilor cu Chelsea. Ederson Santana de Moraes, cunoscut drept Ederson, joacă din 2017 la Manchester

Bărbatul care a anunțat poliția despre descoperirea sa va încasa până la 40% din valoare monedelor, după ce specialiștii vor evalua obiectele. Polițiștii orașului Buftea au fost sesizați de o persoană care a descoperit, sâmbătă, cu

Horoscopul zilei de 30 mai2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Gemeni au parte de retrogradarea lui Mercur în zodia lor, cu impact asupra personalității și a