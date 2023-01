ZF Agropower Special. România are un deficit de 5,6 mld. euro pe zona de alimente procesate. Cum îl reducem? Tănase Stamule, ASE: Vom face o serie de mese rotunde pentru a găsi împreună cu retailerii, producătorii şi guvernul soluţii. Prima masă 20.01.2023

„Am început în toamnă acest studiu şi s-a derulat pe parcursul a două luni. Am primit de la Penny o listă cu produse care nu se găsesc pe piaţa românească sau se găsesc în cantităţi insuficiente. Am împărţit în 20 de categorii aceste



„Am început în toamnă acest studiu şi s-a derulat pe parcursul a două luni. Am primit de la Penny o listă cu produse care nu se găsesc pe piaţa românească sau se găsesc în cantităţi insuficiente. Am împărţit în 20 de categorii aceste produse şi am identificat top 10 companii care îşi pot creşte sau îşi pot diversifica producţia pentru a acoperi acest deficit de pe piaţă. În urma studiului, vom face o serie de mese rotunde la Cancelaria României, cu susţinerea guvernului, pentru a găsi împreună - retaileri, produ­cători şi mediul politic - soluţii să facem în România produsele care nu există“, a spus Tănase Stamule, decanul FABIZ, în cadrul unei ediţii speciale a emisiunii ZF Agropower, un proiect susţinut de Banca Transilvania şi Penny.

rotundă va avea loc la începutul lunii februarie şi ne vom concentra pe industria cărnii

