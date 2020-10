ZF Agropower. Cooperativa Someş Arieş, cu 70 de fermieri, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brânzeturi sub brandul propriu Produs de Ţaga. Cifra de afaceri a cooperativei agricole Someş Arieş a fost de 36 mil. lei anul trecut 03.10.2020

03.10.2020 ZF Agropower. Cooperativa Someş Arieş, cu 70 de fermieri, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brânzeturi sub brandul propriu Produs de Ţaga. Cifra de afaceri a cooperativei agricole Someş Arieş a fost de 36 mil. lei anul trecut Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub



ZF Agropower. Cooperativa Someş Arieş, cu 70 de fermieri, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brânzeturi sub brandul propriu Produs de Ţaga. Cifra de afaceri a cooperativei agricole Someş Arieş a fost de 36 mil. lei anul trecut

Cooperativa Agricolă Someş Arieş, formată din 70 de fermieri din judeţele Bistriţa, Sălaj, Cluj, Mureş şi Alba, care deţine Fabrica de Brân­zeturi Tran­sil­vania, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brân­zeturi sub bran­dul propriu Produs de Ţaga, în creştere cu 25% faţă de anul trecut, arată datele Confidas, platformă de analiză financiară a com­paniilor. La nivelul cooperativei, veniturile totale au fost de 36 de milioane de lei, mai mari cu 11% decât în anul anterior.

ZF Agropower. Cooperativa Someş Arieş, cu 70 de fermieri, a făcut anul trecut un milion de lei din producţia de brânzeturi sub brandul propriu Produs de Ţaga. Cifra de afaceri a cooperativei agricole Someş Arieş a fost de 36 mil. lei anul trecut

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

PSD şi UDMR au votat împotriva proiectului de lege care urmăreşte revenirea alegerii primarilor în două tururi. Iniţiativa legislativă a fost respinsă de Senat, iar Camera Deputaţilor e forul decizional,

Istoria prezenţelor feminine în alegerile prezidenţiale a început la scrutinul din anul 2000. Prima femeie din România care a îndrăznit să concureze cu numele grele ale politicii vremii a fost avocata

Brazilienii și argentinienii sporeau firma Ligii 1. În urmă cu nouă ani, competiția conținea fotbaliști dintre cei mai buni rulați în România de la Revoluție încoace: Adailton, Wesley, Junior Moraes, Spadacio. Acum nu mai pot fi aduși,

Danlin XXL, o companie de construcţii din Neamţ, a urcat în vârful clasamentului firmelor de profil din judeţ după ce în 2018 şi-a majorat cifra de afaceri cu 27%, ceea ce a dus rezultatul la 113 milioane de lei, potrivit datelor disponibile pe

Trei persoane au fost reținute la punctul de trecere de la Vama Giurgiu, fiind surprinse în timp de Poliție când supravegheau o mașină care intenționa să transporte 750 de kilograme de cannabis în Ungaria. Printre persoanele reținute se

Marius Copil (92 ATP) a împlinit astăzi 29 de ani și și-a făcut un cadou deosebit. Românul s-a calificat în sferturile de finală de la Antwerp (Belgia). Copil a trecut de favoritul numărul 3, Diego Sebastian Schwarzman (15 ATP), pe care l-a

PNL nu a avut nicio contribuţie în ceea ce priveşte amplasarea monumentului dedicat lui I.C. Brătianu de la Universitate, a afirmat vineri primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, într-o scrisoare deschisă

Dacă eşti consumatoare de preparate raw vegan, această reţetă te va cuceri iremediabil. Sănătoasă şi extrem de delicioasă, cu un grad de complexitate mediu, tarta cu blat raw vegan şi pere poate deveni dulcele pe care să-l oferi celor dragi

Poliţiştii au luat cu asalt cluburile din Sectorul 1 al Capitalei, verificările vizând legalitatea funcţionării acestora, dar şi identificarea unor persoane sau bunuri

Cele mai multe maladii au denumiri care sperie mai mult decât însăşi boala, însă în cazul Leucodistrofiei metacromatice, situaţia este deosebit de serioasă şi cere un maximum de atenţie. În primul

Oare cum ar fi ca pe porțile fabricii din Pitești să iasă, în sfârșit, și un model sport? Site-ul auto-bild.ro prezintă azi Dacia Sandero R4, care poate fi un deschizător de drumuri în respectiva gamă. Modelul Sandero R4 care are sub

Cel puţin 62 de oameni veniţi la rugăciunea de vineri şi-au pierdut viaţa într-un atentat asupra unei moschei din estul Afganistanului, relatează AFP. „Bilanţul atacului asupra moscheii a crescut la 62

♦ Investiţia iniţială a fost de 30.000 de euro, dar terenurile pe care îşi desfăşoară activitatea Academia de tenis Victor Hănescu sunt închiriate ♦ În 2018, Academia a avut încasări de 250.000 de euro ♦ În prezent, sunt pregătiţi

Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene urmează să se reunească duminică dimineaţa pentru a discuta cererea oficială a Regatului Unit de a-şi amâna retragerea din Uniune, transmite

Copiii mai au puţin de aşteptat până la prima vacanţă. Preşcolarii şi elevii din învăţământul primar vor primi vacanţă de sâmbătă, 26 octombrie, până duminică, 3

Românii au lucrat aproape 50 de ani la calea ferată Deva – Brad, însă magistrala a fost folosită doar un deceniu, până în 1997. Ruinele unor construcţii uriaşe, abandonate pe traseul ei, îi impresionează pe

Piaţa a crescut constant, an de an, din momentul în care am început noi să o studiem, din 2014, de la 1,6 mld.euro (2015-2 mld euro, 2016-2,5 mld.euro, 2017 -3 mld.euro) la 3,3 mld.euro în 2018 şi 3,6 mld.euro în 2019, a declarat Paul Voicu,

Retragerea SUA din Siria i-a înfuriat atât de tare pe kurzi, încât aceştia au aruncat cu pietre şi fructe stricate în direcţia unor vehicule blindate care transportau militari americani în

Este oficial. Militarii îi pot obliga pe tinerii şi pe bărbaţii apţi de muncă ce locuiesc în localităţi în care a fost declarată starea de asediu sau starea de urgenţă să presteze diverse activităţi în interes public. Cel puţin aşa

Directorul general interimar al Agenţiei Internaţionale pentru Energia Atomică (AIEA), ambasadorul român Cornel Feruţă, şi înaltul diplomat argentinian Rafael Grossi au rămas singuri în cursa pentru ocuparea