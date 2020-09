ZF 15 minute cu un antreprenor. Vlad Bodea, fondator Bento şi VRTW: Anul trecut am organizat un eveniment la 3-4 zile şi am adunat 40.000 de oameni. Anul acesta suntem la 10% din ce voiam să facem 23.09.2020

23.09.2020 ZF 15 minute cu un antreprenor. Vlad Bodea, fondator Bento şi VRTW: Anul trecut am organizat un eveniment la 3-4 zile şi am adunat 40.000 de oameni. Anul acesta suntem la 10% din ce voiam să facem Vlad Bodea, fondator al businessului din IT şi tehnologie Bento şi al afacerii VRTW, spune că anul acesta industria evenimentelor a fost grav afectată, dar odată cu ridicarea anumitor restricţii în timpul verii, câteva evenimente au putut fi



ZF 15 minute cu un antreprenor. Vlad Bodea, fondator Bento şi VRTW: Anul trecut am organizat un eveniment la 3-4 zile şi am adunat 40.000 de oameni. Anul acesta suntem la 10% din ce voiam să facem

Vlad Bodea, fondator al businessului din IT şi tehnologie Bento şi al afacerii VRTW, spune că anul acesta industria evenimentelor a fost grav afectată, dar odată cu ridicarea anumitor restricţii în timpul verii, câteva evenimente au putut fi organizate în aer liber.

ZF 15 minute cu un antreprenor. Vlad Bodea, fondator Bento şi VRTW: Anul trecut am organizat un eveniment la 3-4 zile şi am adunat 40.000 de oameni. Anul acesta suntem la 10% din ce voiam să facem

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Secretarul de stat al SUA, Mike Pompeo, a confirmat miercuri că s-a aflat pe fir în timpul controversatei discuţii telefonice pe care preşedintele Donald Trump a purtat-o cu omologul ucrainean Volodimir

OTP, cel mai mare grup bancar maghiar, a adus în lu­na august 320 mil. lei (67,66 mil. euro) la capi­talul subsidiarei din România, conform datelor de la Registrul

Poliţia chineză a descoperit o avere imensă în pivniţa casei fostului primar al oraşului Danzhou, inclusiv 13 tone de aur, potrivit presei

Pentru mare parte a lumii din afară, Germania pare atât de obsedată de politita bugetului echilibrat, încât aceasta nu va introduce stimulente fiscale decât în ultimă instanţă, scrie

În urma audierilor care au avut loc la Procuratura Anticorupţie, Ion Druţă, preşedintele Curţii Supreme de Justiţie, a fost reţinut pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, există bănuiala rezonabilă de comitere a

Nume: Saloanele Magic Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Expressoft Technology Funcţionalitate: aplicaţia le permite utilizatorilor să se programeze cu uşurinţă la saloanele de înfrumuseţarea din reţeaua Magic

Administrarea centrului comercial Colosseum a fost preluată de la 1 octombrie de Cushman & Wakefield Echinox, acesta fiind al treilea centru din Bucureşt aflat în portofoliul departamentului de Asset Services al firmei de consultanţă imobiliară,

În primele nouă luni ale acestui an, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Drobeta” al judeţului Mehedinţi a asigurat gestionarea a 5.283 de situaţii de urgenţă, misiuni şi acţiuni în zona de competenţă, 3523 dintre acestea fiind

Până la mijlocul lunii septembrie, 96% din recolta de cereale a Estoniei a fost strânsă, iar volumul recoltat a fost de peste 1,56 milioane de tone, marcând un nou record pentru această ţară, notează Baltic

Trei bărbaţi de etnie romă care locuiesc pe Pirită, una dintre pungile de sărăcie ale municipiului Baia Mare, s-au plimbat beţi cu o maşină prin cartierul Meda din Baia Mare. Poliţiştii i-au întocmit dosar penal şoferului care avea o

Compania de consultanţă imobiliară CBRE, şi-a extins echipa locală de management prin numirea Alexandrei Baciu în funcţia de Head of HR (People), începând cu luna septembrie. Cu o experienţă profesională de 15 ani în domeniul resurselor

Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate din Timiş şi procurorii DIICOT Timişoara au ridicat 3 kilograme de amfetamină şi 10 grame de cocaină, în urma unui controlul efectuat asupra unui

Derby-ul FCSB-Dinamo de mâine seară, de pe Arena Națională, va bifa și un moment unic în istoria de peste 100 de ani ai competiției. Oficialii Ligii Profesioniste de Fotbal au bătut palma cu artistul Ștefan Stan, câștigătorul primei ediții

Peste 50.000 de români au investit mai mult de 2,6 miliarde de lei de la începutul anului până în prezent în titlurile de stat emise în cadrul programului Tezaur, a declarat ministrul Finanţelor,

Faptul că România a dat procurorul-şef european se datorează în primul rând preşedintelui Klaus Iohannis, a declarat, sâmbătă, la Iaşi, liderul liberalilor, Ludovic Orban. "Victoriile preşedintelui

Cel mai bun moment pentru a face duş nu este dimineaţa, indică rezultatele unui studiu desfăşurat de oamenii de ştiinţă din Marea Britanie şi Suedia. Potrivit unui sondaj realizat de compania suedeză

ACS Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, campioana ultimilor patru ani în baschetul feminin românesc,a câștigat cu un scor incredibil, sâmbătă, la Constanța, în etapa a doua a Seriei Est din Liga Națională. Covăsnencele s-au impus cu 178-31 (98-4) în

Săptămâna începe tot cu frig. Meteorologii anunţă pentru ziua de luni ploi, mai ales în nordul ţării, iar noaptea cu precădere în sud. La munte, în special la altitudini mari, trecător, se vor semnala şi precipitaţii slabe sub formă de

Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan a semnalat că se aşteaptă la noi paşi de relaxare monetară din partea băncii centrale deşi acesta s-a declarat mulţumit de ritmul reducerilor de dobânzi de până acum, relatează

Conducerea Barcelonei a avut azi o întâlnire anuală și s-au descoperit mai multe probleme în club. Ziarul As anunță că Barcelona are în prezent o datorie de 260, 7 milioane de euro, ca urmare a transferurilor făcute în ultimii