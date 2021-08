ZF 15 minute cu un antreprenor. Dragoş Panait, Next Root Management Systems: Încă mai sunt antreprenori care investesc în HoReCa, dar e un mod mult mai structurat faţă de ceea ce se întâmpla înainte 10.08.2021

Dragoş Panait, fondator al companiei de consultanţă Next Root Management Systems, spune că în ciuda unui an dificil pentru industria HoReCa există încă antreprenori care îşi doresc să investească în această piaţă şi îşi deschid noi businessuri.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că are mari aşteptări de la PNL, despre care spune că ar putea să aibă cel mai mare număr de aleşi locali din ultimii 30 de

Bombă în lumea sportului românesc! Fostul jucător de la Dinamo a fost condamnat pentru trafic de droguri. Judecătorii au dat verdictul în cazul handbalistului care a fost arestat la începutul lui iunie, la Brașov. CANCAN.RO vă prezintă, în

Toamna a sosit, iar treptat isi vor face aparitia si temperaturile scazute. De aceea, mamicile trebuie sa se asigure ca prichindelul lor are in garderoba hainute potrivite pentru acest anotimp. Chiar

Adrian Petre (22 de ani) are cariera în pericol dacă nu reușește să plece de la FCSB. Atacantul a fost cel mai slab din lot în antrenamentele pe care Petrea și Neubert le-au condus în perioada aceasta de întrerupere a campionatului cauzată de

Anul 2020 se încheie minunat pentru gameri. După ani de aşteptare, noua generaţie de console va fi lansată. Microsoft a făcut primul pas: a anunţat oficial că Xbox Seria X va fi lansat pe 10

Industria auto din întreaga lume a fost puternic afectată de restricţiile impuse în contextul pandemiei de COVID-19, iar revenirea este lentă şi incertă din cauza neîncrederii care încă persistă, mai întâi cu privire la evoluţia pandemiei

Supercarurile fascinează nu doar prin performanțele sale, ci și prin design. Cu toate că designul camioanelor s-a îmbunătățit considerabil în ultimii ani, din punct de vedere al formei au rămas niște mamuți pătrățoși, scrie Auto Bild.

Un bărbat de 54 de ani a fost îngropat de viu, sub un mal de pământ, joi dimineață, în localitatea Șimnicu de Sus, din județul Dolj. Potrivit primelor informații oferite de reprezentanți ai ISU Dolj, la fața locului a intervenit Secția de

Ion Manole, tatăl regretatei cântărețe Mădălina Manole, s-a stins din viață la 77 de ani. Anunțul a fost făcut miercuri de Marian Manole, fratele Mădălinei Manole, pe Facebook. Tatăl Mădălinei Manole a fost internat în stare gravă, joia

Marius Tucă a fost depistat pozitiv cu noul coronavirus în urmă cu câteva ore și a acceptat să facă primele declarații după ce a aflat diagnosticul delicat. Prezentatorul de la Aleph News nu are simptome specifice, dar a fost internat pentru 24

Încă de la primele antrenamente de la Mogoșoaia, atacantul Denis Alibec (29 de ani) a fost încântat de modul de lucru deschis, sincer și direct al selecționerului Mirel Rădoi, fapt care a determinat o schimbare totală a atitudinii sale față de

Ministrul sănătăţii, Nelu Tătaru, a declarat că România traversează o lună grea în ceea ce privește situația epidemiologică, în contextul în care școala începe peste patru zile, iar alegerile locale vor avea loc pe 27 septembrie.

Un depozit de ulei pentru motor și cauciucuri, aflat în portul din Beirut, a luat foc joi, potrivit unui comunicat al armatei libaneze. Incendiul vine la o lună de la explozia care a devastat portul și un

Istoria spune că egiptenii au fost cei care au creat prima pastă de dinţi. Se întâmpla acum şapte milenii, când periuţele de dinţi încă nu apăruseră în peisaj. Preparatele mai moderne datează însă de mult mai puţină vreme, aproximativ

Băuturile energizante vor avea același regim ca țigările. Mai exact, nu vor mai putea fi vândute minorilor și nici prin automate sau în locuri precum unitățile de învățământ ori sanitare, potrivit

Horoscopul zilei de 12 septembrie 2020, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic

Jucătoarea Patricia Ţig (88 WTA) s-a calificat, vineri, în careul de aşi al turneului de la Istanbul, competiţie cu un fond de premiere în valoare 275.000 de

Începând din această toamnă, fiecare săptămână se va încheia cu o doză generoasă de umor excentric! Sezonul 9 iUmor va avea premiera duminică, 13 septembrie, de la ora 20.00, la Antena 1, iar Delia, Cheloo

Sunt două fenomene care se suprapun şi care arată că omenirea - şi în orice caz politicienii - arată că nu au învăţat nimic. Dimpotrivă, par să dorească nespus de tare să meargă cât se poate de departe pe un drum al auto-destrucţiei

Liverpool - Leeds, meciul zilei în Premier League, se joacă azi, de la ora 19:30. Tragerea la sorți a partidelor din prima ligă engleză a fost generoasă cu fanii care așteptau cu nerăbdare începerea noului sezon, programând în prima rundă