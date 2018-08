Zeci de turişti, inclusiv români, evacuaţi dintr-un hotel din Paris din cauza unui incendiu 16.08.2018

16.08.2018 Zeci de turişti, inclusiv români, evacuaţi dintr-un hotel din Paris din cauza unui incendiu Zeci de turişti, inclusiv cetăţeni români, au fost evacuaţi miercuri dintr-un hotel situat în Paris după izbucnirea unui incendiu, informează cotidianul Le Parisien. (Console si accesorii gaming) Incendiul a afectat parţial Hotelul Best Western



Zeci de turişti, inclusiv români, evacuaţi dintr-un hotel din Paris din cauza unui incendiu

Zeci de turişti, inclusiv cetăţeni români, au fost evacuaţi miercuri dintr-un hotel situat în Paris după izbucnirea unui incendiu, informează cotidianul Le Parisien. (Console si accesorii gaming) Incendiul a afectat parţial Hotelul Best Western Sèvres Montparnasse, situat în arondismentul al XV-lea din Paris. Aproximativ 60 de persoane au fost evacuate din hotel din cauza incendiului […] The post Zeci de turişti, inclusiv români, evacuaţi dintr-un hotel din Paris din cauza unui incendiu appeared first on Cancan.ro.

Zeci de turişti, inclusiv români, evacuaţi dintr-un hotel din Paris din cauza unui incendiu

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

O mică localitate din nord-estul Rusiei, cunoscută drept cea mai friguroasă localitate de pe planetă, încearcă să-şi găsească loc pe harta turismului mondial. Deşi este promovată ca destinaţie de vacanţă, puţini se încumetă să meargă

Jucătoarea română de tenis Irina Bara (151 WTA) s-a calificat marţi în optimile turneului BRD Bucharest Open 2018, la Arenele BNR din Capitală, după ce a învins-o pe bulgăroaica Viktoria Tomova (128 WTA)

Un doctor căsătorit a fost nevoit să se prezinte în faţa tribunalului după ce a hărţuit sexual o menajeră, angajată a complexului unde acesta locuia. Bărbatul, în vârstă de 36 de ani, a încercat să o

Un microbuz a intrat, marţi, într-un copac pe şoseaua Antiaeriană din Bucureşti, nouă persoane fiind implicate în accident, informează ISU Bucureşti-Ilfov. Potrivit sursei citate, toţi cei implicaţi

Preşedintele Donald Trump a provocat critici în Statele Unite, inclusiv din partea propriului partid, prin atitudinea sa la întâlnirea de luni, de la Helsinki, cu omologul său rus, Vladimir Putin,

Preşedintele american Donald Trump a elogiat, marţi, întâlnirea sa din ajun de la Helsinki cu preşedintele rus, Vladimir Putin, încercând totodată să discrediteze percepţia larg răspândită că

Sorana Cîrstea (65 WTA), cap de serie 5, a devenit a treia din jucătoare din România care s-a calificat marţi în optimile turneului de tenis BRD Bucharest Open 2018 de la Arenele BNR, graţie victoriei cu 6-3,

BRD Bucharest Open continuă astăzi cu ultimele meciuri din primul tur. Alte 6 românce vor debuta astăzi pe tabloul principal, după ce Bulgaru, Ruse și Dulgheru au pierdut ieri (vezi detalii AICI). Sorana Cîrstea, 57 WTA, Mihaela

Nicolae Dică, 38 de ani, se pregătește de al doilea sezon pe banca celor de la FCSB. Dacă în sezonul trecut Dică a fost trecut ca antrenor secund, acest lucru se va schimba din sezonul următor. Antrenorul a obținut azi Licența Pro,

Jaime Penedo (36 de ani) s-a întors în țară și a intrat în programul normal al lui Dinamo. Goalkeeper-ul a vorbit despre experiența trăită alături de Panama la Mondialul din Rusia. "Mă simt bine, pentru că adevărul este

Revenit de la Fiorentina la Viitorul la începutul lui 2018, Ianis Hagi (19 ani) ar putea prinde un nou transfer. Cristian Bivolaru, președintele campioanei din 2017, a dezvăluit că mai multe cluburi din străinătate și-au manifestat interesul

Poetul Adrian Diniş a murit la doar 32 de ani. Adrian Diniş a decedat în urma unui accident vascular. Prietenii, cunoscuții dar și admiratorii săi au postat mesaje emoționante pe rețelele de socializare. Oamenii sunt revoltați că a plecat atât

EDU.ro Rezultate Titularizare 2018. Marţi, pe titularizare.edu.ro, s-au publicat rezultatele profesorilor. Doar 47% au luat notă de trecere. Citește mai

Cum a falimentat compania românească care a ajutat la dezvoltarea Dubaiului. Produsele sale erau secrete de

Fostul preşedinte american Barack Obama abia şi-a disimulat marţi atacurile contra succesorului său Donald Trump, atacând scepticii faţă de modificările climatice, politici ale imigraţiei bazate ”pe rasă” şi politicieni care ”nu

Programele de educaţie mana­ge­rială de tip MBA sau Executive MBA din România au adunat împreună peste 6.400 de absolvenţi de la începutul anilor '90 până în

Arbitrul român Marius Avram (38 de ani) a trecut prin momente complicate în timpul meciului din Europa League de marți dintre Honved Budapesta și Rabotnicki, 4-0, din primul tur al preliminariilor Europa League. Conform primelor

Marius Avram s-a accidentat la un meci din Liga Europa. Arbitrul român și-a luxat glezna în timpul meciului din primul tur preliminar dintre Honved Budapesta și Rabotnicki (4-0). Avram a alunecat și a rămas întins pe gazon, acuzând dureri greu

Rezultate Titularizare 2018. Notele la examenul de Rezultate Titularizare 2018 vor fi anunţate marţi, în acest articol. Citește mai

Arbitrul Marius Avram s-a accidentat în timpul meciului Honved Budapesta – FK Rabotnicki Skopje, din turul 1 preliminar al Europa League, şi a fost scos cu targa de pe teren, potrivit realitateasportiva.net. Citește mai