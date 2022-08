Zeci de ţări, inclusiv România, cer Rusiei să îşi retragă imediat trupele de la centrala nucleară Zaporojie 15.08.2022

15.08.2022 Zeci de ţări, inclusiv România, cer Rusiei să îşi retragă imediat trupele de la centrala nucleară Zaporojie 42 de țări au cerut, într-o declaraţie comună, ca țara condusă de Vladimir Putin să îşi retragă trupele şi personalul neautorizat de la centrala nucleară Zaporojie şi din vecinătatea acesteia, a informat Serviciul European de Acțiune



42 de țări au cerut, într-o declaraţie comună, ca țara condusă de Vladimir Putin să îşi retragă trupele şi personalul neautorizat de la centrala nucleară Zaporojie şi din vecinătatea acesteia, a informat Serviciul European de Acțiune Externă, instituție care aparține Uniunii Europene. „Prezenţa forţelor militare ruse la centrala nucleară Zaporojie împiedică operatorul şi autorităţile ucrainene […]

Estonia a avertizat miercuri că îşi va retrage soldaţii din Mali dacă junta aflată la putere în această ţară din Africa va decide să coopereze cu compania paramilitară rusă

Moneda unică europeană a ajuns, miercuri, un nou maxim instoric în raport cu leul. Potrivit datelor BNR, un euro a fost cotat la 4,9495 lei. Maximul precedent a fost consemnat cu aproape 3 săptmâni

SEC (Securities and Exchange Commission – autoritatea de supraveghere financiară din SUA) a adoptat o nouă regulă care va ajuta instituţia să delisteze companiile care încalcă procedurile de audit din cadrul pieţelor americane de capital,

Compania Natural din Slatina are în pregătire mai multe investiţii, printre care şi un proiect de circa 3 milioane de euro pentru o linie de fursecuri şi umpluturi, care se adaugă dezvoltării de 15 milioane de euro derulate de companie în ultimii

Florin Călinescu nu renunță de tot la televiziune. Recent, omul de televiziune a semnat un contract cu postul Prima TV. Acesta a anunțat la mijlocul lunii iulie faptul că încetează contractul între el și postul […] The post Florin

Rapid joacă acasă cu FC Voluntari, de la ora 20:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro și televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport 1 și Look Sport+. Programul complet al etapei #10 Rapid - FC Voluntari, live de la 20:00 Click AICI pentru

Mihai Chirică, primarul Iaşiului, a vorbit despre Gigi Becali, patronul lui

Luna septembrie se încheie cu temperaturi sub cele normale pentru această perioadă a anului, dar începutul lunii octombrie aduce vreme de toamnă blândă, cu temperaturi normale și ploi specifice

Demis pe 20 septembrie de premierul liberal Florin Cîțu de la șefia Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu (USR PLUS) a dezvăluit vineri seară, la Digi 24, că un consilier al unui fost ministru al mediului este „cel care a construit acel

Comisia Europeană propune folosirea unui singur tip de încărcător pentru toate dispozitivele electronice, inclusiv pentru cele de la producători diferiți. Directiva ar urma să stabilească armonizarea portului de încărcare și a tehnologiei de

Florin Călinescu, noua vedetă de la Prima TV, va comenta meciul FCSB - Academica Clinceni de sâmbătă (21:00, liveTEXT pe GSP.ro). Postul generalist Prima TV va transmite câte un meci de Liga 1 în fiecare etapă. Noua înțelegere a debutat cu

O campanie lungă și plină de invective, săpături de culise, amenințări, șantaj cu fonduri guvernamentale se încheie (sperăm) azi la Romexpo cu alegerile pentru șefia PNL. Cum arată situația înaintea votului? Avem doi candidați, Orban și

Un accident rutier în lanţ, produs la intrare în Avrig, spre Sibiu, a paralizat sâmbătă după-amiaza, 25 septembrie, traficul pe DN 1. O victimă a fost dusă de urgenţă la

Tzancă Uraganu` a fost invitat să cânte la o nuntă, în Lugoj, nimic deosebit până aici. Doar că mirele are doar 9 ani, în timp ce mireasa are 17 jumate. Imaginile sunt colosale, cu puștiul […] The post Imagini colosale! Tzancă Uraganu`

Planul Urbanistic Zonal pentru noul mall „Alba Iulia Value Center” intră la aprobare în şedinţa Consiliului Local Alba Iulia din 28

Claudiu Keșeru (34 de ani, atacant) e căpitanul FCSB-ului în meciul cu Academica Clinceni. Premieră în actuala stagiune. FCSB joacă acasă cu Academica Clinceni, de la ora 21:00. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, Telekom Sport

Acum are loc Marele Premiu al Rusiei, care se dspută pe pista de la Sochi. MP al Rusieia început la 15:00 și liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe TV Telekom Sport 3, Digi Sport 2 și LookSport +. Turul 31/53 Schimbări importante la vârful

Europarlamentarul Corina Crețu a anunțat pe Facebook că Banca Națională a României va lansa, în această toamnă, prima bancnotă pe care apare chipul unei femei. Chipul eroinei Ecaterina Teodoroiu va apărea pe noua bancnotă de 20 de lei.

Românii vor putea intra în Marea Britanie doar cu pașaport de la 1 octombrie 2021, ca urmare a Brexit-ului, a anunțat sâmbătă Ministerul Afacerilor Externe (MAE). „Ministerul Afacerilor

Un bărbat de 58 de ani, din Breaza, județul Prahova, se află în stare gravă, după ce a fost atacat de urs, sâmbătă. El a fost dus de urgență la spital. Bărbatul de 58 de ani, din Breaza, a suferit