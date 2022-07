Zeci de mii de locuri de muncă sunt disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii 20.07.2022

20.07.2022 Zeci de mii de locuri de muncă sunt disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii Un număr de 41.774 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă



Zeci de mii de locuri de muncă sunt disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii

Un număr de 41.774 de locuri de muncă sunt disponibile la nivel naţional în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante.

Zeci de mii de locuri de muncă sunt disponibile în România. Care sunt cele mai căutate meserii

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Telenovela transferului lui Kyllian Mbappe la Real Madrid a captat atenția în ultimele zile ale perioadei de mercato. Madrilenii i-au oferit lui PSG aproape 180 de milioane de euro, ofertă refuzată în cele din urmă de parizieni. În cele din urmă,

Rata de succes la examenul de toamnă al bacalaureatului din 2021 a fost de 30,3%, în scădere față de sesiunea de anul trecut unde procentul candidaților promovaţi a fost

Ţara cea mai dependentă de cărbune din Uniunea Europeană, Polonia, a primit un nou impuls în procesul de tranziţie din domeniul energiei după ce doi dintre cei mai bogaţi antreprenori ai săi şi-au unit forţele pentru a construi reactoare

Rezultatele unui studiu publicat în jurnalul ştiinţific The Lancet arată că persoanele vaccinate cu schema completă au un risc de peste 70% mai mic să fie spitalizate după ce s-au infectat cu COVID-19, comparativ cu cele nevaccinate, relatează

Persoanele care au plecat din fața uraganului Ida, care a devastat sudul Louisianei, sunt îndemnați să nu se întoarcă acasă în condițiile în care regiunea este lipsită de curent electric iar oficialii

Candidații cu vârsta de peste 45 ani au înregistrat 40% dintre aplicările la joburi din luna august, cu 10% mai mult decât în iulie, arată un raport BestJobs. În luna august, candidații cu vârsta peste

Glumele lui Becali au anulat transferul lui Ongenda la FCSB. Mijlocașul francez a reținut că Gigi îl considera un fotbalist foarte slab și a refuzat oferta, deși ar fi câștigat 290.000 de euro în primul an. FCSB trebuie să se reorienteze,

Mai puțin de 11.000 de persoane au fost vaccinate anti-COVID, cu prima doză sau rapel, în ultimele 24 de ore, conform datelor Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 (CNCAV). Numărul este în

Moneda naţională a atins joi un nou maxim istoric în raport cu leul, în condiţiile în care cursul calculat de Banca Naţională a României (BNR) a fost de 4,9386 lei/euro, în creştere cu 0,41 bani (0,08%)

Preliminariile Cupei Mondiale din 2022 au ajuns în etapa a patra, un moment decisiv în cursa pentru Qatar, în care SuperSurprizele trebuie să confirme și să încerce să se înscrie cu șanse în lupta pentru calificarea directă sau pentru

Rareş Bogdan, prim-vicepreşedintele PNL, a anunţat, la Digi24, că liberalii îl susţin pe premierul Florin Cîţu şi îi aşteaptă pe cei de la USR-PLUS să facă o nouă nominalizare pentru Ministerul Justiţiei. Rareş Bogdan a precizat că PNL

Un accident rutier grav a avut loc, miercuri, la ieşirea din Focşani spre Boloteşti, județul Vrancea. În urma impactului, patru persoane au fost rănite, dintre care una a rămas

Virgil Popescu, ministrul Energieile-a cerut reprezentanţilor companiilor de utilităţi să ia măsuri astfel încât consumatorii casnici să nu mai primească facturi de milioane de lei."Soluţii, nu vorbe,

Grupul a fost fondat în urmă cu circa 30 de ani de fraţii Adrian şi Corneliu Bodea, având acum o pre­zen­ţă inter­naţională în ţări precum Elveţia, SUA şi

Prima zi a toamnei a adus prima ninsoare la munte. În masivul Bucegi, la vârful Coștila, a viscolit mai bine de un sfert de

În pelicula Minority Report, adaptarea cinematografică a romanului lui Philip K. Dick, Tom Cruise joacă rolul unui ofițer din cadrul unității „Pre-Crimă” a Poliției din Los Angeles. Folosind

Autorităţile de frontieră române nu au permis intrarea în ţară, vineri dimineaţă, a unui TIR încărcat cu 15 tone de deşeuri textile, reprezentând haine second hand foarte degradate, care au fost aduse

Logiscool, business activ în domeniul educaţiei, spe­cia­lizat în predarea programării pentru elevi cu vârste cu­prinse între 7 şi 17 ani, aşteaptă peste 10.000 de înscrieri la cursu­rile de programare în primul semestru al noului an

Billel Omrani (28 de ani), atacantul lui CFR Cluj, ar fi fost ofertat de Rizespor, echipă din prima ligă a Turciei. CFR Cluj își poate pierde omul de gol înainte de finalul perioadei de mercato. Billel Omrani continuă să atragă interesul

Simona Halep, locul 13 WTA şi cap de serie numărul 12, s-a calificat în optimile de finală ale US Open 2021, după ce a învins-o cu scorul de 7-6 (11), 4-6, 6-3, pe Elena Rybakina […] The post Simona Halep s-a calificat în optimile US Open