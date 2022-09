Zanni, reacţie acidă la adresa Paulei Chirilă. Ce i-a spus artistul, după săritura de la Splash! Vedete la apă 01.09.2022

Zanni, reacţie acidă la adresa Paulei Chirilă. Ce i-a spus artistul, după săritura de la Splash! Vedete la apă

Comisia Europeană a aprobat, luni, acordarea unor resurse suplimentare în valoare de 56 milioane de euro pentru categorii defavorizate. Banii vor alimenta programe prin care se acordă mese calde sau materiale școlare pentru copii din familii sărace,

Tribunalul Alba a respins, luni, cererea unui denunţător de a se redeschide urmărirea penală în dosarul în care a fost vehiculat şi numele fostului vicepremier Dan Barna vizat de fraudă din fonduri europene. Instanţa a stabilit astfel,

Circulaţia metroului se desfăşoară cu greutate pe magistralele 1, Dristor - Pantelimon, şi 3 Preciziei - Anghel Saligny, după ce o femeie a ajuns pe şine în staţia Piaţa Unirii 1. Salvatorii de la metrou încearcă să o scoată pe femeie de

Un individ a fost reţinut, marţi, după ce autorităţile americane au verificat un vehicul suspect care era staţionat în faţa sediului Curţii Supreme de Justiţie, în centrul oraşului Washington

Cazul tânărului din Sibiu care a murit infectat cu COVID-19 a adus un ”gol” în sufletul cadrelor medicale care s-au luptat pentru viața lui. Acesta a declarat că este vaccinat, dar medicii au constatat cu […] The post Un tânăr a murit

Wargha Enayati, fondatorul reţelei private de sănătate Regina Maria şi Enayati Medical City, a spus, în cadrul celei de-a şasea ediţii a ZF/NNDKP Legal & Tax, că în PNRR pe zona medicală ar fi trebuit inclusă obligaţia de a închide spitalele

Darwin Núñez, atacantul Benficăi, a făcut meciul carierei contra Barcelonei, în victoria cu 3-0 din grupele Ligii Campionilor. Uruguayanul de 22 de ani a punctat de două ori contra catalanilor, iar acum a fost convocat la națională, alături de

Caz tragic în Sibiu. Un tânăr care avea certificat fals de vaccinare a ajuns în stare gravă la Secția ATI a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă și, din nefericire, a decedat. Anunțul a fost făcut de coordonatoarea secţiei, medicul Ioana

Azi, la procesul Colectiv, completul de divergenţă a reaudiat doi martori, iar la termenul din 20 octombrie, vor fi puse în discuţie toate cererile de schimbare a încadrării juridice a faptelor, pentru Piedone şi ceilalţi funcţionari publici din

Peste 80 de clase din Brăila şi-au mutat cursurile în sistem online după ce au fost depistate cazuri de infecţie cu noul coronavirus, conform datelor publicate pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean (ISJ)

În faţa unei penurii de forţă de muncă după cel de-al doilea război mondial, Germania a creat un program pentru recrutarea de muncitori

Logic, primul răspuns la întrebarea din titlu e nu. Zău așa, cum să câștige în deplasare echipa de pe locul 42 FIFA în fața celei de pe 14, mai ales că n-a reușit asta niciodată în 14 meciuri oficiale? La ce să viseze România când

Pentru a doua zi consecutiv, România a rămas fără niciun loc liber la ATI pentru pacienţii COVID, iar Raed Arafat, şeful DSU, a precizat că spitalele se tem să solicite TIR-uri ATI pentru pacienții COVID, din cauza presiunii publice apărute în

Finalizarea tranzacţiei prin care Banca Transilvania, cea mai mare bancă din România după active, preia pachetul integral de acţiuni deţinut de polonezii de la Getin Holding la entităţile Idea pe piaţa românească intră în linie dreaptă,

Deţinerea unei proprietăţi de tip imobil, în special, case sau vile a devenit astăzi o necesitate în rândul oamenilor, întrucât pandemia de COVID-19 a modificat vizibil stilul de viaţă, în special prin adoptarea regimului work from

Cînd nu dă sfaturi pe teme vaccinale, Jurgen Klopp are dreptate. Dacă Mohamed Salah marca minunea din meciul cu City, dar avea scris pe spate Messi sau Ronaldo, golul ar fi devenit subiect unic pentru un deceniu de acum înainte. Dar pe Salah scrie

Tocmai ce ți-ai deschis o nouă afacere sau simți că pierzi prea mulți bani și timp în încercarea de a-ți dezvolta o afacere existentă, iar lucrurile nu par să funcționeze deloc? Cel mai probabil ceva nu faci bine sau nu ți-ai ales și

Nicolae Grigore (38 de ani), antrenorul de la Metaloglobus, a dorit să demisioneze de la clubul bucureștean după victoria din cel mai recent meci, 1-0 cu Poli Iași. Conducerea s-a împotrivit despărțirii, astfel că fostul „secund” de la

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă a stabilit, joi, seară că masca protecţie devine obligatorie în toate spaţiile publice unde este aglomeraţie, decizia urmând a intra în vigoare la miezul nopţii. Autorităţile

Peste 92% din decesele raportate în ultima săptămână și aproape 74% din cazurile de infectare cu Sars-Cov-2 s-au înregistrat la persoane nevaccinate, potrivit datelor făcute publice miercuri de Institutul Național de Sănătate