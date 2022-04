Zanni a rupt tăcerea despre Survivor România. Ce se întâmplă, de fapt, în emisiune 09.04.2022

Zanni a rupt tăcerea despre Survivor România. Ce se întâmplă, de fapt, în emisiune

Câștigătorul sezonului trecut de la Survivor România 2021, Zannidache, a vorbit despre greșelile făcute de concurenții din acest an. Fostul Faimos nu s-a abținut și a spus lucrurilor pe nume.

LOTO. Duminică, 30 mai, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Rezultatele Loto 6/49 din 30 mai 2021: Loto 6 din 49: 22, 7, 32, 29, 37, 1 Loto 5 din 40: 9, 28, 18, 15, 7, 29 Joker: 40, 37, 42, 31, 21 + 16

Zeci de femei din Capitală ar fi căzut în plasa unei false esteticiene. Potrivit procurorilor, doctor Lana, cum se prezenta pe internet, ar fi făcut peste 50 de operații estetice fără să aibă drept de a profesa. Anchetatorii au trimis-o în

Aproape 6.000 de copii au fost daţi dispăruţi anul trecut după ce au fugit de acasă din cauza conflictelor repetate din familie, în urma abuzurilor fizice şi emoţionale sau pentru a protesta după ce părinţii au plecat la muncă în

Gigi Becali (62 de ani), patronul FCSB, a vorbit serios, chiar îl vrea pe stoperul slovac de la Sepsi, Branislav Ninaj (27), și le-a transmis covăsnenilor o propunere oficială. FCSB a pornit recrutarea unor fundași centrali pentru stagiunea

Dacă mărim vârsta de pensionare, ca urmare a creșterii speranței de viață, oare nu e firesc să se majoreze pensiile ca urmare a perioadei mai lungi de cotizare? Unii care au contribuit 25 -

Sepsi OSK Sfântu Gheorghe a ajuns la un acord cu mijlocașul Cristi Bărbuț, în vârstă de 26 de ani. Fotbalistul, care ultima oară a jucat pentru Universitatea Craiova, a semnat un contract valabil pe doi ani, cu opţiune de prelungire pe

Alin Burcea, CEO al agenţiei de turism Paralela 45, spune că cererea pentru destinaţiile interne a crescut, mai ales după anunţul autorităţilor de relaxare a măsurilor de

Manchester City și Chelsea se vor întâlni în această seară, de la ora 22:00. în finala UEFA Champions League, disputată la

Din 3 iunie va fi introdus sistemul de acces pe bază de card nominal pentru toţi angajaţii care lucrează în Primăria Capitalei a anunţat luni primarul general Nicuşor Dan. El precizează că „uşa mare a Primăriei este deschisă tuturor, atât

Prima lună de vară vine cu soare, căldură și vreme bună. Veștile despre pandemia de coronavirus sunt îmbucurătoare, așa că este timpul să vă gândiți la odihnă, vacanță și iubire. Perioada va fi

Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii (FNGCIMM) a semnat la data de 31 mai 2002 prima convenţie de garantare, cu Patria Bank, iar după 19 ani a ajuns la 47 parteneriate în mediul bancar, 527.000 garanţii

Florin Tănase a avut un sezon fantastic din punct de vedere personal la FCSB, unde a reuşit să iasă golgheter, cu 24 de goluri

Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a declarat într-un interviu că doreşte ca Germania să furnizeze Ucrainei arme pe fondul conflictului pe care Kievul îl duce în estul ţării cu

Românii au cheltuit în perioada ianuarie-aprilie 2021 cu 5,7% mai mulţi bani pe produse de larg consum comparativ cu aceleaşi luni din anul anterior, arată o analiză a companiei de cercetare

Harry Kane a anunţat recent că s-a săturat să nu câştige trofee, iar marile rivale ale celor de la Tottenham au şi început să-i facă ochi dulci. Pep Guardiola ar vrea ca prima mutare după ratarea Ligii Campionilor să fie chiar aducerea

Mario Fresh și Alexia Eram au o relație de cinic ani de zile. Chiar dacă legătura lor este una puternică momentele de gelozie se mai abat asupra lor. Mario Fresh a dezvăluit că Alexia Eram […] The post Mario Fresh a “dat din casă”! Este

ANM anunță un nou cod portocaliu, un cod galben dar și o informare meteorologică de fenomene extreme și ploi

Anticorpii care apar în organismul nostru, după ce ne vindecăm de o răceală obişnuită, pot neutraliza inclusiv virusul care provoacă COVID-19, potrivit unui studiu care a comparat probe de sânge recoltate de la persoane expuse la diferite tipuri

Reprezentanţi ai guvernelor din Polonia şi Spania au semnat la Madrid un acord de cooperare pentru dezvoltarea sistemului feroviar de mare viteză polonez ca parte a proiectului Hub-ul de Transport Solidaritatea (HTS), scrie

După 3-0 la general cu FC Argeș Pitești, bihorenii se vor bate din nou pentru titlu. În cealaltă semifinală, U BT Cluj conduce cu 2-1 pe CSO Voluntari CSM CSU Oradea s-a calificat în finala Ligii Naţionale de baschet masculin, după ce a