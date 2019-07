You can make it! Or you can break it! Mesaj deschis Alianţei Colegiilor Centenare 15.07.2019

Distinsă echipă ACC, aveţi două opţiuni: 1. Puneţi VOI umărul şi daţi de pământ, o dată pentru totdeauna, cu sistemul comunist-sindicalist în care subzistaţi, sau 2. Continuaţi să vă complaceţi, numărându-vă meschin mediile de 10 (tot respectul; aici, însă, vorbim despre cu totul altceva - despre deficitul acut de leadership real), cauţionând şi girând astfel, direct, sistemul. Acum, Sistemul sunteţi (şi) VOI. Tertium non datur. Ce alegeţi?

