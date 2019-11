Xerox vrea să cumpere HP cu 33 de miliarde de dolari 09.11.2019

09.11.2019 Xerox vrea să cumpere HP cu 33 de miliarde de dolari Producătorul american de soluții de birotică Xerox a făcut o ofertă de 33 de miliarde de dolari pentru achiziția HP Inc, al doilea producător de calculatoare din lume și cel mai mare pe sectorul de imprimante, scrie Bloomberg. Oferta este cu 33%



Xerox vrea să cumpere HP cu 33 de miliarde de dolari

Producătorul american de soluții de birotică Xerox a făcut o ofertă de 33 de miliarde de dolari pentru achiziția HP Inc, al doilea producător de calculatoare din lume și cel mai mare pe sectorul de imprimante, scrie Bloomberg. Oferta este cu 33% mai mult decât se tranzacționau acțiunile HP luna trecută și este compusă în […] Post-ul Xerox vrea să cumpere HP cu 33 de miliarde de dolari apare prima dată în Libertatea.

Xerox vrea să cumpere HP cu 33 de miliarde de dolari

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

De la an la an, numărul profesorilor titulari care intră în restrângere de activitate se măreşte, în principal din cauza scăderii numărului de elevi, însă din acest an a apărut şi un alt factor care influenţează aceste

În ediţia din 26 martie a avut loc cel de-al nouălea joc de protecţie pe traseele de la „Exatlon România“, din Republica Dominicană, Războinicii reuşind încă o victorie în faţă Faimoşilor, cu scorul de 10 la

Ministerul Transporturilor a pus recent în dezbatere publică un proiect prin care „urgentează“ construcţia de autostrăzi. Propunerea conţine însă măsuri controversate: drumurile şi căile ferate vor putea fi construite în arii naturale

Viorica Dăncilă a reuşit să inducă o stare de accentuată confuzie şi în tabăra israeliană şi în tabăra arabă. Doamna premier a spus clar că domnia-sa şi guvernul României vor muta ambasada la Ierusalim. Declaraţia a stârnit aplauzele

Procurorul general al României Augustin Lazăr cere CSM să dispună verificări faţă de adjuncta Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din Justiţie (SII), Adina Florea, pentru două presupuse abateri disciplinare, legate de dosarul Tel

Uniunea Salvaţi România (USR) a depus, miercuri, o solicitare de înfiinţare a unei comisii parlamentare de anchetă cu privire la 'subminarea intereselor economice şi strategice ale României' prin adoptarea

Întâlnirea preşedintelui Klaus Iohannis cu reprezentanţi ai autorităţii judecătoreşti şi ai asociaţiilor profesionale ale magistraţilor pe tema situaţiei actuale din sistemul judiciar a început, miercuri,

Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, s-a întâlnit miercuri, 27 martie, cu reprezentanţi ai asociaţiilor militarilor în retragere şi în rezervă. Discuțiile au avut ca principal subiect

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, s-a întâlnit miercuri, la Palatul Parlamentului, cu reprezentanţi ai asociaţiilor militarilor în retragere şi în rezervă, cu care a discutat despre

Mercedes-Benz vrea să prindă o felie dintr-un segment cel puţin ciudat la acest moment: gaming la volan. Compania germană lansează o competiţie care are ca scop dezvoltarea de jocuri pentru viitoarele

Autopilotul de la Tesla va fi capabil să-şi dea seama când un automobil din trafic intenţionează să schimbe singur banda de circulaţie şi să anticipeze apariția culorii roșii a semaforului. Funcţiile noi

Costin Ștucan îl va avea invitat joi, la emisiunea GSP Live, pe Romică Pașcu, 75 de ani, unul dintre stâlpii „Cooperativei” din fotbalul românesc al anilor '90. Poreclit „Breakdance”, Romică Pașcu, fost

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și chinezoaica Qiang Wang (27 de ani, 18 WTA) se înfruntă ACUM în sferturile de finală ale turneului de la Miami. Simona Halep - Qiang Wang e liveTEXT cu video pe GSP.ro și în direct pe TV Digi

Naționala României a arătat slăbiciuni evidente în „dubla” din preliminariile pentru EURO 2020 cu Suedia (1-2) și cu Insulele Feroe (4-1), motiv pentru Helmuth Duckadam să-i ceară selecționerului Cosmin Contra să-l

Postul Kanal D anunță schimbări importante în grilă, începând din luna aprilie. Astfel, emisiunea „Vulturii de noapte”, prezentată de Victor Slav, Cătălin Cazacu și Giani Kiriță revine pe post, în timp ce Exatlon rămâne cu doar două

Marele actor Victor Rebengiuc s-a alăturat trupei Taxi, în videoclipul piesei "Ca ei", dedicată "cu profundă repulsie și nedisimulată ură, tuturor celor responsabili. Tuturor". Citește

Cel mai ciudat job din lume vine de la NASA. Citește mai

Criza forţei de muncă reprezintă în momentul de faţă cea mai mare provocare pentru industria ospitalităţii, susţin reprezentanţii acestui sector, care propun trei soluţii la aceasta, printre care o asociaţie a liceelor şi

Chiar dacă referendumul pe Justiţie va avea loc concomitent cu alegerile europarlamentare, Guvernul Dăncilă va organiza secţii de vot diferite, susţin surse politice pentru „Adevărul“. Astfel, PSD va putea mobiliza electoratul la urne

Judecătorul Cristi Danileţ precizează că preşedintele Klaus Iohannis a chemat la consultări judecătorii şi procurorii pe legile justiţiei, nu pe referendum, în virtutea calităţii lui de mediator, fiind îngrijorat că legile s-au modificat