Xavi, legendă a Barcelonei, are coronavirus » Mesajul fostului campion mondial 25.07.2020

25.07.2020 Xavi, legendă a Barcelonei, are coronavirus » Mesajul fostului campion mondial Xavi (40 de ani), antrenorul lui Al-Sadd (Qatar), a confirmat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. „Cu câteva zile în urmă, am fost testat pozitiv cu COVID-19. Din fericire, mă simt ok, dar o să mă izolez până când totul se va



Xavi, legendă a Barcelonei, are coronavirus » Mesajul fostului campion mondial

Xavi (40 de ani), antrenorul lui Al-Sadd (Qatar), a confirmat că a fost testat pozitiv cu noul coronavirus. „Cu câteva zile în urmă, am fost testat pozitiv cu COVID-19. Din fericire, mă simt ok, dar o să mă izolez până când totul se va clarifica. Când situația medicală îmi va permite, voi reveni la rutina mea zilnica de muncă”, a scris Xavi pe Instagram. ...

Xavi, legendă a Barcelonei, are coronavirus » Mesajul fostului campion mondial

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Populaţiile de elefanţi şi rinoceri din Tanzania au început să se refacă în urma măsurilor drastice aplicate de guvern pentru dezmembrarea reţelelor de crimă organizată implicate în braconajul industrial,

În căutarea de noi surse de energie, Polonia intenţionează să construiască până la şase reactoare nucleare până în 2040 care să poată produce până la 6 GW de energie electrică până în 2045, a anunţat comisarul guvernamental pentru

Juventus încearcă să rezolve transferul până mâine, pentru ca fundașul Matthijs de Ligt, în vârstă de 19 ani, să nu plece în cantonamentul din Austria cu ”lăncierii”. Transferul lui Matthijs de Ligt

Antrenor: Bogdan Andone (nou)Veniri: Răzvan Oaidă (FC Botoșani), Claudiu Belu (Astra), Darius Olaru (Gaz Metan), Daniel Benzar, Gabriel Simion (Astra), Ianis Stoica (reveniți după împrumut Dunărea Călărași)Plecări: Junior Morais (Gaziantep),

Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, joi, că îşi doreşte un candidat din partea PSD la alegerile prezidenţiale pe care-l va susţine „din tot sufletul”. Firea a refuzat să spună dacă ar putea fi ea candidatul PSD, precizând că va

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) a învins-o pe ucraineanca Elina Svitolina (24 de ani, locul 8 WTA), cu scorul de 6-1, 6-3, după o oră și 14 minute de joc, calificându-se astfel în finala turneului de Mare Șlem de la

Codin Maticiuc spune că nu l-ar deranja să joace în telenovele! Vedeta a participat la câteva filme, unde a avut roluri mai mult sau mai puțin convingătoare. Într-un interviu pentru Antena Stars, Codin Maticiuc a vorbit despre începuturile

Amazon este disponibil si in Romania prin intermediul site-urilor sale de pe care se poate comanda cu ajutorul unui simplu card. Transportul dureaza putin mai mult, insa produsele sunt unice si de cele mai multe ori nu se gasesc la noi in tara.

Peter Crouch, atacantul de 2,01 metri, ex-Liverpool și Tottenham, nu mai continuă în fotbalul de performanță. Îi era tot mai greu să continue. La 38 de ani, Peter Crouch nu se mai putea antrena la fel de bine și găsea tot mai greu o echipă. Cel

America a anunţat vineri că a cerut o reuniune extraordinară a consiliului guvernatorilor Agenţiei Internaţionale pentru Energie Atomică (AIEA) pentru a dezbate derogările de la acordul nuclear din 2015 anunţate de Iran, care a indicat că este

Preşedintele Partidului Politic „Partidul Nostru”, Renato Usatîi, afirmă că deţine varianta integrală a Raportului Kroll 2, inclusiv partea a doua şi a treia. Politicianul, care a prezentat într-o conferinţă de presă un act despre care

Este cunoscut, între Gică Hagi, fostul mare international, și Simona Halep, în plină glorie sportivă, este o mare prietenie! De altfel, Gică a încurajat-o și a lăudat-o permanent pe Simona. Simona Halep a fost o fană a lui Hagi pe când

Biletul Zilei de astăzi cuprinde trei selecții din fotbal cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Vom miza pe cele două confruntări care vor avea loc astăzi în Liga 1 dar și pe un meci din prima ligă norvegiană. Iată cum pariem:

Sexul nu mai e de foarte mult timp un subiect tabu, însă diferenţele de percepţie în ceea ce-l priveşte sunt extrem de mari în funcţie de sexul partenerilor. Citește mai

Simona Halep (27 de ani, locul 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, 10 WTA) s-au înfruntat în finala Wimbledon 2019. Partida a fost transmisă în direct pe Eurosport 2 și liveTEXT pe GSP.ro. Românca s-a impus cu scorul

Doi copii din judeţul Sibiu au fost muşcaţi de urs, vineri. Cei doi minori sunt internaţi, iar starea lor este bună. Copiii atacaţi de urs sunt în băiat de 10 ani şi o fată de 16 ani. Ambii au fost internaţi la Clinica de contagioase, cu

Compania Facebook urmează să fie amendată cu 5 miliarde de dolari de către Autoritatea americană în domeniul concurenţei (FTC), după o anchetă care a scos la iveală încălcarea de către gigantul social

Poliţiştii au efectuat, timp de o lună, sub coordonarea Direcţiei de Ordine Publică – I.G.P.R., la nivelul întregii ţări, controale la sălile şi incintele de exploatare a jocurilor de noroc cu achitarea premiilor pe loc. În urma neregulilor

Preşedintele PLUS, Dacian Cioloş, a declarat sâmbătă că procesul de selecţie a unui procuror-şef european a fost blocat politic de Guvernul PSD-ALDE, iar acest proces trebuie deblocat tot

Ianis Hagi (20 de ani) a intrat deja în circuitul noii sale echipe, Genk, și a fost nevoit să primească botezul din partea coechipierilor săi. La cină, colegii l-au provocat pe Ianis să se urce pe scaun și să cânte o piesă, folosind