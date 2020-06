X Factor revine! Anunţul făcut de Antena 1, în urmă cu puţin timp 10.06.2020

10.06.2020 X Factor revine! Anunţul făcut de Antena 1, în urmă cu puţin timp Deși pandemia de coronavirus nu a sfârșit în România și încă apar cazuri și decese de la o zi la cealaltă, iată că Antena 1 vine cu o surpriză uriașă pentru fanii X Factor. După o lipsă de câțiva ani, sezonul 9 al show-ului muzical



Deși pandemia de coronavirus nu a sfârșit în România și încă apar cazuri și decese de la o zi la cealaltă, iată că Antena 1 vine cu o surpriză uriașă pentru fanii X Factor. După o lipsă de câțiva ani, sezonul 9 al show-ului muzical își deschide porțile! Emisiunea de voci talentate va avea audițiile

Cinci poliţişti germani au fost răniţi vineri în timp ce încercau să pună capăt unei revolte într-un centru pentru solicitanţii de azil din landul Bavaria, relatează dpa. Poliţiştii au fost

Un profesor din America a fost suspendat după ce a fost filmat în timp ce o pipăia pe una dintre elevele sale. O filmare postată pe o rețea de socializare îl prezintă pe un profesor american în timp ce o atinge pe spate, în mod nepotrivit, pe

Concurenta Alla Klyshta de la Romanii au talent a murit. Poliția a făcut o scurtă declarație în care a confirmat că tânăra a fost ucisă cu sânge rece de iubitul ei. Citește mai

Serena Williams (37 de ani, 10 WTA), una dintre principalele contracandidate ale Simonei Halep (27 de ani, 3 WTA) la trofeul de la Roland Garros, a fost eliminată în turul III de compatrioata Sofia Kenin (20 de ani, 35 WTA), scor 2-6, 5-7,

Oana Sârbu este o femeie frumoasă și care are grijă de silueta ei. La 51 de ani pe care i-a împlinit în mai, artista a avut curajul să pozeze în lenjerie intimă și să posteze. A fost poza la care fanii ei au spus: ”wow!” În fotografie,

Volumul "Cum am trecut prin comunism. Al doilea sfert de veac"| de Lucian Boia a fost lansat la Salonul Internaţional de Carte Bookfest, sâmbătă,în standul Editurii

Liverpool a cucerit aseară al 6-lea trofeu UEFA Champions League din istorie şi a trecut pe locul 3 în clasamentul celor mai titrate echipe ale acestei competiţii, considerată unanim cea mai importantă dispută intercluburi. Primele două

Nouă români au votat azi la Phenian, în capitala statului Coreea de Nord. PSD n-a strâns niciun vot, în schimb Alianța USR-PLUS a cules sufragiile celor mai mulți dintre votanți. Din cele nouă voturi, patru au mers către Alianța USR-PLUS, trei

Rezultatul spectaculos al alegerilor europarlamentare produce cutremur pe scena politică. Opoziţia PNL şi USR, care a reuşit un scor istoric, de peste 50%, împreună, poate schimba majoritatea în Legislativ, prin coagularea tuturor forţelor,

Zi decisivă pentru Călin Popescu Tăriceanu. Luni, la Senat, se va discuta cererea DNA privind începerea urmăririi penale. Incredibil ce s-a întâmplat după 6

Biletul câştigător a fost jucat la agenţia 17-021 din Tecuci, iar suma jucată a fost de 8,5 lei. Acesta este cel de-al doilea câştig de categoria I obţinut în acest an la Loto 6/49. Premiul cel mare a mai fost câştigat pe 12 mai, de un om de

Italia și Grecia fac parte din topul destinațiilor de văzut în acest an! Dacă în cizma italiană vei putea explora orașe pastelate ticsite de obiective istorice, în Țara Zeilor ai ocazia să te relaxezi pe plaje paradiziace și să descoperi

Deputatul Remus Borza, care a fost desemnat săptămâna trecută consilier onorific al premierului pe probleme economice, reformă şi fiscalitate, a declarat pentru Agerpres că s-a înscris luni în Partidul Social Democrat,

Mircea Rednic, 57 de ani, a plecat de la Dinamo astăzi, clubul anunțând oficial despărțirea. Ionuț Negoiță caută acum un antrenor: Liviu Ciobotariu și Claudiu Niculescu l-au refuzat deja. Toate negocierile pentru banca lui Dinamo sunt

Simona Halep a fost programată să joace în cel mai aşteptat meci al zilei pe „Philippe-Chatrier“, terenul principal al turneului, iar românca n-a

Maxi Nica, El Rumañol, este programator în Spania, dar cântă rap despre condiția imigrantului român acolo, despre „copiii diasporei”, despre „părinții care au schimbat acasă pentru o șansă”. Tânnărul originar din Oradea a compus o

Judecătorii militari au decis arestarea militarului care a atacat în toiul nopții o familie din Trestiana, înarmat cu un ciocan. El va sta 30 de zile după gratii, pentru tentativă de omor și violare de domiciliu, informează

Publicaţia Forbes a dezvăluit cine este artistul care a devenit primul rapper miliardar, oficial. Este vorba despre un cântăreţ care are şi afaceri cu băuturi alcoolice şi în domeniul

Arsenal e pe cale să rămână fără Pierre-Emerick Aubameyang, dorit insistent în China! Echipa engleză are parte de o perioadă dificilă pe plan sportiv. După ce a pierdut finala Europa League cu Chelsea, scor 1-4, fanii

Un bărbat de 42 de ani din Vulcăneşti a murit în această dimineaţă, 4 iunie, după ce a ieşit cu automobilul pe contrasens şi s-a ciocnit frontal cu o altă unitate de transport. Alte patru persoane, printre care şi un copil, au fost