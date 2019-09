WTA TASHKENT // VIDEO Sorana Cîrstea e în sferturi! Victorie dramatică în optimi + cine e viitoarea adversară 26.09.2019

26.09.2019 WTA TASHKENT // VIDEO Sorana Cîrstea e în sferturi! Victorie dramatică în optimi + cine e viitoarea adversară Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului de la Tashkent (Uzbekistan). Românca a trecut în trei seturi echilibrate de belgianca Ysaline Bonaventure (25 de ani, 123 WTA), scor 3-6, 6-3,



WTA TASHKENT // VIDEO Sorana Cîrstea e în sferturi! Victorie dramatică în optimi + cine e viitoarea adversară

Sorana Cîrstea (29 de ani, 96 WTA) s-a calificat azi în sferturile de finală ale turneului de la Tashkent (Uzbekistan). Românca a trecut în trei seturi echilibrate de belgianca Ysaline Bonaventure (25 de ani, 123 WTA), scor 3-6, 6-3, 7-5. Deși a pierdut primul set, Sorana a manageriat excelent partida. A câștigat setul secund cu 6-3, iar în decisiv s-a impus cu 7-5 după ce a revenit de la 0-3. This is the Sori I love to see. ...

WTA TASHKENT // VIDEO Sorana Cîrstea e în sferturi! Victorie dramatică în optimi + cine e viitoarea adversară

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Buna Vestire. Pe data de 25 martie, creştinii prăznuiesc prima sărbătoare a Maicii Domnului: Buna Vestire. Citește mai

Pe 20 martie, două familii s-au încăierat chiar în fața sediului Polției. Cu bâte, topoare, pumni, și picioare, cei 14 oameni au fost stopați doar după ce un polițist a tras un foc de armă în aer. Incidentul a răscolit amintiri dureroase

Gazprom şi-a schimbat aproape în totalitate strategia pentru Europa de Est trimiţând deja statelor cărora le livrează gaze ruseşti documente prin care anunţă că nu va mai înnoi

Atât numeric, cât şi valoric, cele mai multe abateri se localizează la categoriile de obiective care privesc modul de formare şi utilizare a resurselor cuvenite bugetului local, fie prin nerealizarea veniturilor în cuantumul şi la termenele

Preşedintele Klaus Iohannis a convocat, pentru miercuri, ora 17.00, reprezentanţii magistraţilor la consultări pe tema referendumului pe

Parchetul de pe lângă Judecătoria Târgu Jiu efectuează cercetări într-un dosar penal privind construirea fără auorizaţie de către CFR a unei împrejmuiri din metal pentru a împiedica traversarea linilor ferate de către

Lucrează la Serviciul Omoruri din Poliţia Capitalei de 20 de ani şi în tot acest timp s-a ocupat cu succes cu prinderea criminalilor. Este vorba de Florian Eniţă, care a fost declarat poliţistul anului chiar astăzi, de Ziua Poliţiei Române

Geri Horner (46 de ani) a avut o reacţie după dezvăluirile făcute recent de fosta ei colegă din trupa Spice Girls, Mel B (43 de ani), care a declarat că au avut o relaţie de natură

Curtea de Apel Timişoara a emis sentinţa finală într-un proces care vizează reabilitarea porţii de intrare în oraş dinspre Lugoj, prăbuşită la furtuna din 2017 peste maşina în care se afla un tânăr de 24 de ani,

România va întâlni Franţa, în deplasare, la Rouen, în semifinalele FED Cup, partidă programată pe 20 şi 21

Aflat în căutare de parteneri economici în contextul replierii Americii lui Trump, preşedintele chinez Xi Jinping efectuează un turneu de amploare în Europa. În timp ce Italia şi-a anunţat dorinţa de a adera la „Noul drum al mătăsii“,

Atât copiilor cât şi cadrelor didactice le-au fost prezentate dotările tehnice şi autospecialele de intervenţie ale poliţiştilor

Administraţia Prezidenţială precizează că vizita pe care Regele Abdullah al II-lea al Regatului Haşemit al Iordaniei urma să o efectueze în România a fost anulată luni de partea

Viorica Dăncilă trebuie să îşi dea demisia imediat, spune liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan, argumentând că anularea vizitei la Bucureşti a Regelui Iordaniei "este de o gravitate

Un profesor de ştiinţe dintr-o zonă rurală din Kenya, care îşi donează întreg salariul pentru a veni în sprijinul elevilor cu posibilităţi materiale reduse, a fost desemnat cel mai bun profesor din lume şi

Comisia de disciplină a Colegiul Medicilor din Municipiul Bucureşti a decis sancţionarea cu vot de blam a medicilor cercetaţi în cazul morţii unui copil de un an şi 10 luni, operat la o clinică Sanador

Meteorologii au emis, luni, noi avertizări nowcasting Cod galben de intensificări ale vântului, valabile în două judeţe din Transilvania. Conform Administraţiei Naţionale de Meteorologie (ANM), până la

Regimul termic va fi destul de oscilant în următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi în scădere atât pe timpul zilelor, cât şi al nopţilor, iar ploile vor reveni în majoritatea regiunilor

Anunţul făcut de premierul Viorica Dăncilă cu privire la faptul că Guvernul va muta Ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim "a stârnit entuziasmul sălii, dar a aruncat pe Apa Sâmbetei 50 de ani

Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Florin Iordache a confirmat, luni, pentru AGERPRES, că a sesizat Curtea Constituţională privind un conflict între Parlament şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie pe