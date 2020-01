Wild-card pentru Maria Sharapova la Brisbane, care revine în tenis după 5 luni! 02.01.2020

02.01.2020 Wild-card pentru Maria Sharapova la Brisbane, care revine în tenis după 5 luni! Maria Sharapova (32 de ani, 133 WTA) va beneficia de un wild-card la Brisbane, turneul din Australia care se va desfășura în perioada 6-12 ianuarie. Rusoaica revine astfel în circuit după o pauză îndelungată, ea jucând doar 15 meciuri în 2019



Maria Sharapova (32 de ani, 133 WTA) va beneficia de un wild-card la Brisbane, turneul din Australia care se va desfășura în perioada 6-12 ianuarie. Rusoaica revine astfel în circuit după o pauză îndelungată, ea jucând doar 15 meciuri în 2019 din cauza problemelor de la umăr. Sharapova nu a mai bifat o partidă de la US Open 2019, din august anul trecut. View this post on Instagram Waking to some good news ahead of the New Year . . ...

