Weinstein mai are un NECAZ după cel cu AGRESIUNILE sexuale. Soţia îl RUINEAZĂ 12.01.2018

De parcă nu avea suficiente necazuri, iată că Weinstein, spaima actriţelor, trece printr-un divorţ care-i va diminua averea. Trebuie să îi dea soţiei 300.000 de dolari pe an şi două case peste 25 de milioane de dolari aflate în New York.



De parcă nu avea suficiente necazuri, iată că Weinstein, spaima actriţelor, trece printr-un divorţ care-i va diminua averea. Trebuie să îi dea soţiei 300.000 de dolari pe an şi două case peste 25 de milioane de dolari aflate în New York.

Argentinianul Lionel Messi, starul formației FC Barcelona, și uruguayanul Edinson Cavani, atacantul echipei Paris Saint-Germain, se află în lupta directă pentru câștigarea titlului de golgheter al anului calendaristic 2017

Tânăra care a fost ucisă marţi seară la staţia Dristor, după ce a fost împinsă de o altă femeie în faţa metroului, era membră a PMP Sector 3. Ea avea 25 de ani. Citește mai

Rusia reprezintă una dintre cele mai puternice țări din lume, iar adversarii politici se tem de puterea militară pe care armata lui Vladimir Putin o poate

Numărul angajaţilor din Marea Britanie a scăzut cu 56.000 în perioada august-octombrie 2017, cel mai semnificativ declin din ultimii doi ani şi jumătate, peste estimările analiştilor, un semn al încetinirii pieţei forţei de muncă, deşi

Curtea de Apel Alba Iulia a pronunţat sentinţa finală într-un dosar DNA în care un poliţist de frontieră a fost acuzat de luare de mită şi trafic de influenţă, fiind acuzat că a cerut 13.000 de euro pentru a-l ajuta pe un poliţist cercetat

Ducele şi Ducesa de Cambridge nu sunt văzuţi niciodată ţinându-se de mână în public, spre deosebire de Prinţul Harry şi logodnica sa, Meghan Markle, care au apărut ţinându-se de mână şi chiar făcând gesturi

O excursie în munţi făcută în urmă cu o săptămână de liderul de la Phenian, Kim Jong-un, a fost prezentată pe larg de agenţia de presă nord-coreeană

Diana Dobre este o tânără de 23 de ani din judeţul Buzău care suferă de distrofie musculară, din cauza căreia tânăra necesită sprijin permanent din partea familiei şi al celor

Pentru că sărbătorile de iarnă bat la uşă, iar copiii vor intra într-o binemeritată vacanţă în cursul acestei săptămâni, poliţiştii brăileni au câteva sfaturi pentru elevi, astfel încât aceştia să se bucure în siguranţă de zilele

Fotbaliştii pregătiţi de Florin Bratu au încheiat anul 2017 cu o partidă de pregătire disputată pe stadionul „Enrico Rocchi“ din

Trei persoane au ajuns la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu după ce au fost rănite, miercuri, într-un accident rutier produs pe DN7 Râmnicu Vâlcea - Sibiu, pe raza localităţii

Regele Mihai I va rămâne în memoria românilor un simbol al demnităţii şi nobleţii, prin modul în care şi-a împletit destinul cu evoluţia României moderne, afirmă

Ultramaratonistul Polgar Levente a fost admis să participe la 6633 Arctic Ultra, considerată cea mai dură competiţie din lume, sportivul din Aiud fiind prima persoană cu dizabilităţi care a fost acceptată

Berbec Pentru a putea aborda multitudinea de sarcini va trebui să vă bazaţi în principiu pe o foarte bună organizare. Apelaţi la o sursă secundară înaintea unui schimb

Mouscron, echipa antrenată de Mircea Rednic, nu a mai câștigat un meci de pe 23 septembrie, însă tehnicianul român susține că rezultatele slabe au venit pe fondul accidentărilor din echipă. Printre jucătorii pe care Rednic nu

Izzy Dezu, un atacant în vârstă de 16 ani de la Shelbourne, a căzut pe teren și a murit în timpul partidei cu St. Kevin's Boys. Federația Irlandeză de Fotbal anunță că tânărul fotbalist al echipei de sub 16 ani a lui

Chelsea este în pole-position pentru transferul lui Alex Sandro de la Juventus, care este dorit și de Manchester United. Fundașul brazilian, care vrea să plece din Serie A, ar opta pentru echipa pregătită de Antonio Conte.

Tragedia petrecută marţi seara la metrou a îngrozit întreaga ţară. Alina Ciucu a fost ucisă cu sânge rece de Magdalena Şerban. După ce oamenii legii au reţinut-o au anunţat că aceasta din urmă suferă de probleme psihice. Jurnalistul Sorin

Înregistrarea în care Magdalena Şerban o împinge pe tânăra de 25 de ani Alina Ciucu în faţa metroului au apărut la tv. Imaginile sunt absolut şocante. Se vede clar cum femei de 36 de ani o împinge cu putere pe fată, pe şinele de

Un tâmplar din Oregon a venit cu ideea genială a unei căsuţe construite în spatele camionetei. Galeria Foto. Citește mai