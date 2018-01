Vulpea și strugurii » După ce l-au ratat, steliștii zic că nu avea loc în primul "11": "Noi i-am crescut cota" 06.01.2018

Alexandru Baluță, 24 de ani, a refuzat-o pe FCSB, deși Gigi Becali plătea 2,5 milioane de euro pentru el și îi oferea un salariu consistent. Helmuth Duckadam, președintele de imagine al FCSB, a reacționat după refuzul lui Băluță și spune că jucătorului i-ar fi greu să joace la formația lui Dică. "Noi, prin ce am făcut, i-am crescut cota lui Alex Băluţă. Eu nu vreau să vorbesc despre oportunitatea transferului băiatului la Steaua. ...

Actorul de Oscar Adrien Broody (44 de ani) în care joacă alături de actriţa Alexandra Dinu (36 de ani) în pelicula „Bullet Head“/ Capcană mortală“ va veni în România pentru avanpremiera

Dobânzile la împrumuturile în lei ar putea fi limitate la 2,625% pe an, potrivit unui proiect iniţiat în Senat. Banca Naţională susţine că o astfel de măsură va reprezenta un mercurial pentru dobânzi şi va face ca nimeni să nu mai dea

Berbec Săptămâna aceasta va fi dedicată familiei. Au nevoie de atenţie şi de ajutor din partea ta, iar tu nu refuzi să le oferi tot ce ai. Cu toate acestea, ai şi nişte probleme cruciale la locul

Ionel Dănciulescu este decis să plece de la Dinamo, club la care activează ca director sportiv. update 19:56 Ionel Dănciulescu a oferit primele declarații despre ipotetica sa plecare la Iași, confirmând discuțiile preliminare

Un barbat din Suceava a ajuns in arest dupa ce a violat, timp de un an, fetitele concubinei sale. Micutele in varsta de 10 si 13 ani au fost supuse la orori

Klaus Iohannis a promulgat legea adoptată de Camera Deputaţilor, astfel că pe data de 18 decembrie se va sărbători Ziua Minorităţilor Naţionale din

Un tânăr de doar 22 de ani a avut un sfârşit tragic, tocmai în Anglia. Acesta a murit, în urma unui accident rutier. El era din

ROMÂNIA-ANGOLA LIVE, CM HANDBAL. Naţionala feminină de handbal a României joacă în această seară, de la ora 19.00, penultimul său meci în grupa A a Campionatului Mondial de Handbal. Citește mai

Cel puţin trei persoane au murit după ce un individ a deschis focul, joi, într-un liceu din statul american New Mexico, anunţă autorităţile regionale, citate de CBS News, scrie Mediafax.ro. Citește mai

Un incendiu a izbucnit în seara zilei de joi, 7 decembrie, la un apartament situat la etajul 1 într-un bloc din Constanţa. Pompierii au evacuat mai multe persoane care se aflau în

Un nou studiu vine să confirme faptul că femeile se simt mai fericite cu parteneri mai puţin atrăgători decât ele. Poate enervant pentru doamne, dar mulţi dintre bărbaţii nu sunt la fel de interesaţi dacă mai prezintă interes pentru soţiile

38 la sută dintre servicerile controlate de RAR în perioada 15 octombrie - 30 noiembrie au fost depistate cu nereguli. Un număr de 200 de serviceuri au fost închise după controlul Registrului

Cifra de afaceri totală a companiilor din 11 judeţe din România a cunoscut cel puţin o dublare în 2016 faţă de 2008, arată o analiză a ZF pe baza datelor de la Registrul Comerţului. În acelaşi interval businessul românesc s-a majorat cu 19%,

România a obținut a patra victorie la Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania, 27-24 cu Angola, din patru meciuri. Partida dintre România şi Franţa, una fără miză pentru noi, se joacă mâine, de la ora

România a obținut a patra victorie la Campionatului Mondial de Handbal feminin din Germania, 27-24 cu Angola. "Tricolorele" sunt pe primul loc în grupă, iar mâine, de la ora 19:00, se vor duela cu Franța. După meci, Crina Pintea,

Jane Fine Foster, o femeie din Grand Junction, Colorado, a văzut în vitrina unui magazin de antichități o fotografie a mamei sale de când fusese mireasă, în 1948. Citește mai

În ziua de miercuri, 13 decembrie 2017, la ora 11.00, sicriul cu corpul neînsuflețit al Majestății Sale Defuncte Regele Mihai I va ajunge la Aeroportul Otopeni, de unde va fi transportat cu mașina la Castelul Peleș. Citește

Noua problemă care înfierbântă mințile românilor este ora târzie la care este programată îngropăciunea Regelui Mihai I la Curtea de Argeș. De aceea, ne-am adresat celor mai în măsură să lămurească

De la această oră se dispută ultimele partide din grupele Europa League. Toate duelurile pot fi urmărite în format liveTEXT pe GSP.RO. Toate echipele calificate în "16-imile" competiției: Villarreal, FC Astana, Dinamo Kiev,

ijlocașul lui Inter Milano, Joao Mário, ar putea evolua din această iarnă la Manchester United. Potrivit publicației Corriere dello Sport, Mario este dorit de antrenorul Jose Mourinho, care este încântat de evoluțiile