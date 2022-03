Vremea o ia razna! Un val rece va lovi România 29.03.2022

În funcție de regiuni și orașe, vremea în luna aprilie va fi schimbătoare, iar un val rece va lovi România. Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru următoarele săptămâni. Vremea se anunță frumoasă în toată […]

Vremea o ia razna! Un val rece va lovi România

Corteva (CTVA), lider pe piaţa seminţelor şi a protecţiei plantelor agricole, cu operaţiuni în România, a semnat pentru pre-închirierea unei suprafeţe de 23.000 metri pătraţi de spaţii industriale într-un depozit built-to-suit din

Testele clinice din faza a doua au arătat că vaccinul dezvoltat de Sanofi și Glaxo Smith Kline a generat un răspuns imun solid, având o eficacitate de 95 până la 100%. Noul ser ar putea fi lansat până la finalul acestui an, informează Digi 24.

Liderul Partidului Unităţi Naţionale, Octavian Ţîcu, susţine că, dacă intenţiile Alianţei pentru Unirea Românilor erau nobile, aceştia ar fi putut veni, înainte de lansarea în Moldova, să discute cu în vederea constituirii unui bloc

Distribuitorul de medicamente Pharmafarm, deţinut de grupul ungar Gedeon Richter, a ajuns la afaceri de peste 1,2 mld. lei în 2020, menţinând acelaşi nivel din anul anterior, potrivit informaţiilor oferite de

Medicii de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă Gorj spun că sunt priviţi ca nişte simpli cărăuşi de către colegii lor care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Târgu

Senatul a respins luni, în calitate de prim for sesizat, proiectul de lege al USR PLUS pentru completarea legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Iniţiativa legislativă prevede ca

Toni Petrea, tehnicianul lui FCSB, a prefaţat duelul de duminică, pe care echipa sa îl va disputa în compania celor de la Sepsi

Numărul cazurilor de COVID-19 cu "varianta indiană" a coronavirusului confirmate în Marea Britanie a ajuns la 2.323, iar această variantă a devenit deja dominantă în oraşele Bolton şi Blackburn with

Senatul a decis definitiv sancţionarea Dianei Şoşoacă cu interzicerea participării sale în calitate de reprezentant al Parlamentului la conferinţe, dezbateri, depuneri de coroane sau alte evenimente interne, timp de trei luni, precum şi a

La meciul cu Sepsi, de duminică, încheiat 2-2, Gigi Becali a solicitat staff-ului tehnic, după accidentarea lui Ovidiu Popescu, ca Oaidă să joace stoper, aceasta fiind singura poziție în câmp pe care fostul fotbalist al Botoșaniului nu evoluase

Danemarca se va redeschide aproape complet la finalul acestei săptămâni şi va renunţa treptat la utilizarea paşaportului pentru coronavirus local şi chiar la măşti pe perioada verii, obiectivul său fiind de a deveni una dintre primele ţări

Coordonatorul campaniei de vaccinare Valeriu Gheorghiță a anunțat marți că în zilele de 31 mai și 1 iunie va fi organizat un maraton de vaccinare pentru copii. „Intenționăm să organizăm în perioada

Omul de afaceri Ovidiu Tender pregăteşte vânzarea terenului fostei uzine Vulcan din sudul Bucureştiului, o tranzacţie ce poate depăşi 35 de milioane de euro, potrivit surselor

O nouă tranșă de 74.400 doze de vaccin Janssen, de la compania farmaceutică Johnson&Johnson, sosește în țară joi, 20 mai, potrivit Comitetului Naţional de Coordonare a Activităţilor privind Vaccinarea împotriva COVID-19. Dozele vor fi

Finalul primăverii vine cu un veritabil festival de poker. Ediția de primăvară a seriei XL, organizată de 888poker, pune la bătaie premii garantate de 1 milion de dolari și un main event de nu mai […] The post O săptămână de poker cu

Preşedinta democrată a Camerei Reprezentanților din Congresul SUA, Nancy Pelosi, a îndemnat la un „boicot diplomatic” al Jocurilor Olimpice de iarnă din 2022, de la Beijing, pentru a pedepsi astfel

Marian Vanghelie a ignorat promisiunile electorale și a vrut doar sa se îmbogățească. Este concluzia judecătorilor care l-au condamnat pe fostul primar al Sectorului 5. Cu banii din mită, Vanghelie a urmărit să își consolideze poziția in

Un exemplu revoltător de risipă a banului public a fost scos la iveală pe un grup de pe Facebook. Mai multe aspersoare din Piteşti au fost imortalizate în timp ce udau florile de pe domeniul public, în condiţiile în care afară ploua

China anunță că un distrugător american, echipat cu rachete ghidate (din clasa Arleigh Burke), a intrat ilegal în apele lor teritoriale în Marea Chinei de Sud, în zona insulelor Paracels,

În Sectorul 4 s-a deschis primul centru de vaccinare DRIVE THRU. Începând de astăzi, 6.000 de persoane se pot imuniza împotriva COVID-19, în fiecare lună, direct din mașină, în parcarea de la Metro