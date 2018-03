Vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, până joi după-amiaza 21.03.2018

21.03.2018 Vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, până joi după-amiaza Vremea se va menţine deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scăzute decât mediile climatologice ale perioadei, în cea mai mare parte a ţării, potrivit unei informări meteo emise miercuri



Vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, până joi după-amiaza

Vremea se va menţine deosebit de rece, cu valori termice cu peste 10 grade mai scăzute decât mediile climatologice ale perioadei, în cea mai mare parte a ţării, potrivit unei informări meteo emise miercuri de...

Vreme deosebit de rece în cea mai mare parte a ţării, până joi după-amiaza

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Jocurile Olimpice de Iarnă, de la PyeongChang, au schimbat ierarhia mondială în ceea ce priveşte numărul de medalii obţinute în

Seria infernală a vicecampioanei, începută la 10 februarie, cu meciuri cu CFR Cluj, Lazio şi Dinamo, se apropie de sfârşit. Iar ultima provocare e şi cea mai

Circulaţia rutieră este miercuri dimineaţă blocată pe DN2B, între localităţile buzoiene Gălbinaşi şi Bentu, în urma unui accident rutier în care au fost implicate trei autovehicule, a informat Centrul Infotrafic din Poliţia

Forţele slovene au eşuat la testele de aptitudini de luptă ale NATO, organizaţie la care a aderat in 2004. La capatul mai multor probe pentru care s-a antrenat special, Brigada nr.72 a fost declarată

Ryan Reynolds continua "lungul mariaj câtuşi de puţin dezastruos dintre showbiz şi alcool", cumpărând o fabrică de gin. Starul din "The Deadpool" a achizitionat Aviation

Numărul mașinilor înmatriculate în București este în continuă creștere. În Capitală se efectuează 6 milioane de curse de autoturisme pe zi, dus-întors, și zilnic există o permanentă goană după locurile de parcare. Deși Primăria

Inevitabilul s-a produs și în cazul Alinei Eremia. Efortul și programul încărcat și-au pus amprenta pe sănătatea artistei, astfel că organismul i-a cedat. Alina Eremia a ajuns la spital din cauza epuizării și a avut nevoie de îngrijiri

În anul Centenarului Marii Uniri, Libertatea vă propune să redescoperim românii exponențiali de care am fost sau suntem mândri în fiecare zi. Astfel, timp de un an, vă prezentăm sub forma grafică, în ziar, sau animată, pe site și facebook,

Un bărbat a aruncat un dispozitiv exploziv în incinta ambasadei americane din Podgorica înainte de a se sinucide, potrivit unor surse din cadrul poliţiei locale citate de Reuters. Citește mai

Cu adevărat este un eveniment neplăcut ceea ce i s-a întâmplat lui Phil Collins, celebru component al trupei Genesis, care a fost oprit de poliţie pe aeroportul internaţional din Rio de Janeiro şi ţinut în celulă câteva ore bune, fiindcă nu

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 1.236 locuri de muncă vacante, cele mai multe posturi fiind în Germania, aproximativ

O explozie a avut loc astăzi într-o casă din Codlea. O femeie a suferit arsuri pe 70% din suprafaţa corpului. Cauza deflagraţiei a fost acumularea de

Vicepreşedintele PSD, Ecaterina Andronescu, a declarat miercuri, la finalul Biroului Permanent Naţional al partidului, că PSD este un partid serios care contează în România, drept pentru care „e corect să vină cu propunere de candidat la

În ultimele 24 de ore, traficul de persoane şi mijloace de transport prin punctele de trecere a fost de peste 129.000 treceri persoane, atât pe sensul de intrare cât şi pe cel de ieşire din ţară şi de aproximativ 39.600 treceri mijloace de

Fostul parlamentar Ionel Arsene, arestat preventiv de la sfârşitul lunii ianuarie a fost trimis în judecată pentru două infracţiuni de trafic de

Preşedintele Partidului Mişcarea Populară Antimafie, Sergiu Mocanu, consideră că este foarte probabil ca în ziua alegerilor anticipate pentru Primăria Chişinău, pe 20 mai, Vlad Plahotniuc să aibă intenţia să organizeze concomitent şi

Şahtior Doneţk a învins formaţia italiană AS Roma cu scorul de 2-1, miercuri seara, la Harkov, în prima manşă din optimile de finală ale Ligii Campionilor la

Ambasada Statelor Unite din Muntenegru a fost ţinta unui atac terorist. Cu puţin timp înainte de miezul nopţii de miercuri spre joi, un individ a aruncat în incinta ambasadei un dispozitiv

Un copil în vârstă de patru ani, din Focşani, a ajuns în stare critică la spital după ce s-a înecat în cadă, în timp ce făcea baie nesupravegheat. Totul

Fostul deputat Ionel Arsene, în prezent preşedintele Consiliului Judeţean Neamţ, a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie în dosarul în care este acuzat