Vrei să te angajezi pe litoralul românesc? Ce trebuie să faci pentru un salariu de 6500 de lei 20.06.2022

20.06.2022 Vrei să te angajezi pe litoralul românesc? Ce trebuie să faci pentru un salariu de 6500 de lei A început sezonul estival, motiv pentru care turiștii se îngrămădesc să ajungă în stațiunile de pe litoralul românesc, pentru a se bucura de vremea bună și de clipele magice alături de cei dragi. Însă, pentru […] The post Vrei să te



Vrei să te angajezi pe litoralul românesc? Ce trebuie să faci pentru un salariu de 6500 de lei

A început sezonul estival, motiv pentru care turiștii se îngrămădesc să ajungă în stațiunile de pe litoralul românesc, pentru a se bucura de vremea bună și de clipele magice alături de cei dragi. Însă, pentru […] The post Vrei să te angajezi pe litoralul românesc? Ce trebuie să faci pentru un salariu de 6500 de lei appeared first on Cancan.

Vrei să te angajezi pe litoralul românesc? Ce trebuie să faci pentru un salariu de 6500 de lei

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Actriţa Jennifer Aniston a anunţat recent că a luat decizia de a renunţa la toţi prietenii săi care refuză să se vaccineze împotriva noului coronavirus, informează BBC. Vedeta consideră că este un adevărat păcat că un număr mare de

Cadavrul unui bărbat şi cel al unei femei au fost descoperite într-o fermă din San Lorenzo, o localitate din regiunea Calabria, după ce flăcările au distrus un grajd şi o altă clădire din acel perimetru, transmite AFP citat de Agerpres.

Argentinianul de 34 de ani va juca în Ligue 1, după ce a bifat 17 sezoane, practic, toată cariera sa la seniori, la

Acţiunile Robinhood Markets (simbol bursier HOOD) au scăzut, joi, cu 28% la 50,97 dolari după ce unii dintre primii investitori ai companiei au vândut 97,88 de milioane de acţiuni din Clasa A, la mai puţin de

La Londra, în 1948, la ”cea mai tare cursă din lume”, Cabrera, Richards și Gailly au arătat lumii că maratonul rămâne o probă fenomenală. Trei băieți de peste Atlantic au terminat în primii 10 Avea 13 ani, când ăl bătrân, Claro,

FCU Craiova s-a impus în deplasarea de la Clinceni, scor 2-1, și urcă pentru moment pe loc de play-off. Programul și rezultatele etapei cu numărul 4 din Liga 1 Prima repriză de la Clinceni a fost cea mai bună din mandatul lui Adrian Mutu la FCU

Vremea va fi în general instabilă, în jumătatea de nord-est, unde temporar înnorările vor fi accentuate şi se vor semnala averse şi descărcări electrice. Vor fi perioade în care fenomenele vor fi mai intense în Dobrogea, estul Munteniei şi

Descoperirile arheologice au scos la iveală o practică cutremurătoare a strămoşilor omului modern. Se bănuieşte că aproape toţi hominizii au practicat în anumite condiţii canibalismul şi că acesta s-ar fi transformat dintr-o nevoie de

Echipa Statelor Unite ale Americii s-a situat pe primul loc în clasamentul final pe medalii la Jocurile Olimpice de la Tokyo, fiind urmată de China, care a fost lider în cea mai mare parte a timpului. Podiumul a fost completat de Japonia, iar România

Peste 7.000 de consumatori au rămas fără energie electrică şi mai mulţi copaci rupţi de vânt au căzute pe şosele în nouă localităţi din Prahova, în noaptea de joi spre vineri, ca urmare a vijeliilor care au afectat

Italia, Turcia şi Grecia se luptă cu incendii devastatoare declanşate de temperaturile extrem de ridicate pe fondul unor dispute dacă neglijenţa guvernelor nu joacă cumva un rol în întreaga

Topul domeniilor cu cea mai mare ofertă de muncă, dar şi cu cele mai multe angajări, a fost deschis, săptămâna aceasta, de vânzări, urmate de finanţele, dar şi de IT & Engineering, arată datele transmise de Bestjobs, în emisiunea „Ora

FCU Craiova a învins, sâmbătă seară, pe Academica

În Barcelona, ziua de duminică a fost prima în oamenii care au început să înțeleagă cum va fi viața lor de-acum înainte. A fost prima fără Messi, iar "amicalul" cu Juve, ce urma să fie punctul culminant al festivităților legate de

Armata SUA a prezentat informaţii noi despre atacul din Marea Arabiei soldat cu moartea unui marinar român şi a unui agent de

Florin Cîţu este favorit pentru şefia PNL, după ce în urma alegerilor din organizaţiile judeţene şi-a asigurat sprijinul a peste jumătate dintre acestea, însă testul decisiv va fi la Congresul din 25

Blocul Naţional Sindical (BNS) a trimis o scrisoare deschisă Preşedintelui României, Klaus Iohannis în care îl acuză că îşi doreşte mai multă flexibilitate pentru cei ce vor să muncească în afara

Rompetrol Rafinare, operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti, parte a grupului kazah KMG International, îşi va reduce capitalul social cu 1,75 miliarde lei, până la 2,6 miliarde lei, astfel încât la 31 decembrie 2020

Planeta Venus intră pe 9 august 2021 în zodia Fecioarei și stă doar trei zile, până pe 11 august. Micul Benefic va favoriza mai ales trei semne, scrie yourtango.com. Aceasta aduce noroc în iubire

Dacă iarna nu te poţi antrena cum ţi-ai dori din cauza frigului care te expune la accidentări şi la hipotermie, vara căldura poate fi o piedică serioasă în calea activităţilor sportive în aer liber. Asta nu înseamnă că trebuie să