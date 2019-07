Vosganian (ALDE): E aproape sigur că îl vom desemna pe Tăriceanu candidatul nostru la Preşedinţie 24.07.2019

Purtătorul de cuvânt al ALDE, Varujan Vosganian, a declarat marţi că formaţiunea pe care o reprezintă îl va desemna "aproape sigur" pe preşedintele Călin Popescu-Tăriceanu drept candidat la alegerile...

