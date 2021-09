Vorbitul în public. 15 tehnici pentru un discurs sau o prezentare de succes 16.09.2021

16.09.2021 Vorbitul în public. 15 tehnici pentru un discurs sau o prezentare de succes Abilitatea de a ține un discurs sau de a susține o prezentare este indispensabilă managerilor sau antreprenorilor. Dincolo de asta, cu toții avem nevoie să vorbim în fața unui public la un moment dat, fie că este vorba de un mic discurs la un



Vorbitul în public. 15 tehnici pentru un discurs sau o prezentare de succes

Abilitatea de a ține un discurs sau de a susține o prezentare este indispensabilă managerilor sau antreprenorilor. Dincolo de asta, cu toții avem nevoie să vorbim în fața unui public la un moment dat, fie că este vorba de un mic discurs la un eveniment de familie sau de o prezentare la serviciu. Pe cei […]

Vorbitul în public. 15 tehnici pentru un discurs sau o prezentare de succes

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Gabriela Firea a afirmat că printre primele inițiative legislative pe care le va avea în calitate de senator de București va fi cea referitoare la amendarea Legii termoficării, astfel încât să fie

Peste jumătate din IMM-urile Europei dezvoltate spun că se tem că nu vor mai fi operaţionale în 12 luni. Frica persistă încă de la începutul pandemiei, cu toate că guvernele au lansat programe de sute de miliarde de euro pentru ajutarea

Polonia şi Ungaria vor depune eforturi pentru a se asigura că niciunul dintre cele două state nu poate fi şantajat în legătură cu utilizarea fondurilor UE, a declarat, miercuri, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al

Biletul Zilei de astăzi conține trei selecții din fotbal și hochei cu ajutorul cărora țintim să ne dublăm investiția. Cele mai bune cote, analize și pronosticuri le găsiți zilnic exclusiv pe site-ul Pariuri1x2.ro! Primele două selecții

Arheologii egipteni au dezgropat alte 80 de sicrie vechi în vasta necropolă Saqqara, la sud de Cairo, scrie descopera.ro. Potrivit unei informări a autorităților locale, este vorba de sarcofage sigilate, îngropate în urmă cu mai bine de 2.500 de

Premierul Ludovic Orban susţine că obiectivul Guvernului este creşterea capacităţii de testare pentru COVID-19 la peste 50.000 de teste pe zi, afirmând însă că "iluzia testării în masă este vândută de către PSD de la începutul

Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă prin care pacienţii asimptomatici sau cu forme uşoare de COVID-19 vor fi monitorizaţi şi asistaţi medical de medicii de familie. Pentru acest serviciu medicii de familie urmează să primească 105 lei

Monica Anisie a vorbit, vineri, despre un ordin ce prevede reducerea drastică a materiei, renunţarea la anumite capitole de la diferite materii, adaptarea programei pentru predarea digitală, scurtarea orarului pentru elevi astfel încât să nu mai

2020 ar putea fi ultimul an în care avem ”ora de iarnă”. Astfel, țările care vor alege ora de vară, vor schimba ceasul pentru ultima dată în ultimul weekend din martie a anului următor, iar […] The post 2020 ar putea fi ultimul an în

România a înregistrat, astăzi, 23 octombrie, 5.028 de cazuri de COVID-19. Este pentru prima oară când țara noastră depășește pragul de 5.000 de cazuri în bilanțul zilnic. Infecțiile au fost confirmate dintr-un număr de 41.238 de teste,

În ultima duminică a lunii octombrie, Republica Moldova trece la „ora de iarnă”, prin mutarea ceasului cu o oră înapoi, transmite IPN. Un comunicat de presă remis de Guvern precizează că ora 03.00 va deveni ora

Companiile nu mai amână în contextul dificil creat de pan­demie proiectele de digi­talizare iar soluţiile de tip Internet of Things au în­re­gistrat o creştere de peste două cifre (10% - n. red.) în raport cu anul anterior, în condiţiile

Primarul Clujului a anunţat că a fost finalizat studiul de prefezabilitate pentru proiectul metroului care va lega oraşul de zona

Gerhard Ludwig Müller, unul dintre cei mai proeminenți cardinali catolici, a declarat într-un interviu acordat pentru Corriere della Serra și citat de Hotnews că declarațiile Papei Francisc despre uniunile civile pentru persoanele de același sex

Un italian urmărit internațional pentru bancrută frauduloasă, cu prejudiciu de 250.000 de euro, a fost prins, de polițiști, în localitatea Toplița, județul Harghita, la reședința sa. În urma

Alphonso Davies (19 ani, fundaș stânga), starul lui Bayern, are un ligament smuls și altul parțial rupt la gleznă, după ce a călcat greșit în chiar primul minut al meciului cu Eintracht (5-0). Foarte probabil, Alphonso Davies nu va mai disputa

De la ultima informare GCS, în ultimele 24 de ore, alte 3.855 de persoane s-au infectat cu noul coronavirus. Bilanțul total al infectărilor cu COVID-19 a ajuns astăzi, 25 octombrie, la 209.648. Până astăzi, 25 […] The post Coronavirus în

Piaţa valutară s-a temperat în lunile de vară, după turbulenţele din prima parte a anului deter­minate de criza corona­virusului, dar toamna a început cu tensiuni, luna septembrie aducând o succesiune de maxime istorice ale cursului

Investitorii austrieci, care se află pe locul al doilea în ceea ce priveşte volumul de investiţii străine în România, continuă investiţiile, este una dintre afirmaţiile directorilor de companii austriece consultaţi cu ocazia suplimentului ZF

Ministerul Mediului a anunțat că, în noaptea de sâmbătă spre duminică, au fost înregistrate concentrații crescute ale poluatorilor monitorizați la aproape toate stațiile din țară. „În