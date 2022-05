Volodimir Zelenski denunţă din nou iniţiativele de pace care ar avantaja Rusia 27.05.2022

27.05.2022 Volodimir Zelenski denunţă din nou iniţiativele de pace care ar avantaja Rusia Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat din nou, joi după-amiază, într-un discurs rostit prin videoconferinţă în Parlamentul Letoniei, iniţiativele privind negocieri de pace care în opinia sa ar avantaja



Preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a criticat din nou, joi după-amiază, într-un discurs rostit prin videoconferinţă în Parlamentul Letoniei, iniţiativele privind negocieri de pace care în opinia sa ar avantaja Rusia.

