Volkswagen vrea să vândă brandul Bugatti unui croat. Cine e omul de afaceri 18.09.2020

18.09.2020 Volkswagen vrea să vândă brandul Bugatti unui croat. Cine e omul de afaceri Reprezentanţii Volkswagen AG sunt în negocieri pentru a vinde brandul Bugatti unui om de afaceri croat a anunţat joi revista de afaceri Manager Magazin, transmite



Volkswagen vrea să vândă brandul Bugatti unui croat. Cine e omul de afaceri

Reprezentanţii Volkswagen AG sunt în negocieri pentru a vinde brandul Bugatti unui om de afaceri croat a anunţat joi revista de afaceri Manager Magazin, transmite Reuters.

Volkswagen vrea să vândă brandul Bugatti unui croat. Cine e omul de afaceri

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Lionel Messi (32 de ani) a câștigat premiul FIFA The Best, în cadrul unei gale la care rivalul său, Cristiano Ronaldo (34 de ani), nu a fost prezent. Leo a fost și preferatul selecționerului Cosmin Contra (43 de ani), iar liderul

Tribunalul Suprem din Regatul Unit a hotărât, în unanimitate, că suspendarea Parlamentului timp de cinci săptămâni este ilegală. Decizia de întrerupere a activității legislativului britanic a

Nume: BGourmet Platformă soft: Apple iOS, Google Play Preţ: gratuit Dezvoltator: Bittwatt Pte Ltd Funcţionalitate: aplicaţia le pune la dispoziţie utilizatorilor promoţiile restaurantelor din proximitate, aceştia având posibilitatea de a-şi

Secretara unei şcoli din Bucureşti este cercetată pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, după un flagrant al ofiţerilor de poliţie judiciară ai Direcţiei Generale Anticorupţie -

Valoarea totală de tranzacţionare pe segmentul de acţiuni a fost de 1,46 miliarde de euro de la începutul anului 2019 şi până la finalul lunii august, potrivit unui raport al

Fostul ministru al Justiţiei, Tudorel Toader, l-a felicitat pe preşedintele Camerei Deputaţilor, Marcel Ciolacu, pentru desfiinţarea Comisiei speciale pentru modificarea Legilor justiţiei, al cărei preşedinte era Florin Iordache. Toader a

Clienţii proiectelor de lux alocă şi 25% din preţul apartamentului pentru a-l mobila, a declarat Rafaela Nebreda, Owner and Managing Partner at Imoteca, The Residential

Contribuabilii înrolaţi în serviciul electronic Spaţiul Privat Virtual pot solicita şi primi on-line cazierul fiscal, începând de miercuri, informează Agenţia Naţională de Administrare Fiscală

Gheorghe Hagi, antrenorul Viitorului, a aflat astăzi pedeapsa pentru eliminarea din meciul cu Poli Iași, 2-1. Tehnicianul a primit două meciuri de suspendare și o amendă de 320 de lei, decizia fiind anunțată azi la Comisia de

Industria auto germană deja slăbită a suferit o nouă lovitură după ce procurorii au acuzat doi executivi de top ai Volkswagen că au manipulat piaţa şi au amendat Daimler într-o anchetă separată, scrie

De 23 de zile nimeni nu mai ştie nimic de Georgică Ilie, un pacient al Spitalului de Psihiatrie "Sf. Maria" Vedea din judeţul Argeş, care a fugit din unitate, deşi se afla sub tratament de

„Am renunţat la job în februarie pentru a mă dedica în totalitate businessului Liniidelână, este un an de test, iar apoi m-aş putea gândi la extindere, la deschiderea unui atelier şi la angajarea a două

Olandezul bănuit de crimă în Dâmboviţa ar fi agresat sexual o fetiţă din judeţul Iaşi. Este vorba despre o fetiţă care la acea vreme avea 8 ani. Dosarul a fost redeschis, după moartea copilei din judeţul

Preşedintele USR, Dan Barna, a afirmat, joi, că "încăpăţânarea" premierului Viorica Dăncilă de a menţine nominalizarea Rovanei Plumb pentru funcţia de comisar european a făcut ca România să fie din

Jack Hatton, un judoka american, a murit subit, la doar 24 de ani. Sportivul era cotat cu şanse mari la medaliile de la Jocurile Olimpice din 2020, de la

Preşedintele Igor Dodon a solicitat joi, 26 septembrie, într-un discurs pe care l-a rostit de la tribuna Adunării Parlamentare a Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), la New York, „recunoaşterea şi respectarea de facto a statutului de

Suspendarea pedepsei pentru ucidere din culpă va fi interzisă dacă infracţiunea a fost săvârşită ca urmare a conducerii unui vehicul sub influenţa alcoolului, a altor substanţe psihoactive ori

Proiecte de Emanuel Pârvu, Cristian Mungiu şi Radu Jude se numără între câştigătoarele primei sesiuni a concursului de proiecte pe 2019 organizat de Centrul Naţional al

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a decis vineri că nu mai are competenţa să judece dosarul familiei Cosma, deoarece Vlad Cosma nu mai este deputat, procesul fiind mutat la Tribunalul

Primele două companii din topul asigurătorilor RCA, City Insurance şi Euroins, deţin o cotă de piaţă cumulată de aproape 70%, ceea ce reprezintă o vulnerabilitate a