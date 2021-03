Volkswagen va concedia 5.000 de persoane în Germania 15.03.2021

Producătorul auto Volkswagen AG va disponibiliza 5.000 de angajaţi de la fabricile sale din Germania până la sfârșitul anului 2023. Motivul concedierilor este reducerea costurilor pentru a



Producătorul auto Volkswagen AG va disponibiliza 5.000 de angajaţi de la fabricile sale din Germania până la sfârșitul anului 2023. Motivul concedierilor este reducerea costurilor pentru a finanța...

