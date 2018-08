Vogue răspunde zvonurilor privind plecarea Annei Wintour 03.08.2018

03.08.2018 Vogue răspunde zvonurilor privind plecarea Annei Wintour Anna Wintour, în vârstă de 68 de ani, a calmat zvonurile conform cărora și-ar părăsi poziția de redactor-șef în cadrul revistei Vogue, care circulă de luni



Vogue răspunde zvonurilor privind plecarea Annei Wintour

Anna Wintour, în vârstă de 68 de ani, a calmat zvonurile conform cărora și-ar părăsi poziția de redactor-șef în cadrul revistei Vogue, care circulă de luni bune.

Vogue răspunde zvonurilor privind plecarea Annei Wintour

Stiri Evenimentul Zilei

Stiri pe aceeasi tema:

Codul administrativ va reforma substanţial relaţia dintre statul român şi cetăţean, a declarat joi liderul grupului UDMR de la Camera Deputaţilor, Attila Korodi. "Ne aflăm astăzi într-un moment de

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor a emis joi o atenţionare Cod portocaliu de inundaţii pentru râuri din judeţele Constanţa şi Tulcea, valabilă până la ora

Uniunea Europeană ar putea recolta în acest an o cantitate de grâu cu până la şase milioane de tone mai mică decât cea de anul trecut, după ce culturile din nordul continentului au avut de suferit de pe

12 persoane au murit în Montreal din cauza valului de căldură extremă, potrivit declaraţiilor făcute de oficiali din domeniul sănătăţii, miercuri. Un fizician din Montreal din departamentul pentru

Aflată în plină desfășurare, competiția mondială a fotbalului a reușit să pună un preș gros peste FIFAGATE, uriașul scandal de corupție de la vârful organizației care conduce acest sport, devenit

Poliţia a arestat o femeie care s-a urcat la baza Statuii Libertăţii într-un protest împotriva politicilor privind imigraţia ale administraţiei Trump, pe data de 4 iulie, scrie The Guardian. Femeia

Prima etapă a Ligii I de fotbal, ediţia 2018-2019, va avea drept cap de afiş meciul dintre Astra Giurgiu şi FCSB, pe 21-22 iulie, potrivit tragerii la sorţi a ţintarului competiţiei, efectuată joi la

Indicele global al preţurilor la produsele alimentare a scăzut în luna iunie 2018, comparativ cu luna precedentă, acesta fiind primul declin înregistrat de acest indice în 2018, ca urmare a scăderii

Trei persoane, respectiv doi agenţi de pază şi un bărbat care ar fi provocat un scandal într-un bar din zona centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea, au fost rănite în urma unui conflict izbucnit în

Hainele tradiţionale s-au dovedit a fi de mai multe ori inspiraţie pentru mici sau mari creatori de modă, fără a se oferi, vreodată, merite pentru adevărata zonă din care ideile provin. Comunitatea

Un flacon cu o substanta otravitoare extrem de periculoasa a fost furat din Muzeul de stiinta si medicina Herman Boergraave, din orasul olandez Leiden, informeaza publicatia NL Times. Aflat sub

Băncile cu o cotă de 0.5-0.7% vor fi achiziţionate într-un an jumătate, iar cu proces on going este o bancă vizată, a spus Radu Dumitrescu, Partener, Deloitte Romania, la ZF Bankers

Fanii celor de la FCSB susțin ultimele decizii strategice luate de Gigi Becali, arătându-și încrederea și față de Nicolae Dică. Gigi Becali a avut de ales între două variante în vara aceasta: să

O vacă a putut fi întâlnită, joi, prin centrul Aradului, preț de câteva zeci de minute. Juninca a ajuns pe la Filarmonică, apoi a plecat, grăbită, spre Tribunal, unde a și fost reținută de câțiva oameni trimiși de Primărie. (Reduceri mari

Paris Hilton a sosit, joi după-amiază, în Capitală, iar peste doar câteva ore va fi gazda unui show istoric. (Reduceri mari la jocuri PC) Faimoasa miliardară va fi prezentă la NUBA București, în calitate de DJ. Este de așteptat ca valuri de

În ultimul an și jumătate, rata dobânzii ROBOR la trei luni (3M) și la șase luni (6M) a crescut de la aproximativ 0,9%, respectiv 1%, valori constante și considerate a fi normale, la 3,34%, respectiv 3,39%, cât sunt în prezent. Iată că, din

Se știe că un nivel ridicat al colesterolului "rău" presupune riscuri în ceea ce privește problemele cardiovasculare. Îți spunem ce să incluzi în alimentație ca să ții mai ușor sub control colesterolul

Procurorii au trimis la Brigada Rutieră a Capitalei dosarul penal întocmit pe numele fostului tenismen Ilie Năstase, pentru completarea probatoriului, au declarat, joi, pentru Agerpres, surse judiciare. Citește mai

Deputata Csokany Petronela Mihaela, reprezentantă a minorității bulgare, nu a solicitat și nici nu a primit mandat din partea Uniunii Bulgare din Banat-România (UBBR) referitor la modul în care să voteze, a anunțat Uniunea

Zeci de camioane fără însemne transportă muniţii şi armament din depozitul din Cobasna spre destinaţii necunoscute, a declarat miercuri seara preşedintele parlamentului de la Chişinău, Andrian Candu, într-o emisiune televizată, potrivit IPN